Ganze 60% Rabatt: Dieses LG-Soundsystem sticht am Singles Day besonders hervor!

Mit dem Singles Day findet am 11.11. das größte Verkaufsevent der Welt statt. Aber MediaMarkt legt jetzt schon mit jeder Menge Rabatten vor. Diese Soundbar ist dabei ein besonders heißes Schnäppchen.

Elias Mohr, GamePro Deals
10.11.2025 | 14:52 Uhr


LG bietet hier eine Soundbar mit Subwoofer und Rear-Speaker zum absoluten Hammerpreis an. LG bietet hier eine Soundbar mit Subwoofer und Rear-Speaker zum absoluten Hammerpreis an.

MediaMarkt hat seine Angebote zum Singles Day gestartet und da sind so einige Brecher dabei, die versierte Schnäppchenjäger auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollten. Zum Beispiel diese Soundbar von LG, die trumpft nicht nur mit genialem Soundbild und Dolby Atmos auf, sondern hat auch noch einen externen Subwoofer, sowie Lautsprecher für die Rückseite im Gepäck. Und das Beste: Im Sale kostet sie jetzt weniger als die Hälfte!

Dolby Atmos und externer Subwoofer machen das Heimkino-Erlebnis perfekt

LG bietet mit der DS95TR alles, was eine gute Soundbar auszeichnet. Die Soundbar selbst ist mit 7 Lautsprechern ausgestattet, die die volle Klangbreite abdecken. Hinzu kommen nochmal drei upfiring Lautsprecher, die ihre Töne nach oben hin abgeben und so wahren Dolby Atmos-Sound ermöglichen. Hinzu kommen die beiden Rear Speaker, die ihr am besten hinter eurer Couch platziert und auch jeweils mit einem normalen, und einem upfiring Lautsprecher ausgestattet sind.

Wer seinen TV liebt, der stattet ihn mit einem ordentlichen Soundsystem aus. Wer seinen TV liebt, der stattet ihn mit einem ordentlichen Soundsystem aus.

Der kabellose Subwoofer rundet die Klangkuppel mit einem enormen Bass ab und sorgt für die nötige Portion Wucht, um den Surround Sound in eurem Heimkino stimmungsvoll abzurunden. Insgesamt bekommt ihr hier also ein 9.1.5-Soundsystem geboten, welches euch 3D-Sound vom Feinsten liefert.

Perfekte Harmonie mit dem passenden TV

Es liegt auf der Hand, dass LG seine Soundbars für den Einsatz an ihren eigenen Fernsehern optimiert. Und wenn ihr bereits einen TV von LG euer Eigen nennt, lohnt sich das aktuelle Angebot von MediaMarkt für euch gleich doppelt, denn mit WOW Orchestra-Funktion, könnt ihr den Sound eurer Soundbar mit den Lautsprechern des Fernsehers synchronisieren und beides gleichzeitig verwenden. Das sorgt für eine noch präzisere Platzierung des Sounds im Raum und lässt das Ganze noch eine ganze Spur bombastischer klingen.

Und falls ihr keinen passenden TV habt, dann könnt ihr euch den bei den Singles Day-Angeboten gleich mit dazu ordern. Zum Beispiel den LG OLED 42C57LA mit starken 55% Rabatt. Mit dieser Kombination schmiedet ihr ein Heimkino aus einem Guss und holt sowohl bei Bild, als auch Ton Bestleistungen ins Haus.

