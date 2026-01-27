Harry Potter war gestern: Dieses Brettspiel hat das spannendere Setting

Kann ein Brettspiel wirklich eine bessere Story haben als Harry Potter? Darüber lässt sich natürlich streiten, aber für mich steht fest, das Black Rose Wars das wesentlich erwachsenere und düsterere Harry Potter ist, auch wenn die Story nicht so ausgefeilt ist, wie in der Romanreihe. Gerade bekommt ihr die Neuauflage der Brettspiel-Perle auf Amazon im Angebot.

So spielt sich Black Rose Wars Rebirth

Gehen wir vor der Spielmechanik kurz auf das von mir so hochgelobte Setting ein: In der Akademie des Ordens der Black Rose ist ein Krieg ausgebrochen, als die verschiedenen Magier-Häuser versucht haben, die Vorherrschaft über den Orden und die Akademie zu erlangen.

Im Zentrum des Konflikts steht dabei ein mystisches Artefakt: die schwarze Rose, der die Magier ihre Macht vorführen müssen, um sich als würdig zu erweisen. Bei diesem Wettstreit wurde die Akademie in eine Ruine verwandelt. Das ist die Story, die im originalen Black Rose Wars erzählt wurde.

Wie bei jedem guten Expertenspiel bekommt ihr bei Black Rose Wars hübsche Miniaturen geboten.

Black Rose Rebirth knüpft an diese Erzählung, spielt aber 25 Jahre später. Denn die Magier sind in die verwüstete Schule zurückgekehrt, um erneut um die schwarze Rose zu kämpfen und mit ihrer Macht den Orden und auch die Akademie wieder aufzubauen. Ihr könnt sogar Teile des Basisspiels in die neue Version integrieren, ihr benötigt sie aber nicht zwangsläufig.

Und wie wird nun gespielt? Jeder von euch schlüpft in die Rolle einer magisch begabten Person und erkundet mit dieser die Ruine der Schule. Dabei hat jeder Raum besondere Eigenschaften, die euch immense Vorteile verschaffen können. Diese Eigenschaften können sich aber auch ändern: Werden Räume beschädigt oder vollständig zerstört, ändert sich auch ihre Funktion. Sie können durch Zauber aber auch wieder hergestellt werden.

Die verschiedenen Magieschulen synergieren auch untereinander.

Zudem wählt ihr in jeder Runde neue Zauber für euer Zauberdeck. Dabei stehen euch sechs unterschiedliche Schulen der Magie zur Verfügung, die verschiedene Strategien begünstigen, denn in Black Rose Wars führen viele Wege zum Sieg. Zu Beginn einer Runde legt ihr selbst die Reihenfolge fest, in der ihr eure Zauber wirken wollt.

Es ist also gutes Vorplanen und strategisches Denken gefragt. Denn egal, ob ihr andere Charaktere in Fallen lockt, geduldig auf den richtigen Moment zum zuschlagen wartet, oder einfach nur Siegpunkte gefarmt werden, einen perfekten Weg zum Sieg gibt es hier nicht.

Feines Extra: Ein gut durchdachter Solo-Modus

Eine Variante für das Spielen alleine hat inzwischen so gut wie jedes Brettspiel. Aber die Umsetzung lässt zum Teil sehr zu wünschen übrig. Nicht so bei Black Rose Wars Rebirth. Im Spiel alleine steht ihr einem Avatar gegenüber, der über Befehlskarten kontrolliert wird und sich mit euch ein spannendes Duell um den Sieg liefert.

Allein die Größe des Brettspiels ist schon beeindruckend.

Eine riesige Box mit ordentlich Inhalt

Auch wenn der Preis von Black Rose Wars Rebirth gerade sehr tief ist, ist er immer noch nicht gerade klein. Das liegt aber auch daran, dass ihr hier wirklich was für euer Geld geboten bekommt. Insgesamt sind 35 Minitaturen und fast 450 Spielkarten enthalten. Entsprechend groß ist die Box und für diese Menge an Inhalt, ist der Preis aus meiner Sicht mehr als fair.