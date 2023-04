Nur für kurze Zeit: 512 GB Samsung Speicherkarte für Nintendo Switch günstig wie nie

Die schnelle Samsung Evo Plus MicroSD-Speicherkarte mit 512 GB bekommt ihr für kurze Zeit zum bislang günstigsten Preis.

Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade die gut für Nintendo Switch geeignete MicroSD-Speicherkarte Samsung Evo Plus sehr günstig im Angebot bekommen. Für die Version mit 512 GB Speicherplatz zahlt ihr nur noch 33€ (aktuelle UVP: 46,99€). Laut Vergleichsplattformen war sie bislang noch nie so günstig zu bekommen. Hier findet ihr den Deal:

Der Versand ist kostenlos. Bei MediaMarkt und Saturn soll das Angebot nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen gelten, bei Amazon gibt es hingegen kein offizielles Ablaufdatum für den Deal. Da Amazon aber vermutlich nur mit den beiden Konkurrenten mitgezogen ist, dürfte das Angebot auch dort morgen enden.

Was taugt die Samsung Evo Plus für die Nintendo Switch?

Die Samsung Evo Plus MicroSD funktioniert sehr gut mit der Nintendo Switch, taugt aber auch fürs Aufnehmen von 4K-Videos.

Schnell beim Lesen und Schreiben: Die Samsung Evo Plus MicroSD-Speicherkarte ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 130 MB/s mehr als schnell genug für die Nintendo Switch. Für den Einsatz in der Switch sollte eine Speicherkarte wenigstens 80 MB/s bieten. Da es sich bei der Samsung Evo Plus um eine Karte der Klasse U3 handelt, ist übrigens auch die Schreibgeschwindigkeit recht hoch, sodass sie sogar zum Aufnehmen von 4K-Videos taugt. Für die Switch ist eine so hohe Schreibgeschwindigkeit allerdings nicht notwendig.

Platz für dutzende große Spiele: Mit den 512 GB Speicherplatz dürftet ihr auf der Nintendo Switch eine lange Zeit auskommen. Schließlich brauchen selbst große AAA-Hits für die Konsole in der Regel nicht allzu viel Platz. The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt beispielsweise bei rund 15 GB. Auf der Speicherkarte solltet ihr also Dutzende aufwendiger AAA-Spiele unterbringen können, bei kleinen Indie-Titeln können es sogar noch sehr viel mehr sein.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren: