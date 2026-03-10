92 auf Metacritic: Dieses PS5-Remake eines Rollenspiels aus 1997 ist ein Megahit – und jetzt im Top-Angebot!

Dieses Spiel erweckt einen fast 30 Jahre alten Rollenspiel-Klassiker auf wunderschöne Weise zu neuem Leben.

Bei Amazon gibt's gerade durch die Frühlingsangebote und andere Aktionen eine ganze Menge PS5-Spiele günstiger. Darunter ist auch ein großer RPG-Hit, der mit 92 Punkten auf Metacritic zu den besten PS5-Rollenspielen überhaupt gehört. Das epische Fantasy-Abenteuer, das euch inklusive Nebenaufgaben rund 100 Stunden unterhalten kann, bekommt ihr dort jetzt für die Hälfte des Preises, den ihr aktuell im PlayStation Store zahlen müsstet:

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr euch bei Amazon gerade noch viele weitere PS5-Hits günstig sichern. Einige der besten Spiele haben wir euch bereits in diesem Artikel herausgesucht:

Prachtvolle Neuauflage mit weiter Welt: Das ist der Rollenspiel-Hit für PS5!

Die Spielwelt von Final Fantasy 7 ist schon allein aufgrund ihrer optischen Qualität eine Reise wert.

Wir sprechen von Final Fantasy 7 Rebirth, das in unserem GamePro-Test mit 90 Punkten fast genauso gut abgeschnitten hat wie im internationalen Vergleich. Es handelt sich dabei um den zweiten Teil der Reihe, die den Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1997 mit moderner AAA-Grafik, neuem Gameplay und stark erweitertem Inhalt wieder aufleben lassen soll.

Während wir uns im Vorgänger Final Fantasy 7 Remake noch weitgehend in der Metropole Midgar aufgehalten haben, dürfen wir nun endlich hinaus in die weite Welt, und die kann sich wirklich sehen lassen: Von der idyllischen Grasland-Region und dem gut befestigten Dorf Kalm über die dicht besiedelte und industrielle Junon-Region bis hin zum sonnigen Strand der Costa del Sol ist Final Fantasy 7 optisch so eindrucksvoll und abwechslungsreich wie kaum ein anderes PS5-Rollenspiel.

Die weitläufigen Regionen könnt ihr größtenteils frei erkunden. Ein klassisches Open-World-Rollenspiel ist Final Fantasy 7 Rebirth aber nicht, da es euch manche Gebiete erst im späteren Spielverlauf öffnet. Trotzdem wirkt die Welt nun wie ein zusammenhängendes Ganzes, weil die Lücken des Originals aufgefüllt wurden, mit zahlreichen neuen Orten, die sowohl Sehenswürdigkeiten als auch optionale Aufgaben bieten.

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum großen Rollenspiel-Hit

Große Distanzen lassen sich auf einem Chocobo reitend oder mit verschiedenen Fahrzeugen schnell überwinden. Wie im Original seid ihr nicht allein, sondern mit einer ganzen Heldengruppe unterwegs. Im Kampf setzt Final Fantasy 7 Rebirth jedoch auf ein schnelles Action-Kampfsystem mit zahlreichen Kombos, das sogar im Vergleich zum ersten Teil der Neuauflage noch einmal verbessert wurde und komplexer geworden ist.

Alles in allem ist Final Fantasy 7 Rebirth ein echtes Meisterwerk, das seiner Vorlage würdig ist und das wir selbst denjenigen unter euch, die es sonst nicht so mit JRPGs haben und eher auf westliche Rollenspiele stehen, nur wärmstens ans Herz legen können. Sein einziger echter Mangel ist, dass es noch kein richtiges Ende hat, denn auf den dritten und letzten Teil der Remake-Trilogie müssen wir noch eine Weile warten.