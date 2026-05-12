Das hübschere Mortal Kombat? Dieses Prügelspiel ist ein echter Geheimtipp

Omni-Man gegen Battle Beast: In Invincible VS kämpfen die ikonischsten Charaktere aus Comics und Serie gegeneinander.

Vor wenigen Wochen ging die vierte Staffel von Invincible zu Ende. Ich werde euch hier nicht spoilern, aber bis auf eine Filler-Episode war die Staffel die bisher stärkste der Serie. Aber hier geht es schließlich nicht um die Serie, sondern um das neue Spiel, "Invincible VS", worauf sich auch die alten Fans der Comics freuen dürfen!

Versionen von Invincible VS:

Invincible VS: Omni-Man, Atom Eve und Battle Beast kloppen sich

Das Spielprinzip von Invincible VS ist eigentlich selbsterklärend. Ähnlich wie in Mortal Kombat, Street Fighter oder Tekken kloppt ihr euch mit verschiedensten Charakteren aus einer Side-Scroller-Ansicht. Bei Invincible VS kämpft ihr aber nicht mit Chun Li oder Scorpion, sondern mit Mark Grayson aka Invincible oder Nolan Grayson aka Omni-Man. Omni-Man ist zumindest nicht neu im Fighter-Genre, denn er hatte schon einen Gastauftritt in Mortal Kombat 1.

2:40 Invincible VS angekündigt: Omni-Man hält sich im Kampf mit seinem Sohn mal wieder nicht zurück

Autoplay

Von der Brutalität kommt das Spiel vielleicht nicht direkt an die Fatalities von Mortal Kombat heran, ist aber dennoch, wie seine Vorlage, ein durchaus blutiges Spiel. Dementsprechend hat das Spiel auch eine USK Altersfreigabe ab 18. Nach ein paar Runden dürfte es vielleicht etwas schwer sein zu unterscheiden, ob es das eigene Blut ist, oder vom Gegner.

Wenn der Charakter Invincible heißt, warum kann ich ihn dann trotzdem sehen?

Zum Launch hatte das Spiel ein Roster von 18 Charakteren. Neben bekannten Charakteren wie Atom Eve, Battle Beast und Conquest gibt es auch einige obskurere Viltrumiten wie Thula und Lucan. Die Liste ist aber stetig am Wachsen, denn mit dem Character Pass kommen jedes Jahr vier neue Kämpfer, wie zum Beispiel der Immortal.

Deluxe und Collector's Edition: Character Pass und exklusives Comic-Buch

Die Collector's Edition hat alles, was die Deluxe Edition hat, plus ein Steelbook und eine Sonderausgabe der ersten Ausgabe des Invincible-Comic von Robert Kirkman.

Wie fast jedes neue Spiel kommt auch Invincible VS mit einem Jahrespass, mit dem regelmäßig neuer Content geliefert wird. Der sogenannte Character Pass liefert 4 neue Kämpfer pro Jahreszeit und einige Cosmetics. Es sollten zumindest nicht zu viele Charaktere werden, weil Fighting Games von einem übersichtlichen Roster profitieren, wie ich finde.

Diesen Character Pass gibt es für das erste Jahr in der Deluxe und Collector's Edition als Beigabe. Bei der Sammleredition hingegen gibt es einige physische Beigaben dazu, wie ein Steelbook mit Invincible und Omni-Man und einer Sonderausgabe des ersten Bands des Comics. Diese Beigaben lassen sich aktuell aber einiges kosten, also holt sie euch lieber erst, wenn sie im Angebot ist.