Dungeons & Dragons trifft auf Horror: Atmosphärisches Brettspiel ist reduziert

Der Spielplan alleine strotzt schon vor lauter Deatils.

Kooperativ gegen verschiedenste Monster antreten, die euch ordentlich das Fürchten lehren und eine große Herausforderung darstellen – dieses Spielkonzept macht die Horrified-Reihe des deutschen Verlages Ravensburger aus. Es gibt bereits zahlreiche Ableger des Original-Spiels und die neueste Adaption nimmt sich Dungeons & Dragons vor. Gerade bekommt ihr das Brettspiel sehr günstig bei Amazon.

Was macht Horrified aus?

In Horrified arbeitet ihr kooperativ zusammen, um bösartige Monster zu besiegen, die euch an den Kragen wollen und Angst und Schrecken verbreiten. Dazu müsst ihr auf dem Spielplan verschiedene Gegenstände sammeln und diese gegen die Monster einsetzen, um sie zu schwächen, bevor ihr sie endgültig besiegen könnt. Jedes Monster hat andere Schwächen und erfordert andere Strategien, um den Sieg zu erringen.

Gegen diese vier legendären D&D-Monster könnt ihr in diesem Brettspiel antreten.

Unter den verschiedenen Editionen befinden sich zahlreiche Monster, die euch aus der Mythologie oder moderner Popkultur bekannt vorkommen werden. So könnt ihr etwa gegen Cthulhu, den Minotaurus, Bigfoot oder Frankensteins Monster euer Glück versuchen. Jede Horrified-Box ist selbstständig spielbar, ihr braucht kein Basisspiel, sucht euch einfach das Spiel aus, das euch am meisten zusagt. Eine Übersicht über alle Spiele findet ihr am Schluss des Artikels.

Diese Monster warten bei Horrified: Dungeons & Dragons auf euch

Dungeons & Dragons ist für viele ikonische Monster bekannt. Und alte Pen-and-Paper-Veteranen werden die Figuren sehr schnell wiedererkennen. Denn ihr könnt gegen den legendären Betrachter, einen roten Drachen, eine Täuschungsbestie oder den ikonischen Mimik antreten. Gegen welche und wie viele der Kreaturen ihr spielen wollt, bestimmt ihr zu Beginn jeder Runde selbst. Wie schwer wollt ihr es euch machen?

So habt ihr Dungeons & Dragons vermutlich noch nie gespielt.

Was diese Version von anderen Horrified-Spielen unterscheidet, sind zum einen die Spezialfähigkeiten der Charaktere, die alle an Klassen aus dem Pen-and-Paper-Spiel angelehnt sind. Euch stehen eine Kämpferin, eine Priesterin, ein Schurke, ein Zauberer und eine Bardin zur Verfügung.

Der zweite große Unterschied, ist das ihr, ganz im Sinne von D&D, einen 20-seitgigen Würfel verwendet, um Aktionen auszuführen. Je nach Würfelergebnis, treten unterschiedliche Ereignisse in Kraft. Das Spiel richtet sich natürlich vor allem an Fans von Dungeons & Dragons, ist aber auch für für Leute interessant, die mit dem Pen and Paper gar nichts anfangen können, sondern einfach nur auf der Suche nach einem guten Brettspiel sind.

Alle anderen Horrified-Spiele in der Übersicht

Für wen Dungeons & Dragons gar nichts ist, der wird vielleicht bei einer der anderen Editionen fündig. Im Folgenden liste ich euch alle Spiele auf und welche Monster darin enthalten sind. Hier sollte jeder fündig werden.