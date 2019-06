Jedes Jahr werden auf der E3 zahllose Spiele vorgestellt. Auch dieses Jahr gab es wieder jede Menge zu bestaunen. Dabei haben Spiele wie Cyberpunk 2077, Halo: Infinite, das Final Fantasy 7 Remake oder die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild so hohe Wellen geschlagen, dass kleinere Titel im Vergleich vielleicht untergegangen sind.

Zum Beispiel in der Kategorie Horror. Jeder erinnert sich an die unheimlich sympathische Ikumi Nakamura, doch habt ihr auch noch das Spiel auf dem Schirm, das sie vorgestellt hat?

Und was ist mit Blair Witch, das auf der Microsoft-PK vorgestellt und direkt von der Ankündigung der nächsten Xbox überschattet wurde?

Damit ihr wisst, welche Horrorspiele ihr in den nächsten Monaten im Auge behalten müsst, haben wir uns für euch noch einmal durch die Ankündigungen gegraben und sieben spannende Titel aufgelistet.

Blair Witch

Entwickler: Bloober Team

Bloober Team Publisher: Bloober Team

Bloober Team Release: 30. August 2019 für Xbox One und PC

Worum geht's? Im Jahr 1996 verschwindet ein kleiner Junge spurlos. Wir schlüpfen in die Rolle eines ehemaligen Polizisten, der sich zusammen mit seinem Hund an der Suche beteiligt.

Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen: In dem Wald soll eine grausame Hexe (die namensgebende Blair Witch) ihr Unwesen treiben. Gruselige Ereignisse lassen in diesem Horror-Adventure erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten.

GhostWire: Tokyo

Entwickler: Tango Gameworks

Tango Gameworks Publisher: Bethesda Softworks

Bethesda Softworks Release: 2020 für PS4, Xbox One und PC

Worum geht's? In diesem Horror-Adventure von The Evil Within-Erfinder Shinji Mikami erforschen wir ein seltsames Massenverschwinden in Tokyo. Allein streifen wir durch eine scheinbar komplett verlassene Stadt, nur um herauszufinden, dass wir doch gar nicht so allein sind.

Überall in Tokyo treffen wir auf Geister, gute wie böse, mit denen wir interagieren müssen um herauszufinden, was hier eigentlich passiert ist.

12 Minutes

Entwickler: Luis Antonio

Luis Antonio Publisher: Annapurna Interactive

Annapurna Interactive Release: 2019/2020 für Xbox One und PC

Worum geht's? Das Horror-Adventure 12 Minutes beschäftigt sich mit den letzten 12 Minuten im Leben eines Mannes. Was eigentlich ein wundervoller Abend mit unserer Frau werden sollte, endet innerhalb von 12 Minuten zu einem Blutbald - unserem eigenen.

Um herauszufinden, wie es dazu kommen konnte, sind wir verdammt, die gleichen 12 Minuten immer wieder zu erleben. Laut dem Entwickler selbst wirkt das Spiel wie eine Mischung aus Memento, The Shining und Rear Window.

Carrion

Entwickler: Phobia Game Studio

Phobia Game Studio Publisher: Devolver Digital

Devolver Digital Release: 2020 für PS4 und PC

Worum geht's? Das Pixel Jump&Run Carrion dreht den Horror-Spieß um. Hier sind wir nicht die Gejagten, sondern die Jäger, indem wir als gruseliges, grauenhaftes Monster umherschleichen und Menschen wie Snacks verspeisen. Allerdings haben wir dafür auch einen Grund: Immerhin handelt es sich bei den Menschen um Mitarbeiter einer Forschungseinrichtung, die uns gefangen hielt. Und das mag ja wohl niemand besonders gern.

Rainbow Six Quarantine

Entwickler: Ubisoft Montréal

Ubisoft Montréal Publisher: Ubisoft

Ubisoft Release: 2020 für PS4, Xbox One und PC

Worum geht's? Rainbow Six Quarantine ist ein Spin-Off, das auf dem 2015 erschienenen Rainbow Six Siege basiert. Wie in dessen Outbreak-Event ziehen wir zusammen mit zwei anderen Spielern als SWAT-Einheit gegen Infizierte in die Schlacht, die ein Gelände besetzt haben. Der Taktikshooter nutzt aus R6S bekannte Waffen, sowie bekannte Operatoren wie Ella oder Vigil.

Man of Medan

Entwickler: Supermassive Games

Supermassive Games Publisher: Bandai Namco

Bandai Namco Release: 30. August 2019 für PS4, Xbox One und PC

Worum geht's? Man of Medan ist Teil der Dark Pictures Anhology, dem neuen Projekt der Macher von Until Dawn. In dem Adventure stößt eine Urlaubsgruppe auf ein verlassenes Schiff des letzten Jahrhunderts, auf dem nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

Wie auch schon in Until Dawn sollen unsere Entscheidungen das Schicksal der Charaktere merklich beeinflussen.

So spielt sich Man of Medan

Unser Ersteindruck in der Preview

Luigi's Mansion 3

Entwickler: Nintendo

Nintendo Publisher: Nintendo

Nintendo Release: 2019

Worum geht's? Luigi's Mansion kann vielleicht nicht mit Blut und Gedärmen aufwarten, dafür kommen jedoch unter Garantie mehr Geister in dem Jumd&Run vor als in jedem anderen dieser Liste. Im Spiel erkunden wir als Luigi ein Gruselhaus, wobei wir Geistern ausweichen und Rätsel lösen müssen, für die wir manchmal zu dem Spektralwesen Gooigi werden müssen, um schwer erreichbare Orte zu betreten. Der Mehrspielermodus erlaubt bis zu 8 Spieler gleichzeitig.

Das waren natürlich noch lange nicht alle Spiele der E3. Welche Titel haben euch besonders gegruselt? Und welche habt ihr auf der Messe vermisst? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare.

Welche Horror-Spiele kommen noch 2019?

Nicht alle der oben genannten Games kommen noch in diesem Jahr auf den Markt. Gruselig wird es 2019 aber dennoch: In unserer Liste findet ihr alle Horror-Games, die noch 2019 erscheinen.

Auf welche Horror-Spiele freut ihr euch besonders?