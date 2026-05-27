Gefeiertes PS5-Remake: Den Urvater der Soulslike-Spiele könnt ihr jetzt richtig günstig nachholen!

Dieses Soulslike-Spiel hat das Genre erst begründet. Jetzt bekommt ihr das Meisterwerk günstig im PS5-Remake.

Durch die Days of Play könnt ihr euch gerade eines der besten Soulslike-Spiele überhaupt zum Schnäppchenpreis für PS5 sichern. Das finstere Action-Rollenspiel, dessen UVP noch immer bei 79,99€ liegt, bekommt ihr bei Amazon gerade schon für 21,99€. Damit ist der Händler noch weiter günstiger als der PlayStation Store, in dem ihr den PS5-Exklusivhit gerade für 39,99€ im Sonderangebot bekommt. Hier findet ihr den Amazon-Deal:

Theoretisch läuft der Deal bis zum 10. Juni, er dürfte jedoch sehr viel früher ausverkauft sein. Durch die Days of Play könnt ihr bei Amazon übrigens gerade noch eine ganze Reihe weiterer großer PS5-Hits im Angebot abstauben. Hier nur ein paar der wichtigsten:

Eines der besten Soulslikes aller Zeiten: Das ist der finstere PS5-Hit!

In dieser finsteren Fantasy-Welt rauben Dämonen den Bewohnern ihre Seele.

Es geht hier um das PS5-exklusive Remake von Demon's Souls, das das Genre der Soulslike-Spiele überhaupt erst begründet hat und zumindest in seiner modernisierten PS5-Version noch immer zur Spitzenklasse des Genres zählt. Das Remake bietet komplett neue Grafik, durch die das Artdesign der finsteren Fantasy-Welt gleich noch mal deutlich atmosphärischer wirkt, sowie einen neuen, packenden Orchester-Soundtrack.

Auch spielerisch wurde manches verbessert, der Kern bleibt aber natürlich erhalten: Im Fokus stehen spannende, wuchtige Nahkämpfe gegen furchterregende Monster, wobei euch vor allem die spektakulären Bosskämpfe vor eine harte Herausforderung stellen. Im Vergleich zu manchen der späteren Titel aus dem Hause From Software gehört Demon's Souls allerdings nicht zu den schwersten Spielen, weshalb es gut als Einstiegspunkt ins Genre geeignet ist.

14:09 Demon's Souls im Test - Die Next Gen beginnt hier! - Die Next Gen beginnt hier!

Autoplay

Wie auch die Dark-Souls-Reihe glänzt Demon's Souls jedoch nicht nur durch sein Gameplay, sondern auch durch seine geheimnisvolle, finstere Spielwelt, deren Geschichten ihr euch nach und nach erschließt. Ihr seid im abgeschotteten Königreich Boletaria unterwegs, in dem der König es für eine gute Idee hielt, einen Dämon namens „das Uralte“ heraufzubeschwören. Seither ist das Land in einen Nebel gehüllt, aus dem albtraumhafte Kreaturen heraustreten und den Menschen die Seelen rauben.