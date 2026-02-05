PS5-Handheld im Angebot: PlayStation Portal endlich günstig!

Bei MediaMarkt gibt's den PS5-Handheld gerade im Top-Angebot. Wenn ihr euch die besonders günstige schwarze Version schnappen wollt, bleibt aber nicht viel Zeit!

Den PlayStation Portal Remote Player gibt es nur selten günstig, durch den neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr den beliebten PS5-Handheld jetzt aber endlich mal wieder zu einem richtig guten Preis abstauben. Ab 20 Uhr heute Abend oder schon jetzt über die App bekommt ihr Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, wodurch ihr euch vor allem die ohnehin schon günstigere schwarze Version zum Top-Preis sichern könnt. Aber auch die weiße Variante ist reduziert.

Die schwarze Version ist übrigens laut MediaMarkts Shopseite schon jetzt fast ausverkauft, euch dürfte also nicht mehr viel Zeit bleiben. Der weiße PlayStation Portal Remote Player ist hingegen momentan noch gut verfügbar.

Der MediaMarkt-Sale liefert übrigens noch zahlreiche weitere Top-Angebote rund ums Gaming, darunter die PS5 Pro, die PS5 Slim und die Nintendo Switch 2. Auch Spiele sind reduziert, mit Ausnahme von Nintendo-Titeln. Die Deals gelten bis Montag, falls sie nicht schon vorher vergriffen sind. Hier findet ihr den vollständigen Überblick:

PlayStation Portal Remote Player: Was kann der PS5-Handheld?

Mit dem PlayStation Portal Remote Player könnt ihr eure PS5-Spiele bequem in alle Zimmer eurer Wohnung mitnehmen.

Der PlayStation Portal Remote Player dient dazu, dass ihr eure PS5-Spiele in alle Räume eurer Wohnung mitnehmen können. So braucht ihr euch nicht mehr mit Mitbewohnern um den Fernseher zu streiten und könnt gemütlich abends im Bett spielen. Zum Spielen unterwegs ist er hingegen nicht gedacht, denn es handelt sich um einen reinen Streaming-Handheld: Eure PS5-Spiele werden per WLAN von eurer PS5-Konsole auf den Remote Player übertragen.

Das bedeutet also, dass ihr mit dem PS5-Handheld trotzdem noch eine richtige PS5-Konsole braucht, um PS5-Spiele spielen zu können. Immerhin wird euch für den nicht gerade niedrigen Preis eine hochwertige Verarbeitungsqualität und auch hoher Komfort geboten: Da es sich bei den Controllern im Grunde um einen zweigeteilten DualSense handelt, habt ihr im Wesentlichen das gleiche Spielgefühl wie an der Konsole, einschließlich haptischem Feedback und adaptiver Trigger.

Ansonsten bietet der PlayStation Portal Remote Player solide Technik ohne besondere Auffälligkeiten: Das 8 Zoll große Display liefert eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und Touch-Steuerung, die das fehlende Touchpad ersetzt. Der Akku hält bei maximaler Helligkeit circa vier bis 5 Stunden durch. Stellt ihr den PS5-Handheld entsprechend dunkel ein, könnt ihr im besten Fall rund das Doppelte herausholen.