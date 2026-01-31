65 Zoll QLED 4K-Fernseher jetzt im Amazon-Angebot: Dieser TV ist perfekt für Gaming & Sport!

Noch rund eine Woche lang könnt ihr diesen 65 Zoll großen QLED-Fernseher bei Amazon günstig abstauben, falls der Deal nicht schneller vergriffen ist.

Bei Amazon gibt's gerade einen 65 Zoll großen QLED 4K-Fernseher im Angebot, der ein perfekter Kompromiss aus guter Qualität und kleinem Preis sowie insbesondere für Gaming und Sportübertragungen hervorragend geeignet ist. Der TCL Q6C soll noch bis zum 7. Februar stark reduziert bleiben, sofern er nicht schon vorher ausverkauft ist. Laut Vergleichsplattformen findet ihr den 4K-TV nirgendwo sonst so günstig wie bei Amazon:

Falls dieser Fernseher trotz des günstigen Preises nicht ganz das ist, wonach ihr sucht, gibt es bei Amazon gerade übrigens noch einige weitere 4K-TVs von TCL in unterschiedlichen Größen günstiger. Hier nur ein paar Beispiele:

Gutes Bild und tolle Gaming-Performance: Das ist der günstige QLED-Fernseher!

Der TCL Q6C QLED-Fernseher hat für seinen günstigen Preis erstaunlich viel zu bieten.

Der TCL Q6C ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2025 und vielen anderen TVs seiner Preisklasse deutlich überlegen. Das liegt nicht nur an der QLED-Technologie, die mit einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für satte und akkurat dargestellte Farben sorgt. Noch wichtiger ist das Mini-LED-Display, das durch seine besonders kleinen Leuchtdioden besseres Local Dimming und dadurch höheren Kontrast ermöglicht.

Bei der 65-Zoll-Version des TCL Q6C bekommt ihr 242 Dimming-Zonen, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, wodurch er sich viel besser als gewöhnliche Fernseher an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen kann. Außerdem wird er mit rund 1000 cd/m2 rund dreimal so hell wie normale Low-Budget-TVs, was bedeutet, dass er HDR viel besser ausnutzen und Farben ein besonderes Strahlen verleihen kann.

242 Dimming-Zonen sorgen bei der 65-Zoll-Version des TCL Q6C für eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen.

Für den Preis sind das hervorragende Werte. Wenn ihr Filmfans seid, die ein möglichst gutes Bild wollen, ohne dafür gleich zu einem teuren OLED-Fernseher greifen zu müssen, bekommt ihr mit dem TCL Q7C, den es bei Amazon gerade ebenfalls im Angebot gibt, allerdings noch mehr Qualität. Für rund 150€ mehr bei 65 Zoll werden euch hier 720 Dimming-Zonen und gut 2000 cd/m2 geboten:

Falls es euch hingegen vor allem auf Gaming oder auch auf Sportübertragungen ankommt, ist der TCL Q6C bereits optimal ausgerüstet. Wie das teurere Modell bietet er nämlich ein 144Hz-Display, das schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann. Das ist deshalb neben Gaming auch beim Sport wichtig, weil hier gerne mal ein Ball in einem Sekundenbruchteil quer über den Bildschirm fliegt und solche Bewegungen ruckartig wirken, wenn die Bildrate zu niedrig ist.

Nur fürs Gaming wichtig ist zudem, dass der TCL Q6C auch einen sehr niedrigen Input Lag bietet, durch den ihr beim Spielen keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen werdet. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) schaltet der Fernseher beim Gaming automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Die Leistung der PS5 und der Xbox Series X, die maximal 120 fps bei 4K-Auflösung schaffen, kann der Q6C dank HDMI 2.1 problemlos ausnutzen.