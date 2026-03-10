Huawei geht mit dem Hype-Train: Diese dünne Smartwatch ist DIE Preis-Leistungs-Uhr!

Mal ein etwas anderes Design, aber für mich sieht es wirklich schick aus. Mit einer Dicke von nicht einmal 9mm ist sie auch noch super leicht und dünn.

Dünne, minimalistische Smartwatches sind aktuell einfach angesagt. Niemand hat mehr Lust auf riesige Plastik-Klötze am Handgelenk. Huawei schwimmt da genau mit der Menge und liefert ein Modell, das sich echt sehen lassen kann. Zugegeben: Huawei haben viele beim Thema Smartwatches vielleicht gar nicht als erstes auf dem Zettel. Aber der chinesische Riese wagt hier mal ein anderes Design, und meiner Meinung nach haben sie das richtig stark hinbekommen!

Flach wie ne Flunder und dennoch hochwertig

Viele Fitness-Tracker sehen ja immer noch ein bisschen aus wie Spielzeug aus dem Elektronikregal. Funktioniert zwar, aber schön ist irgendwie was anderes.

Das Gehäuse beim Band 11 Pro besteht aus poliertem Aluminium und wirkt dadurch direkt deutlich hochwertiger. Manche Geräte fühlen sich einfach direkt wertiger an, sobald man sie in der Hand hält. Genau so ein Eindruck entsteht hier auch.

Mit gerade einmal 8,99 Millimetern ist das Teil außerdem richtig schön dünn. Der Tracker trägt kaum auf, bleibt nicht ständig irgendwo hängen und fühlt sich einfach angenehm leicht an. Gerade wenn ihr öfter Hemden, Jacken oder Pullover tragt, merkt ihr schnell: Der Hype um schlanke Technik kann also auch praktisch sein.

Ihr habt die Wahl zwischen diesen drei Farben. Für jeden sollte da etwas dabei sein.

Man könnte es fast schon Flutlicht-Display nennen

Sobald draußen die Sonne scheint, seht ihr auf dem Bildschirm von vielen Geräten ungefähr so viel wie durch eine beschlagene Fensterscheibe.

Hier läuft das deutlich besser. Der 1,62-Zoll-AMOLED-Bildschirm schafft bis zu 2.000 Nits Helligkeit. Kurz zur Einordnung: Euer normaler Büro-Laptop dümpelt meistens irgendwo bei 300 bis 400 Nits herum. Das reicht drinnen völlig, aber draußen seht ihr darauf gar nichts mehr. 2k Nits sind dann schon absolute Flaggschiff-Werte! Das ist das Helligkeits-Niveau, auf dem sich die sauteure Apple Watch Ultra oder die absoluten Premium-Smartphones von Apple und Samsung bewegen.

Das Display ist so hell wie die Flaggschiffe der großen Marken wie Apple oder Samsung. Für eine 60€ Smartwatch ist das wirklich beeindruckend.

Sport-Coach fürs Handgelenk

Besonders praktisch ist das integrierte GPS-Modul. Wenn ihr laufen geht oder eine Runde Rad fahrt, könnt ihr euer Smartphone einfach zuhause lassen. Der Tracker zeichnet eure Strecke trotzdem sauber auf.

Gerade beim Joggen ist das super angenehm. Niemand hat Lust, ständig ein großes Smartphone in der Tasche herumzuschleppen. Hier reicht der Tracker völlig aus, um Distanz, Tempo und Route zu tracken. Das schwere Handy kann also zuhause bleiben.

Falls ihr doch eher im Fitnessstudio unterwegs seid, wird euch auch nicht langweilig. Rund 100 verschiedene Sportmodi sind integriert. Yoga, Krafttraining, Cardio oder Seilspringen... ihr werdet hier schon fündig werden.

Ein weiterer Bereich, der bei Fitness-Trackern immer wichtiger wird, sind Gesundheitsfunktionen.

Während ihr schlaft, werden verschiedene Werte gemessen. Dazu gehören unter anderem Herzfrequenzvariabilität, Puls und Blutsauerstoff. Am nächsten Morgen bekommt ihr dann eine ziemlich ehrliche Einschätzung eures Schlafs.

Manchmal kann das durchaus ein kleiner Reality-Check sein. Viele denken ja: „Boah, ich hab richtig gut gepennt.“ Doch das kann täuschen, falls ihr nicht genügend Tiefenschlaf hattet.

Besonders spannend ist die Pulswellenanalyse. Damit kann der Tracker mögliche Anzeichen von Vorhofflimmern erkennen. Das Ganze wurde sogar vom TÜV Rheinland zertifiziert, was zeigt, dass hier nicht einfach nur irgendeine Spielerei eingebaut wurde.

Natürlich ersetzt so ein Gerät keinen Arzt, aber es kann euch Hinweise geben, wenn irgendetwas aus dem Takt gerät.

