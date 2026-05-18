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Dieses Switch-Spiel bringt euch zum Weinen: Meisterwerk mit 90 auf Metacritic ist jetzt günstig!

Jetzt könnt ihr euch ein emotionales und ziemlich schweres Meisterwerk zusammen mit seinem genialen Nachfolger günstig für Nintendo Switch im Sonderangebot schnappen.

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GamePro Deals
18.05.2026 | 11:09 Uhr


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Wer vor dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht zurückschreckt, muss dieses großartige Metroidvania unbedingt mal gespielt haben. Wer vor dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht zurückschreckt, muss dieses großartige Metroidvania unbedingt mal gespielt haben.

Gerade könnt ihr euch ein echtes emotionales Meisterwerk, das in unserem GamePro-Test 90 Punkte bekommen hat, zusammen mit dem nicht minder genialen Nachfolger (dem wir sogar 92 Punkte gegeben haben) günstig abstauben. Das Bundle mit den beiden Spielen für Nintendo Switch, das auch noch ein paar weitere Extras wie den digitalen Soundtrack enthält, gibt es jetzt bei Amazon im Sonderangebot:

Emotionale Meisterwerke jetzt für Switch im Angebot schnappen!

Laut den offiziellen Angaben auf der Shopseite läuft der Deal noch bis zum 31. Mai, er könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade noch weitere Switch-Spiele günstig schnappen. Hier ein paar Beispiele:

Zwei emotionale Meisterwerke: Das sind die günstigen Hits für Switch!

Video starten 4:50 Ori and The Blind Forest - Test-Video zum emotionalen Plattformer-Hit

Bei den beiden Meisterwerken handelt es sich um die Ori and the Blind Forest Definitive Edition (Metacritic-Score der Switch-Version: 90 Punkte) und Ori and the Will of the Wisps (Metacritic: 93 Punkte), die ihr in der Ori Collection für Switch günstiger bekommt. Bei beiden Spielen handelt es sich um 2D-Action-Platformer, die allein schon durch ihre märchenhafte Grafik mit wunderschön gezeichneten Hintergründen und liebevoll animierten Figuren verzaubern.

Zwei wunderschöne Switch-Spiele günstig im Bundle sichern!

Ihr spielt ein niedliches, weiß leuchtendes Wesen namens Ori und erlebt eine emotionale, ganz ohne Worte erzählte Geschichte, die euch schon im Prolog des ersten Spiels die eine oder andere Träne in die Augen treiben dürfte und auch später noch viele dramatische Momente und überraschende Wendungen bereithält. Durch das perfekte Zusammenspiel von Geschichte und Inszenierung sind beide Spiele bewegende Erlebnisse, die noch lange nach dem Abspann beschäftigen.

Video starten 1:00 Ori and the Will of the Wisps im Trailer

Es überhaupt bis zum Abspann zu schaffen, ist jedoch nicht leicht, denn die Ori-Spiele sind bekannt für ihren hohen Schwierigkeitsgrad. Ihr solltet euch also darauf einstellen, unterwegs unzählige Tode zu sterben. Das Leveldesign folgt dem klassischen Metroidvania-Prinzip, das euch nach und nach neue Wege freischalten lässt. Durch das Auslösen sogenannter Weltereignisse verändern sich dabei selbst Gebiete, die ihr schon einmal durchquert habt, immer wieder stark.

Trotzdem müsst ihr damit rechnen, manche Gebiete durch wiederholte Tode immer wieder und wieder zu spielen, bis ihr sie praktisch auswendig gelernt habt, um sie endlich zu schaffen. Es gibt jedoch nur wenige andere Spiele, in denen diese Mühe so sehr belohnt wird wie in Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Deshalb können wir euch nur wärmstens empfehlen, beiden Titeln eine Chance zu geben, falls ihr es noch nicht getan habt.

Ori: The Collection jetzt für Switch im Angebot abstauben!
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