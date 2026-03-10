Ich kenne keinen 4K-TV mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis - jetzt ist er im Spring Sale noch günstiger!

Bei den Amazon Frühlingsangeboten sticht ein TV-Angebot für mich heraus, denn dieser Fernseher ist eine Besonderheit!

Vom 10. bis zum 16. März gehen die Amazon Frühlingsangebote. Unter ihnen ist auch ein 4K-TV, der mich persönlich auf der IFA 2025 in Berlin richtig überzeugt hat, denn dort konnte ich ihn live sehen.

Dieser Mini-LED 4K Smart TV mit 144Hz und Sound von Bang & Olufsen ist mein persönlicher Preis-Leistungs-Sieger. Ohne Schmu: Seine Farben sind einfach überragend. Erstaunlicherweise ist er dabei trotzdem noch richtig günstig.

Der beste 4K-TV in Sachen Preis-Leistung? Darum finde ich ihn so gut

Der TCL C7K ist ganz klassisch ein 4K-Smart-TV, setzt aber beim Display auf einige Besonderheiten: Anstatt eines klassischen LED-Panels kommt ein QD-Mini-LED-Bildschirm zum Einsatz. QD bezieht sich dabei auf Quantum Dots, also eine kleine Schicht aus Nanokristallen, Mini-LEDs beziehen sich auf die Hintergrundbeleuchtung.

Die Nanopartikel sorgen für etwas intensivere Farben, wohingegen Mini-LEDs sich um die Helligkeit kümmern. Der Clou bei ihnen ist, dass die einzelnen Zonen gedimmt oder ganz abgeschaltet werden können. Dadurch entsteht nochmal ein deutlich stärkerer Kontrast, da beispielsweise eine helle Stelle links im Bild richtig strahlen kann, wohingegen weiter rechts Dunkelheit herrscht.

In der Realität ist die Farbgewalt des TCL C7K einfach beeindruckend

OLED-Fernseher sind und bleiben teuer, am besten fahrt ihr daher in Sachen Preis-Leistung mit Mini-LED.

In der Realität muss man einfach sagen, dass die Farbqualität des TCL C7K ausgesprochen gut ist und es durchaus auch mit teureren Geräten aufnehmen kann. Auf der IFA war ich tatsächlich überrascht, wie stark und hell die Farben sind, aber auch, wie knackig die Kontraste.

Es muss wirklich nicht immer der teuerste OLED sein. Solltet ihr aber dennoch unbedingt einen OLED-TV wollen, kann ich euch Lorenz' großen Ratgeber empfehlen:

Ein echter Gaming-TV mit 144Hz: Die Ausstattung ist krass!

Momentan in den Frühlingsangeboten ist der 55C7K aktuell mit 55 Zoll, QD-Mini-LED, 4K, Dolby Vision IQ & Atmos, Google TV, 144 Hz, HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium Pro, AirPlay 2 und Google Assistant richtig günstig.

Ihr seht, die Liste an Ausstattungen ist lang. Er unterstützt nicht nur wichtige Features fürs Gaming, um auch perfekt für die PS5, PS5 Pro, Switch 2 oder gar den PC geeignet zu sein und maximale FPS mit minimalem Input-Lag herauszukitzeln, er liefert auch abseits dessen richtig ab.

Der C7K Mini-LED-TV ist in meinen Augen der beste günstige 4K-TV auf dem Markt.

Der Sound kommt von Bang & Olufsen, er unterstützt die aktuellen HDR-Formate, wie HDR 10+, und die 144-Hz-Bildwiederholrate ist auch im Vergleich mit ähnlichen TVs eine Besonderheit.

Wie gesagt, für mich ist der TCL C7K der absolute Preis-Leistungs-Sieger bei 4K-TVs und ich habe ihn erst kürzlich auch meiner Schwester empfohlen. Für das Geld bekommt ihr in meinen Augen keinen besseren Fernseher.