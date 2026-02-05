10.000€-Küche in einem einzigen Gerät: Jetzt spart ihr euch sogar noch die Mehrwertsteuer darauf!

Ein neues Küchengerät von Ninja kanne ure Küche revolutionieren - und fast alle Geräte darin unter einer Haube vereinen.

Eine neue Einbauküche kostet heute so viel wie ein Auto. Ich habe das erst kürzlich am eigenen Leib erfahren. Meine Frau und ich sind umgezogen und wollten die alte Küche ersetzen. Nach einer Stunde im Küchenstudio bin ich rückwärts wieder rausgestolpert: Über 10.000 Euro allein für die Geräte! Das ist doch Irrsinn!

Ninja geht einen ganz anderen Weg und will die Küche günstiger machen - mit einem Küchengerät, das die meisten anderen ersetzt. Aktuell bekommt ihr es in der MediaMarkt MwSt.-geschenkt-Aktion supergünstig. Und hier schauen wir uns mal an, was das Teil wirklich kann. Ersetzt es wirklich die halbe Küche?

Neue Küche unbezahlbar? Vielleicht muss das jetzt gar nicht mehr sein!

Hand aufs Herz: Braucht es wirklich den High-End-Ofen von Siemens mit integriertem magischem Feenstaub für mehrere tausend Euro? Für mich persönlich war dieser Moment im Küchenstudio ein echter Weckruf. Wir kochen zwar leidenschaftlich gerne, aber 30.000€ sind für eine Küche einfach zu viel.

Aber alleine die Geräte summieren sich ja massiv: Induktionsfeld mit integriertem Dampfabzug, Ofen mit Pyrolyse und Dampfgarfunktion, Mikrowelle mit Airfryer-Funktion und am besten noch der Thermomix auf der Küchenplatte. Da kommt man schnell auf einen Betrag, bei dem einem schwindelig wird.

Ninja Combi 12in1: Sieht aus wie ein Ofen, kann aber viel mehr

Der Ninja Speedi setzt genau hier an. Er ist eine Mischung aus Heißluftfritteuse (Airfryer) und Multikocher. Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können: Ein Airfryer nutzt extrem schnell zirkulierende Heißluft, um Lebensmittel knusprig zu garen – fast wie ein kleiner, turbogeladener Umluftofen, aber mit deutlich weniger Fett. Und ein Multikocher ... nun ja, der macht ganz viele andere Dinge.

Mit 5,7 Litern Fassungsvermögen und klar getrennten Programmen übernimmt der Speedi Air Frying, langsames Schmoren, Dampfgaren, Backen, Grillen, Anbraten sowie klassisches Multikochen für Reis, Eintöpfe und One-Pot-Gerichte. Statt ständig Geräte zu wechseln, bleibt alles in einem Garraum – das spart Zeit, Platz und Abwasch.

Einfach zu bedienen und sogar parallel mehrere Gerichte zubereiten

Der Ninja Speedi Combi hat 12 klar voneinander getrennten Kochfunktionen – und vor allem die Tatsache, dass er mehrere davon gleichzeitig nutzen kann ist in meinen Augen da ein sehr spannender Punkt. Genau hier unterscheidet er sich von vielen anderen Multikochern, die zwar viel versprechen, am Ende aber immer nur eine Sache nach der anderen erledigen.

Der Speedi beherrscht unter anderem Air Fry, Steam, Steam & Crisp, Grill, Backen, Anbraten, Slow Cooking, Reiskochen, Dampfgaren, Aufwärmen, One-Pot-Gerichte und klassische Multikocher-Programme.

Erwähnenswert ist die Kombination aus Dampf und Heißluft. Während unten Reis, Pasta oder Gemüse im Dampf garen, kann oben auf dem Gitter gleichzeitig Fleisch, Fisch oder Tofu knusprig gegart werden. Beides ist zur gleichen Zeit fertig, ohne dass Aromen leiden oder man zwischendurch umschichten muss.

Statt erst Beilage, dann Hauptgericht zuzubereiten, läuft alles parallel in einem Durchgang. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie – und vor allem Platz. Für Familien oder alle, die nach der Arbeit schnell ein vollständiges Gericht auf den Tisch bringen wollen, ist genau das der Moment, in dem der Speedi zeigt, warum er mehr ist als nur ein weiterer Airfryer.

Vergleich mit dem Thermomix: Gleicher Anspruch, völlig anderes Konzept

Im direkten Vergleich zeigt sich schnell, dass Ninja Speedi und Thermomix komplett unterschiedliche Philosophien verfolgen. Der "Thermi" glänzt beim Mixen, Zerkleinern, Wiegen und präzisen Kochen im Topf. Der Ninja Speedi konzentriert sich hingegen auf das, was im Alltag am häufigsten gebraucht wird: Heißluft, Grillhitze, Dampf und langsames Garen.

Er ersetzt also nicht den Kochtopf mit Messer, sondern vielmehr Backofen, Airfryer, Slow Cooker und Grill.

4,9 Sterne bei Amazon: Warum der Multikocher so gut ankommt

Gerade in kleineren Küchen oder bei Familien spielt der Speedi seine Stärken aus. Kleine Portionen müssen nicht mehr im großen Ofen landen, Vorheizen entfällt, und alles läuft über ein einziges Gerät. Die Bedienung ist simpel, die Reinigung deutlich entspannter als bei klassischen Öfen oder Fritteusen – und die meisten Teile sind spülmaschinenfest.

Der Ninja Combis ist kein Luxus-Eimer wie der Thermomix, sondern ein überraschend pragmatischer Küchenersatz. Wer nicht jedes Gerät einzeln kaufen möchte, sondern eine kompakte Lösung für den Großteil des täglichen Kochens sucht, bekommt hier eine vielseitige, durchdachte Alternative – platzsparend, flexibel und deutlich günstiger als eine Küche voller Einzelgeräte.

Dass das Konzept aufgeht, zeigen die Bewertungen: 4,9 Sterne bei Amazon und 4,8 Sternen bei MediaMarkt sprechen eine ziemlich deutliche Sprache.