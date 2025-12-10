PS5 Pro jetzt im Angebot: Amazon haut die Konsole kurz vor Weihnachten noch einmal richtig günstig raus!

Amazon hat den Preis der PS5 Pro kurz vor Weihnachten noch einmal deutlich reduziert.

Wenn ihr noch vor Weihnachten die PS5 Pro günstig abstauben wollt, könnte das hier eure letzte Chance sein: Bei Amazon bekommt ihr die leistungsstärkste Konsole der Welt gerade stolze 120€ günstiger im Sonderangebot. Amazon macht allerdings keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch laufen soll, also könnte er jederzeit wieder enden. Hier findet ihr ihn:

Daneben sind bei dem Händler gerade übrigens auch noch viele PS5-Spiele stark reduziert, unter anderem bekommt ihr Marvel's Spider Man 2 für nur 24,99€ (UVP: 79,99€) und Astro Bot für 29,99€ (UVP: 69,99€). Falls ihr euch für den Kauf der Konsole entscheidet, könnt ihr euch also gleich mit einigen der größten Hits eindecken, die die PS5 zu bieten hat. Die Top-Angebote findet ihr hier unter den PS5-Bestsellern:

Lohnt sich die PS5 Pro jetzt im Amazon-Angebot?

Neben der PS5 Pro gibt's aktuell auch die PS5 Slim günstiger.

Mit dem aktuellen Amazon-Deal hat die PS5 Pro kurz vor Weihnachten unerwartet noch einmal Black-Friday-Niveau erreicht, die Konsole gab es letzten Monat im großen Sale ebenfalls für 679€ statt 799€. Das damalige Bundle mit EA Sports FC 25 für 699€ gibt es aktuell bei Amazon nun jedoch nicht mehr, weil es ausverkauft ist. Ihr könnt es allerdings noch bei eBay zum Black-Friday-Preis bekommen, wenn ihr dort den Rabattcode SANTA verwendet:

Beide PS5-Pro-Angebote sind auf jeden Fall gute Deals. Ob es sich lohnt, die PS5 Pro zu kaufen, oder ob man lieber zur günstigeren PS5 Slim greifen sollte, ist allerdings eine andere Frage. Immerhin könnt ihr die PS5 Slim gerade ebenfalls im Angebot abstauben, für Digital Edition im Fortnite Bundle bezahlt ihr derzeit beispielsweise nur 349€ und damit nur etwas mehr als die Hälfte der PS5 Pro.

In vielen Spielen bringt die PS5 Pro deutlich mehr Leistung als die PS5 Slim, ist aber eben auch entsprechend teurer.

Angesichts dieses enormen Preisunterschieds könnte für viele von euch die PS5 Slim die bessere Wahl sein. Wenn ihr allerdings eure PS5-Spiele mit der besten Grafik oder der flüssigsten Framerate genießen wollt, führt an der PS5 Pro kein Weg vorbei. Schließlich bietet sie im Durchschnitt rund 40 Prozent mehr Leistung als die PS5 Slim, insbesondere bei realistischen Lichtspiegelungen mit Raytracing schneidet sie viel besser ab. Wisst ihr das zu schätzen, kann sich der Aufpreis lohnen.