Jetzt schon das beliebteste Magic-Set des Jahres? Das sind die letzten verfügbaren Produkte

Lorwyns Finsternis trifft den Nerv der Magic-Community, so rasant wie jetzt sind die Produkte eines Sets schon lange nicht mehr aus den Regalen geflogen.

Patrick Edwards
28.01.2026


Nutzt jetzt noch die letzte Chance auf Lorwyn Booster. Nutzt jetzt noch die letzte Chance auf Lorwyn Booster.

Kaum hat 2026 angefangen kam auch schon das erste Magic-Set: Lorwyns Finsternis. Wie erwartet ist das Set ein voller Erfolg – eine nostalgische Magic-Plane, klassisches Fantasy Setting und jede Menge coole Karten. Kein Wunder also, dass die Booster Displays regelrecht von den Regalen fliegen. Aber keine Sorge, nicht alles ist ausverkauft: Bei Games Island bekommt ihr noch Prerelease Packs, und das auch noch günstiger als überall sonst!

Das Set: Ein Traum für alteingesessene Fans

Der letzte Lorwyn-Besuch war vor 19 Jahren, ja, 2007 ist wirklich schon so lange her, da wurde es mal wieder Zeit. In dieser Welt ist klassische Fantasy angesagt: Feen, Elfen, Elementare und die kuriosen Kithkin fühlen sich hier zuhause. Eine nette Abwechslung, wenn man bedenkt, dass wir dieses Jahr unser drittes New York City Set kriegen.

Mit Lorwyn haben die Boosterpacks wieder verschiedene Artworks. Mit Lorwyn haben die Boosterpacks wieder verschiedene Artworks.

Spielmechanisch greift das Set Themen seines Vorgängers aus grauer Vorzeit auf. Das Verteilen von -1/-1 Marken, Evoke-Elementare und Kithkin, die sich gegenseitig verstärken sind coole Callbacks. Feen, die euch dafür belohnen Karten im Zug eures Gegners zu spielen, und Elfen, die mit dem Friedhof interagieren runden das Gesamtpaket ab. Bisher bekommt Lorwyn für Mechaniken, Vibes und Design aus allen Ecken Lorbeeren ohne Ende – meiner Meinung nach völlig zurecht!

Prerelease – was ist das eigentlich?

Wer dieses Pack im Prerelease öffnet kann sich freuen – eine der stärksten Mythic Rares des Sets, Wistfulness, kann durchaus ein Spiel entscheiden. Wer dieses Pack im Prerelease öffnet kann sich freuen – eine der stärksten Mythic Rares des Sets, Wistfulness, kann durchaus ein Spiel entscheiden.

Falls ihr nicht wisst was ein Prerelease überhaupt ist: Alle Teilnehmenden bekommen ein Prerelease Pack mit 6 Play Boostern, einer zufälligen Rare oder Mythic und einem 20-seitigen Spindown-Würfel. Dann öffnen alle ihre Booster, bauen sich daraus ein 40 Karten-Deck (inkl. Standard-Länder die man hinzufügen darf) und spielt gegeneinander.

Für den aktuellen Preis bei Games Island ist so ein Prerelease Pack ein echter Schnapper, ich empfehle euch gleich mehrere zu bestellen und mit eurem Freundeskreis einen privaten Prerelease zu starten. Das Set ist in diesem Format bedenkenlos zu empfehlen!

