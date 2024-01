600 Xbox-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 95% Rabatt im Lunar Sale sichern

Im Xbox Store Lunar Sale findet ihr eine Menge Hits aus 2023 wie Hogwarts Legacy und Armored Core 6.

Der Xbox Store hat den großen Lunar New Year Sale zum chinesischen Neujahr gestartet. Das bedeutet: Es gibt jetzt über 600 Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger. Obwohl Microsoft offiziell nur mit 40 Prozent Rabatt wirbt, haben wir darunter Spiele gefunden, die bis zu 95 Prozent reduziert sind. Mit dabei sind einige der größten Hits aus 2023 wie Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 oder Armored Core 6. Hier findet ihr die Übersicht:

Die meisten der Angebote laufen noch bis 10 Uhr vormittags am 13. Februar, einige Spiele wie beispielsweise Hogwarts Legacy gibt es aber nur für ein paar Tage günstiger.

10 Highlights aus dem Xbox Store Lunar Sale

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Bei den großen AAA-Hits aus 2023 liegen die Rabatte in der Regel zwischen 20 Prozent (Alan Wake 2) und 50 Prozent (The Crew Motorfest). Hogwarts Legacy gibt es 30€ günstiger, und zwar sowohl in der Version für Xbox Series (44,99€ statt 74,99€) als auch in jener für Xbox One (39,99€) statt 69,99€).

Falls euch das nicht genug ist, findet ihr unter den älteren Spielen noch weit günstigere Deals. Beispielsweise könnt ihr die hochwertigen Remakes der Horrorklassiker Resident Evil 2 und 3 im Doppelpack für nur 14,99€ abstauben. Den Top-Rabatt von 95 Prozent bekommt ihr bei XCOM 2. Der Taktik-Hit lohnt sich für nur 2,49€ statt 49,99€ definitiv.

Hier eine kleine Auswahlliste mit einigen der aktuellsten Titel und ein paar der besten Schnäppchen aus dem Sale:

Ein paar der Spiele aus dem Sale wie beispielsweise Remnant 2 sind übrigens auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten. Bei einem Preis von 10,99€ (Game Pass) bzw. 3,99€ (EA Play) pro Monat könnten die Abo-Dienste eventuell der bessere Deal für euch sein, falls es euch nicht wichtig ist, die Spiele dauerhaft zu besitzen.

Weitere Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: