'600+ Stunden und ich hab es nie gesehen': The Witcher 3-Spieler erlebt gruselige Überraschung beim Segeln

The Witcher 3 kleckert nicht, The Witcher 3 klotzt: Die Welt des CDPR-Spiels ist gigantisch und bis zum Bersten gefüllt mit haufenweise coolen Überraschungen und Easter-Eggs. Wer nachts durch die Gegend segelt, kann zum Beispiel sein blaues Wunder erleben. So wie es diesem Fan hier ergangen ist, als er ein Geisterschiff entdeckt hat. Das taucht wohl so selten auf, dass es Fans auch in sieben Playthroughs noch nie gesehen haben.

The Witcher 3: Geisterschiff-Easter-Egg verzückt die Community

Darum geht's: The Witcher 3 erschlägt uns förmlich mit seiner riesigen Spielwelt, den vielen Story-getriebenen Missionen und den beiden absolut hochkarätigen DLCs. Es gibt richtig viel zu entdecken und dazu gehören natürlich auch Easter-Eggs. In The Witcher 3 findet ihr neben Anspielungen auf Star Wars oder Winnie Puh zum Beispiel auch ein Geisterschiff.

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Kennt ihr schon dass Geisterschiff? Wer in The Witcher 3 mit offenen Augen und Ohren durch die Meere segelt, kann nicht nur Wale entdecken, sondern auch ein richtiges Geisterschiff. Das attackiert euch zum Glück nicht, aber sieht ziemlich cool und ein bisschen gruselig aus:

Seltene Entdeckung: Unter dem Video melden sich gleich mehrere Menschen zu Wort, die The Witcher 3 eigentlich wie ihre Westentasche kennen. Dieses fliegende Geisterschiff haben sie aber trotzdem noch nie gesehen. Ein Fan erklärt, es sei ihm selbst in 7 Durchgängen noch nie begegnet und ein anderer stößt in dasselbe Horn:

"600+ Stunden und ich hab es nie gesehen."

Wo kann man das sehen? Wenn ihr euch bei den kleinen Inseln zwischen An Skellig und Hindarsfjall herumtreibt, solltet ihr fündig werden: Nördlich der Insel, die ihr mit Yennefer in der Nebenmission "Letzter Wunsch" besucht. Allerdings muss es ungefähr rund um Mitternacht sein, damit das Geisterschiff auftaucht.

Das Geisterschiff reiht sich ein in eine lange Tradition übersinnlicher Easter-Eggs in Open World-Spielen. In Red Dead Redemption 2 könnt ihr beispielsweise einem Geisterzug begegnen und in GTA 5 gibt es UFOs. Auch in GTA San Andreas gab es schon ähnliche Überraschungen und Mythen, aber natürlich wartet auch in The Witcher 3 noch die eine oder andere Entdeckung dieser Art.

Habt ihr das Geisterschiff in The Witcher 3 schon mal gesehen? Was ist euer liebstes CD Projekt RED-Easter-Egg?