64 km² Postapokalypse: Diesen riesigen Open-World-Shooter für PS5 gibt’s jetzt günstig!

Eine so schöne Postapokalypse wie in diesem PS5-Spiel hat man selten gesehen.

Für alle, die schon lange auf ein neues Fallout warten, gibt es jetzt eine der besten Alternativen im Sonderangebot: Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen postapokalyptischen Open-World-Shooter, dessen Spielwelt mehr als sechsmal so groß ist wie die von Fallout 4, in der erst im November 2025 erschienenen PS5-Version günstiger schnappen. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben zur Dauer des Angebots, alternativ könnt ihr es derzeit allerdings auch bei Otto finden. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele aus dem letzten Jahr günstiger. Hier eine Auswahl:

Eine der besten Fallout-Alternativen: Das ist der Open-World-Shooter für PS5!

Die Sperrzone rund um den Atomreaktor von Tschornobyl wird atmosphärisch in Szene gesetzt.

Wir sprechen von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Wie seine Vorgänger schickt uns der First Person Shooter erneut in eine seltsame Fantasie-Version des verseuchten Umlands rund um den zerstörten ukrainischen Atomreaktor. In der alternativen Geschichte des Spiels hat es im Jahr 2006 eine weitere Explosion gegeben, durch die Anomalien und Mutationen, aber auch wertvolle Artefakte entstanden sind. Letztere wollen wir als sogenannter Stalker bergen.

Die Open World ist mit rund 64 km² nicht nur riesengroß, sondern bietet auch eine fesselnde, düstere Atmosphäre und eine sehr realitätsnahe Grafik, die durch Fotogrammetrie-Scans entstanden ist. Die oft trostlos und einsam wirkende Welt beherbergt dabei mehr Leben, als man ihr auf den ersten Blick zutraut: Verschiedene Fraktionen, denen ihr euch teils anschließen könnt, kämpfen um die Vorherrschaft, und skurril mutierte Kreaturen können überall lauern.

0:51 Stalker 2 zeigt einmal mehr seine wunderschöne Welt

Autoplay

Spielerisch ist Stalker 2 ein Shooter mit einer Mischung aus Survival- und Rollenspielelementen. Im Spielverlauf findet ihr dutzende verschiedene Waffen, bei denen es sich größtenteils um konventionelle Pistolen und Schusswaffen handelt, die sich allerdings vielfältig aufrüsten lassen. Neben Feinden und Mutanten können euch unter anderem auch Hunger, Schlafmangel und natürlich die Strahlung gefährlich werden.

Allerdings ist Stalker 2 nicht allzu anspruchsvoll, was diese Survival-Elemente angeht, sodass sie euch nicht von der Erkundung der Welt ablenken, welche den eigentlichen Kern des Spiels bildet. Die Sperrzone von Tschornobyl steckt nämlich voller Geheimnisse, kleiner Geschichten und unerwarteter Begegnungen, die euch für rund 100 Spielstunden fesseln können, wenngleich sich die Hauptstory auch sehr viel schneller durchspielen lässt.

Übrigens ist Stalker 2 heute in der PS5-Version in einem sehr viel besseren Zustand als beim ursprünglichen Xbox-Launch, von dem wir aufgrund der vielen technischen Mängel nicht begeistert waren, obwohl der großartige Kern des Shooters schon damals erkennbar war. Steigt ihr jetzt ein, bekommt ihr also ein weit besseres Spiel zu einem günstigeren Preis.