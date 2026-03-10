WLAN schnell wie mit LAN-Kabel: Ein Router aus dem Spring Sale macht's möglich!

Beim Amazon Spring Sale ist auch ein Router im Angebot, der WLAN schnell wie mit LAN-Kabel machen kann.

Langsames WLAN gehört zu den nervigsten Kleinigkeiten im Alltag. Ob jetzt bei Netflix, beim Zocken oder einfach nur beim Surfen oder Öffnen von Apps: Wenn das Internet langsam ist, dann geht nix.

Es gibt mittlerweile jedoch eine neue Generation von WiFi-Routern, die WLAN so schnell wie mit LAN-Kabel macht. Und sie hat noch eine Menge weiterer Vorteile.

Nie wieder LAN-Kabel verlegen: Die neue Generation Wi-Fi 7 ist genauso schnell!

Beim Wi-Fi-Net gibt es wie bei Grafikkarten oder der PlayStation Generationen, die neueste nennt sich Wi-Fi 7. Vor einigen Monaten noch waren betreffende Router extrem teuer und haben sich im Kern nicht so recht gelohnt. Mittlerweile hat sich das geändert.

Der Unterschied zwischen WiFi 6E, dem Vorgänger, und WiFi 7 liegt nicht nur in der reinen Geschwindigkeit, sondern in der Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden.

WiFi 6E vs. WiFi 7: Die wichtigsten Unterschiede

Feature WiFi 6E WiFi 7 (Archer BE550) Der Vorteil für Sie Kanalbreite 160 MHz 320 MHz Doppelte Kapazität; weniger Staus. Modulation 1024-QAM 4096-QAM (4K-QAM) 20% mehr Daten pro Signalwelle. Multi-Link (MLO) Einzelband-Nutzung Simultane Mehrband-Nutzung Drastisch reduzierte Latenz.

Diese Vorteile bietet euch das neue Wi-Fi 7, insbesondere auch beim Gaming

2,4GHz, 5GHz und jetzt auch ein 6GHz-Band: Das neue Wi-Fi 7 bringt WLAN wirklich auf ein neues Level.

Beim Gaming kann man WiFi 7 als den heilige Gral bezeichnen. Das größte Problem bei WLAN war bisher der "Jitter" (schwankende Latenz) und hohe Ping-Zeiten.

Irre schnell: Dank der 9.2 GB/s (Gigabyte pro Sekunde) Kapazität könnt ihr im Wohnzimmer einen 8K-Film streamen, während im Kinderzimmer ein großes Spiele-Update lädt und im Home-Office eine Videokonferenz läuft – WLAN wird so belastungsfähig wie LAN.

Dank der Kapazität könnt ihr im Wohnzimmer einen 8K-Film streamen, während im Kinderzimmer ein großes Spiele-Update lädt und im Home-Office eine Videokonferenz läuft – WLAN wird so belastungsfähig wie LAN. 2.5G-Ports für die Zukunft: Der BE550 besitzt ausschließlich 2,5-Gbit/s-Anschlüsse (1× WAN, 4× LAN). Wenn ihr einen modernen Glasfaseranschluss habt, wird dieser nicht mehr durch alte 1-Gbit-Ports ausgebremst. Auch euer PC oder NAS profitiert massiv von der schnellen Kabelverbindung.

Der BE550 besitzt ausschließlich (1× WAN, 4× LAN). Wenn ihr einen modernen Glasfaseranschluss habt, wird dieser nicht mehr durch alte 1-Gbit-Ports ausgebremst. Auch euer PC oder NAS profitiert massiv von der schnellen Kabelverbindung. Multi-Link Operation (MLO): Bisher mussten sich Geräte für ein Band entscheiden (2,4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz). Der Archer BE550 erlaubt es WiFi-7‑fähigen Geräten, gleichzeitig über mehrere Bänder zu senden. Wenn ein Band kurzzeitig gestört ist (z. B. durch die Mikrowelle oder den Nachbarn), fließen die Daten nahtlos über das andere Band weiter.

Bisher mussten sich Geräte für ein Band entscheiden (2,4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz). Der Archer BE550 erlaubt es WiFi-7‑fähigen Geräten, über mehrere Bänder zu senden. Wenn ein Band kurzzeitig gestört ist (z. B. durch die Mikrowelle oder den Nachbarn), fließen die Daten nahtlos über das andere Band weiter. Puncturing: Früher blockierte eine Störung auf einem Teil des Kanals den gesamten Kanal. WiFi 7 "schneidet" den gestörten Teil einfach heraus und nutzt den Rest weiter. Ergebnis: Ein extrem stabiler Ping, fast wie am LAN-Kabel.

Wer das Internet von morgen will, kriegt auch noch Sicherheit mit dazu

Das integrierte Sicherheitspaket schützt eure IoT-Geräte (smarte Lampen, Kameras, Saugroboter) vor Angriffen und bietet eine hervorragende Kindersicherung, mit der ihr auch Zeitlimits und Inhaltsfilter spielend leicht verwalten könnt.

Es muss nicht immer eine Fritz!Boxx sein: Der TP-Link Archer BE550 ist deutlich günstiger und dennoch hervorragend.

Momentan laufen bei Amazon die Frühlingsangebote, sie gehen vom 10. März bis zum 16. März um 23:59 Uhr. Auch der TP-Link Archer BE550 ist mit von der Partie und massiv reduziert.

Wenn ihr also wirklich mal richtig gutes WLAN und ein stabiles Heimnetzwerk wollt, dann ist das ein gutes Investment, erst recht, wenn ihr häufiger zockt, einen NAS habt oder viele Smart Home-Geräte euer eigen nennt.