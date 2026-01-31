»Gebt mir Tankstellen und ich küss' euch die Füße!« Warum ich Horizon 6 nicht wie ein Rennspiel spielen werde

Mein Hype auf Forza Horizon 6 ist riesig, und dabei betrachte ich es gar nicht als Rennspiel, sondern als etwas ganz anderes.

In Rennspielen geht es für mich längst nicht mehr nur um Fahrphysik, Grafik und Rundenzeiten. Vielmehr reizen mich genau die Dinge, die in so einem Spiel eigentlich total belanglos sind. Gerade Open-World-Rennspiele wie die Horizon-Reihe laden mich zu einem vollkommen anderen Spielstil ein, und ich will euch verraten, warum gerade Forza Horizon 6 das beste Auto-Spiel aller Zeiten für mich werden könnte.

Rennen sind für mich zur Nebensache geworden

Natürlich werde ich Horizon 6 klassisch durchspielen, gerade weil wir hoffentlich wieder für unsere Karriere kämpfen müssen und hoffentlich nicht im Minutentakt mit Credits und Luxusschlitten überhäuft werden. Dennoch mutieren die Rennveranstaltungen für mich schnell zur Nebensache.

Beim Stichwort Japan muss ich sofort an getunte JDM-Autos denken, und ich will ein Teil dieser Kultur sein. Ich habe schon meine Zeit in Mexiko, also in Horizon 5, gedanklich komplett in Japan verbracht, wie diese Screenshots von mir zeigen. Nur das passende Zuhause für meine Autos hat mir immer gefehlt.

Das bringt uns zum ersten angekündigten Feature in Forza Horizon 6, das es mir so richtig angetan hat: die komplett individualisierbaren Garagen. Ich werde mir meine erste Garage ziemlich sicher als kleinen Untergrund-Tuner-Schuppen einrichten.

Damit sind meine Autos nicht nur Teil einer langen Liste, sondern meine liebsten werden zum Besitz. Und da ich mir meine „Missionen“ in der Open-World-Sandbox gerne selbst ausdenke, sehe ich mich schon jetzt an einem Wagen feilen, den ich später auf einer nächtlichen Runde auf Tokyos Stadtautobahn ausführen will. Das Ziel: Daikoku.

Dieses Bild kann ich förmlich hören und das zaubert mir einfach ein Lächeln ins Gesicht.

Endlich kommen Autotreffen zurück zu Forza Horizon!

»Slow driving ist angesagt, ich will ja auf dem Weg zum Treffen kein Ticket kriegen!«. Sowas spielt sich in meinem Kopf ab, während ich schon jetzt gedanklich durch die Welt von Forza Horizon 6 cruise. Ich hoffe so sehr, dass Playground Games den Vibe der legendären, nächtlichen Autotreffen Tokyos rüberbringen kann. Damit bekommt meine Probefahrt aus meiner eigenen Garage heraus nämlich endlich eine sinnvolle Destination.

Gleichgesinnte zu treffen, andere Autos zu bewundern und das eigene voller Stolz herzuzeigen – das gehört zum Tuning einfach dazu. Ich lege große Hoffnungen auf die Autotreffen in Horizon 6, aber sie sind zum Glück nicht das einzige neue Element in der Spielwelt rund um Japans Autokult.

15:17 Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay & verrät Details zur riesigen Open World

Time Attack ist Motorsport ohne Regeln – und ohne Ladezeiten!

Riesige Felgen, viel Sturz und eine extreme Tieferlegung sind bekanntermaßen vielleicht schön fürs Auge, aber nicht unbedingt gut fürs Fahrverhalten. Wenn es also darum geht, ein Auto aufzubauen, das ohne jeden Kompromiss ausschließlich dafür gemacht ist, um schnellstmöglich von A nach B zu kommen, dann ist Time Attack genau die richtige Disziplin.

Dabei geht es schlicht und ergreifend um Rundenzeiten, und auf dem Weg zur Bestzeit ist beim Tuning so ziemlich alles erlaubt. Im Japan von Forza Horizon 6 sind solche Zeitenjagden auf der Karte verteilt und ihr könnt mit eurem Boliden jederzeit auf die Rundkurse fahren und Zehntel für Zehntel von eurer Bestzeit schleifen – ohne Startbildschirm und ohne Ladezeit. Das ist einfach eine geniale Idee, und ich hoffe sehr, dass es auch so reibungslos funktionieren wird.

Ein oder mehrere hochgezüchtete Time-Attack-Rennwägen will ich aber auch nicht in meinem oben geschilderten Schrauber-Schuppen aufbauen und warten. Kommen wir also zur letzten Neuerung, auf die ich in Forza Horizon 6 extrem gespannt bin.

„The Estate“ – ein Grundstück und unbegrenzte Möglichkeiten

Meine Roleplay-Karriere wird also in einer kleinen Schrauber-Garage beginnen, aber dabei muss es nicht bleiben. In Forza Horizon 6 kann ich mich im Rahmen des sogenannten „Estates“ auf ein ziemlich riesiges, unbebautes Grundstück freuen, das ich frei gestalten kann. Praktisch wie Sims, nur eben für Auto-Nerds wie mich.

Ich will mich noch nicht festlegen, aber Stand jetzt male ich mir darauf schon meinen eigenen kleinen Rennstall samt Box und privater Teststrecke aus. Das Ganze wird mit den Werkzeugen aus dem EventLab funktionieren, das wir bereits aus Horizon 5 kennen.

Nachdem ich schätzungsweise 50-60 Stunden allein damit verbracht habe, eine Hommage an das legendäre Bergrennen Pikes Peak auf den Vulkan in Mexiko zu zimmern, kann ich mir eines gut vorstellen: dass ich auch Unmengen an Zeit mit der Bebauung dieses Grundstücks verbringen werde.

Was das Entwicklerstudio bislang vom Estate gezeigt hat, sieht für mich eher nach Industriepark als nach Auto-Spielplatz aus, aber Geschmäcker sind verschieden.

Tankstellen in Forza Horizon 6 sind nicht zu viel verlangt!

Wie ihr seht, ist Forza Horizon für mich eher ein Rollen- als ein Rennspiel und Japan dürfte der perfekte Schauplatz dafür werden. Seit dem Gameplay-Reveal zum Spiel freue ich mich über die oben genannten Punkte und denke mir: »Wenn ihr mir jetzt noch Tankstellen gebt, dann küss' ich euch die Füße!«.

Die meisten Autos fahren ohne Nachschub von der Zapfsäule nun mal nicht lange, und auch wenn ich mich nicht buchstäblich ums Tanken in einem Spiel kümmern will, kann doch jede Tanke auch ihr eigenes, kleines Autotreffen sein. Für mich gehören solche Details einfach zu einem Spiel wie Horizon dazu, also lasst uns die Daumen drücken, dass nach zwei Teilen Pause endlich wieder Tankstellen ihren Weg auf die Karte in Forza Horizon 6 finden!