Im Remaster sieht die Open World noch eine ganze Spur beeindruckender aus.

Im Jahr 2024 kehrte eins der in meinen Augen besten Spiele für die PS4 als aufwendiges Remaster für die PS5 und den PC zurück. Gerade bekommt ihr den Open-World-Kracher mit unfassbaren 60 Prozent Rabatt auf Amazon.

Wegen dieses Spiels habe ich mich in die Playstation verliebt

Ich habe Konsolen lange Zeit belächelt, weil ich den PC stets vorgezogen habe und ihn für weit überlegen hielt. Es hat erst Horizon Zero Dawn gebraucht, damit ich meine Meinung ändere. Denn das hat mich komplett aus den Socken gehauen, sodass ich es sogar vor meinem Bruder durchgespielt habe, der mir das Spiel ursprünglich auslieh.

Ich war einfach baff, nicht nur von der schönen Optik, auch Story, das einzigartige Setting und das Kampfsystem haben mich von Anfang an gehookt. Horizon Zero Dawn ist eben nicht nur stumpfes Dino-Gekloppe, sondern bietet tiefe Charaktere, eine komplexe Story und eine bildhübsche Open World. Ich wollte damals gar nicht mehr mit dem Spielen aufhören und ich wette, heute würde es mir nicht anders ergehen.

Selbst auf der PS4 war die Grafik unglaublich beeindruckend. Im PS5-Remaster wird noch eine ordentliche Schippe draufgelegt und was soll ich sagen? Es sieht absolut umwerfend aus. Die bunten Landschaften, die Gesichter der Spielfiguren und selbst die riesigen Robo-Dinos strotzen vor Details und machen das ganze Spiel zu einer Augenweide.

Wenn ihr es bisher noch nicht getan habt: Spielt dieses Spiel!

Es wurde aber nicht nur die Grafik angefasst: Das Remaster trumpft auch mit besserem Motion-Capture, einem besseren Sounddesign und neu aufgenommenen Dialogen auf. Falls ihr noch einen alten Spielstand übrig habt, könnt ihr diesen nahtlos in das Remaster überführen.

Das Angebot auf Amazon endet am 10. Juni, allerdings ist die Stückzahl recht begrenzt, ihr solltet also schnell sein. Sollte es zu schnell ausverkauft sein, könnt ihr euch Horizon Zero Dawn Remastered für den gleichen Preis auch bei MediaMarkt sichern.