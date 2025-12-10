Wem der Schoß des Weihnachtsmanns zu unbequem ist, der verliebt sich vielleicht in diesen Stuhl!

Sihoo schenkt euch Frohe Weihnachten mit stolzen 300 € Rabatt auf euren neuen Gamingstuhl.

Es ist Winter und wir sitzen wieder mehr. Im Büro, in der Bahn, Uni, Schule, Zocken, Home Office, wenn unsere Rücken schreien könnten, wäre vermutlich die ganze Stadt ein sehr unschönes Konzert. Also warum nicht mal langfristig für einen gesunden Körper sorgen und sich einen wirklich guten Bürostuhl anschaffen? Bei Sihoo kriegt ihr, pünktlich zu Weihnachten 300 € Rabatt auf den Sihoo Doro C300 und der ist wirklich ein Brett von einem Stuhl.

Der Rücken-Flüsterer mit BM-Tracking

Okay also halten wir mal fest, was wir für einen richtig guten Stuhl brauchen: Ergonomie, Individualität und wenn's geht noch ein nettes Design. Die drei Punkte sind bei den meisten Büro- und Gamingstühlen mittlerweile gegeben. Interessant ist also vor allem, was die Hersteller obendrauf legen. Bei Sihoo sticht hier das Body-Movement Tracking System ins Auge. Das bedeutet, dass der Stuhl mit euren Bewegungen mitgeht, und zwar nicht nur mit einer beweglichen Rückenlehne, sondern überall wo man es sich vorstellen kann.

Insbesondere das System zur Lendenwirbelunterstützung hat es mir angetan. Das funktioniert nämlich unabhängig vom Rest der Rückenlehne und geht mit all euren Bewegungen mit, um eure Wirbelsäule immer optimal zu unterstützen. Kein manuelles Nachjustieren und endlich keine Rückenschmerzen mehr.

Ultra-ergonomisch dank Lendenwirbelunterstützung und gut belüftet mit Mesh-Design.

Maximale Durchlüftung und Innovation

Der Sihoo Doro C300 kann aber noch mehr. Dank des Mesh-Designs ist der Stuhl perfekt durchlüftet und ihr müsst nie wieder nassgeschwitzte Shirts am Körper kleben haben, egal wie intensiv die Session ist. Obendrauf gibt es eine Sitzfläche im sogenannten Wasserfall-Design. Dadurch wird ein großer Anteil des Drucks von den Oberschenkeln genommen, was wichtig für eine ordentliche Durchblutung ist.

Für maximale Range of Motion sorgen die 4D-Armlehnen und die 3D-Kopstütze. Die Armlehnen lassen sich nicht nur nach oben und unten, sondern auch nach hinten und vorne verstellen und sind um bis zu 75° schwenkbar, sodass ihr die Arme nicht ständig von den Lehnen heben müsst. Das Beste: Wenn ihr euch zurücklehnt, bewegen sie sich sogar koordiniert mit der Rückenlehne. Auch euer Kopf ist perfekt unterstützt, denn die Stütze ist nicht nur extrabreit, sondern lässt sich nach oben, unten, hinten und vorne rotieren. Normalerweise bekommt ihr den Sihoo Doro C300 für 309,99 €, bis zum 25.12.2025 habt ihr aber die Chance den Rücken-Helden für 269,99 € zu ergattern.

Ergonomie-Wunder im Weihnachts-Deal

On top erkennt der Korpus des Sihoo Doro C300 sogar euer Gewicht und balanciert dann den Widerstand für die Rückenlehne entsprechend aus. All in all ist das vermutlich der durchdachteste Bürostuhl, den ich je gesehen habe. Ergonomie in allen Aspekten, komplett individuell anpassbar und noch dazu mit einem dicken Weihnachts-Rabatt versehen. Obendrauf erhaltet ihr mit dem Code SihooGP6 nochmal 6 % Rabatt auf das geamte Sortiment!

Wer also noch das passende Geschenk für den eigenen Rücken (oder den eines geliebten Nerds) sucht, sollte sich diesen Deal genauer ansehen. Dein Orthopäde wird dich vielleicht vermissen, aber dein Körper bedankt sich.