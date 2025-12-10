65 Zoll Samsung OLED-TV im Top-Angebot: MediaMarkt startet neuen Sale mit High-End-4K-Fernsehern zu Spitzenpreisen!

MediaMarkt hat einen neuen TV-Sale gestartet, durch den ihr High-End-OLED-TVs, aber auch Low-Budget-Fernseher zu Top-Preisen bekommt.

MediaMarkt hat einen neuen TV-Sale gestartet! Mit ein paar Dutzend Fernsehern ist die Auswahl zwar nicht riesig, dafür sind aber die Rabatte groß: Ihr könnt bis zu 66 Prozent auf TVs in Größen von 32 bis 86 Zoll sparen, darunter viele hochwertige QLED- und OLED-Fernseher, die mit Bildwiederholraten von 120Hz oder mehr auch bestens fürs Gaming geeignet sind. Hier findet ihr die Übersicht über die Angebote:

Die Aktion läuft noch bis zum 14. Dezember, also bis Sonntag. Einzelne Deals könnten aber natürlich früher vergriffen sein. Hier haben wir euch ein paar der Highlights aus dem Sale herausgesucht:

OLED, QLED & 144Hz: Das sind die besten 4K-Fernseher des MediaMarkt TV-Sales

Samsung OLED-TV mit 65 & 77 Zoll im Top-Angebot!

Der Samsung S90F glänzt durch den hohen Kontrast des OLED-Displays und die leuchtenden Farben, die durch HDR und die hohe Spitzenhelligkeit entstehen.

Für alle, die eine hohe Bildqualität und einen stattlichen Bildschirm wollen, gehört der 65Zoll große 4K-Fernseher Samsung S90F definitiv zu den Highlights. Der OLED-TV bietet unendlich hohen Kontrast, eine gewaltige Spitzenhelligkeit, die mit HDR für leuchtende Farben sorgt, und ein 144Hz-Display für tolle Gaming-Performance. Auch die 77-Zoll-Version ist stark reduziert, bei dieser könnt ihr sogar noch ein Samsung Galaxy S25 FE Handy im Wert von knapp 600€ kostenlos dazu bekommen.

75 Zoll TCL QLED-TV zum Schnäppchenpreis!

Der TCL P7K QLED 4K-Fernseher bietet gute Qualität zu einem fantastischen Preis.

Ähnlich groß, aber weit günstiger ist der 75 Zoll große QLED-TV TCL P7K, den ihr zum halben Preis bekommt. Mit dem Bild eines OLED-TVs kann dieser zwar nicht mithalten, aber er bietet dennoch gute Qualität mit ordentlichem Kontrast durch das HVA-Display und verbesserter Farbdarstellung durch die QLED-Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots. Zwar müsst ihr euch hier mit 60Hz begnügen, dafür ist der Preis für die Größe fantastisch:

Philips OLED 4K-Fernseher mit Ambilight günstig sichern!

Das Ambilight-Feature sorgt bei Philips-Fernsehern für stimmungsvolle Beleuchtung.

Falls ihr es lieber ein paar Nummern kleiner, dafür aber hochwertiger haben wollt, könnt ihr zum Philips OLED760 mit 55 Zoll greifen. Dieser bietet wie der Samsung S90F perfektes Schwarz und unendlichen Kontrast. Außerdem bekommt ihr hier das Ambilight-Feature, das die Wand hinter dem Fernseher beleuchtet und insbesondere in dunklen Räumen ein spektakuläres Fernseherlebnis bietet. Das 120Hz-Display kann die Leistung von PS5 und Xbox Series X vollständig ausnutzen.

Falls diese drei Empfehlungen euch noch nicht ausreichen, haben wir euch hier noch ein paar weitere Top-TV-Angebote herausgesucht: