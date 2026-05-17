Dieser PS5-Actionhit führt euch in ein düsteres Japan der nahen Zukunft.

Erst Ende letzten Jahres ist nach rund 13 Jahren Pause der jüngste Teil einer ursprünglich 1988 gestarteten und 2004 mit dem Reboot wiederbelebten Actionspiel-Reihe erschienen. Jetzt bekommt ihr die PS5-Version bereits günstig im Sonderangebot. Die Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel auch die Story-Erweiterung und diverse weitere In-Game-Extras bietet und im PlayStation Store 89,99€ kostet, ist bei Amazon gerade drastisch reduziert:

Falls ihr mit dem rasanten Actionhit nichts anfangen könnt, gibt es bei Amazon übrigens noch einige weitere PS5-Hits im Angebot. Hier eine kleine Auswahl:

Nahkampf-Action der Spitzenklasse: Das ist der günstige PS5-Hit!

2:57 Ninja Gaiden 4 - Team Ninja bringt legendäre Action-Serie zurück

Autoplay

Es geht hier um Ninja Gaiden 4, den ersten Teil der altehrwürdigen Action-Reihe seit 2012. Diesmal hat sich Team Ninja (auch bekannt für Nioh) mit Platinum Games (Bayonetta, NieR: Automata) zusammengetan und ein Spiel geschaffen, das sogar ein noch spektakuläreres Nahkampf-Spektakel liefert als die Vorgänger, mit gewaltigen Spezialattacken und teils recht blutigen Effekten. In seinen besten Momenten wirkt Ninja Gaiden 4 wie ein hervorragend choreografierter Martial-Arts-Film.

Noch besser als die Inszenierung ist allerdings das Kampfsystem: Mit seinen Skills, die wir durch Tastenkombinationen auslösen, erreicht dieses fast den Tiefgang eines guten Fighting Games: Über das gesamte Spiel hinweg können wir unseren Spielstil immer weiter perfektionieren. Haben wir unsere Waffe durch genügend gewöhnliche Attacken aufgeladen, können wir sie außerdem ihre Form wandeln lassen und besonders vernichtende Angriffe starten.

Die Kämpfe in Ninja Gaiden 4 sind ein Effektfeuerwerk, haben aber auch spielmechanisch eine Menge zu bieten.

Eher nebensächlich ist hingegen die Story: Das finstere Ninja-Abenteuer schickt uns in eine Zukunft, in der Tokio vom sogenannten Dunkeldrachen heimgesucht wird, welcher allerlei weitere Monster und Dämonen anzieht, die wir nun unschädlich machen müssen. Sowohl hier als auch beim Design der Spielwelt wäre mehr drin gewesen. Dennoch hat uns Ninja Gaiden 4 insgesamt im Test sehr gut gefallen, weshalb wir 83 Punkte vergeben haben.