Der Kindle ist bei MediaMarkt jetzt günstiger als bei Amazon!

Normalerweise solltet ihr Amazons E-Reader auch dort kaufen, doch gerade ist er woanders günstiger.

Das gibt es nur selten: Der Kindle ist im Angebot – aber nicht bei Amazon selbst, sondern bei MediaMarkt. Dank der gerade laufenden MwSt.-Aktion spart ihr gerade erheblich mehr, wenn ihr den E-Reader dort kauft.

Den Kindle für unter 100 € bei MediaMarkt sichern

Der Standard-Kindle ist vor allem dann eine gute Wahl für euch, wenn ihr nach einem Einsteiger-Modell sucht, für das ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt. Er ist klein, leicht und kompakt und damit der beste E-Reader für Reisen, wenn Platz knapp bemessen ist. Für das simple Lesen von Büchern auf Reisen oder im Urlaub ist er deshalb ideal.

Mit seinem leichten Design ist der Standard-Kindle vor allem für den Urlaub zu empfehlen.

Wer sich mehr Funktionen wünscht, wie ein größeres Display, Farbdarstellung oder die Bedienbarkeit via Eingabestift, muss zu einem der anderen Modell greifen. Doch glücklicherweise sind bei MediaMarkt auch alle anderen Version des Kindle durch die MwSt.-Aktion im Preis gesenkt.

Keine Lust auf Amazon? Auch andere E-Reader sind reduziert

So gut die Preise für die Kindle-Modell gerade auch sein mögen, sie haben leider auch zwei Haken: Der erste ist, dass die bei MediaMarkt reduzieren Modelle mit Werbung sind. Kurz zur Erklärung: Von den meisten Kindles gibt es zwei Versionen, eine mit, eine ohne Werbung.

Werbung heißt in diesem Fall, dass auf dem ausgeschalteten Bildschirm Werbeanzeigen eingeblendet werden, solange ihr den E-Reader nicht verwendet. Diese Modelle sind natürlich etwas günstiger als die werbefreien Versionen.

Den PocketBook Verse Pro Color hatte ich selbst schon in der Hand und habe mich ein bisschen verliebt.

Das zweite Problem liegt darin, dass auf einem Kindle nur E-Books funktionieren, die ihr auch über den Kindle-Shop gekauft habt. Wenn ihr also eure Bücher woanders kauft, oder schon über eine große Bibliothek verfügt, werdet ihr mit Kindle nur halb so glücklich werden.

Die Lösung liegt in E-Readern der Konkurrenz, die offene Ökosysteme verwenden und auf Werbung verzichten. Meine Lieblings-Alternative zum Kindle sind die Geräte von PocketBook, die praktischerweise auch gerade bei der MwSt.-Aktion im Angebot sind. Das sind meine drei Tipps: