Diese 7 Mario-Spiele gibt's nur bis Sonntag im Angebot: MAR10 Day Highlights für Switch & Switch 2!

Der MAR10 Day hat viel Neues und einige gute Sonderangebote für Switch und Switch 2 gebracht. Wir verschaffen euch den Überblick.

Schon am Dienstag dieser Woche war der offizielle MAR10 Day (wegen der englischen Abkürzung MAR10). Aus diesem Anlass hat Nintendo in den letzten Tagen eine Menge Aktionen und Angebote gestartet: Es gibt Neues zu kommenden Spielen, weitere Extras und Spiele für Nintendo Switch Online, ein niedliches neues Mario-Produkt und natürlich einen Sale mit Mario-Spielen für Switch und Switch 2.

In diesem Artikel präsentieren wir euch die Highlights der Aktion und fassen euch alle wichtigen Infos rund um Spiele für Switch und Switch 2 zusammen. Wer lieber gleich zum Sale will, der nur noch bis Sonntag läuft, kann diesem Link folgen:

Zwei neue Spiele aus dem Mario-Universum für Switch 2!

Zwei große Spiele aus dem Mario-Universum erscheinen schon bald für Nintendo Switch 2, für beide hat Nintendo zum MAR10 Day Trailer mit neuen Infos veröffentlicht und außerdem die Vorbestellungen im Nintendo eShop gestartet. Hier haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst:

Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi bekommt ein neues, exklusives Spiel für Switch 2, das ihr jetzt vorbestellen könnt!

Bei Yoshi and the Mysterious Book handelt es sich um einen ungewöhnlichen Puzzle-Platformer, der sich um eine geheimnisvolle Enzyklopädie dreht, in welcher das Wissen über allerhand seltsame Kreaturen gesammelt ist. Um mehr über sie zu erfahren, taucht Yoshi direkt in die Buchseiten ein, trifft dort auf die obskuren Wesen und stellt mit ihnen die verschiedensten Experimente an. Was passiert etwa, wenn er auf die Kreaturen springt, bestimmte Pflanzen an sie verfüttert oder sie ganz einfach frisst?

3:36 Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert

Autoplay

Alle Erkenntnisse, die Yoshi auf diese Weise gewinnt, tauchen anschließend auf den Seiten des Buches auf. Je mehr Wissen Yoshi sammelt, desto mehr Seiten mit weiteren Kreaturen öffnen sich ihm. Der Release-Termin für Yoshi and the Mysterious Book ist der 21. Mai, das Spiel wird exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Im Nintendo eShop könnt ihr es jetzt bereits vorbestellen:

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Super Mario Bros. Wonder kommt bald in einer neuen Version auf Nintendo Switch 2, mit technischen Verbesserungen und der großen Erweiterung „Gemeinsam im Bellabel-Park“. Diese liefert unter anderem eine neue Attraktionenwelt mit 17 Minispielen für den lokalen und 6 für den Online-Multiplayer. Außerdem könnt ihr euch im Toad-Trainingslager zusätzlichen Herausforderungen stellen, und mit Rosalina und Luma kommen zwei neue spielbare Charaktere dazu.

Im Trailer hat Nintendo weitere Neuerungen für das Hauptspiel vorgestellt, darunter die sieben Koopalinge, die sich jetzt im Spiel verstecken, und Marios neue Blumen-Verwandlung. Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park erscheint am 26. März und ist jetzt ebenfalls im Nintendo eShop vorbestellbar. Falls ihr das Spiel schon im Original besitzt, könnt ihr euch dort die Switch 2-Version auch durch ein günstigeres Upgrade Pack sichern:

MAR10 Day Sale: Diese Spiele gibt's bis Sonntag günstiger!

Nur noch bis zum 15. März könnt ihr euch im Nintendo eShop Mario-Spiele günstig sichern.

Sechs große Spiele aus dem Mario-Universum könnt ihr euch durch den MAR10 Day Sale noch bis Sonntag günstiger schnappen – oder sogar sieben, wenn man die Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Party Jamboree als eigenständigen Titel zählt. Hier geben wir euch den Überblick über die Hits und verraten euch, was sie zu bieten haben:

Super Mario Party Jamboree

2:02 Neues Super Mario Party erscheint noch dieses Jahr mit 110 Minispielen

Die Mario-Party-Reihe ist mit ihrem jüngsten Teil Super Mario Party Jamboree so umfangreich wie nie zuvor: Ganze 110 verschiedene Minispiele sind diesmal enthalten und bieten jede Menge Abwechslung, vom Kochwettbewerb über Hindernisparcours bis hin zum Kampf gegen den Drachenaal. Dabei kommt teilweise auch die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller zum Einsatz. Außerdem gibt es sieben fantasievolle Spielbretter, von denen fünf ganz neu sind!

Auch bei den Spielmodi gibt es mehr Auswahl: Mit dem Bowserathlon ist ein neuer, kompetitiver Online-Modus für bis zu 20 Spieler*innen an Bord. Wenn ihr lieber im Team spielt, könnt ihr im Koop-Modus gemeinsam gegen Trug-Bowser antreten. Im Standard-Modus bewegen nach wie vor bis zu vier Personen ihre Figuren über das Brett und müssen sich je nachdem, auf welchen Feldern sie landen, verschiedenen Minispielen stellen. Ihr könnt auch allein gegen die KI spielen.

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Die Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Party Jamboree bietet zusätzliche Minispiele, manche von ihnen nutzen die neue Maussteuerung.

Mit der Nintendo Switch 2 Edition ist Super Mario Party Jamboree nicht nur hübscher, sondern auch noch umfangreicher geworden. Die Erweiterung „Jamboree TV“ bringt 20 neue Minispiele mit, welche die neuen Features der Nintendo Switch 2 nutzen, etwa die Maussteuerung und das integrierte Mikrofon. Auch neue Modi sind dazugekommen: Durch die Bowser-Bühne beispielsweise könnt ihr jetzt an einer Spielshow teilnehmen, die von Bowser höchstpersönlich moderiert wird.

Außerdem gibt es einen neuen Koop-Modus: Auf der Jubelbahn rast ihr durch fünf abwechslungsreiche Level mit verschiedenen Themen und stellt euch dabei natürlich diversen Minispielen. Selbst der Standard-Modus hat Neues zu bieten: So könnt ihr jetzt in 2er-Teams antreten oder mit den neuen Blitz-Regeln für ein höheres Spieltempo sorgen und so die bekannten Spielbretter noch einmal auf neue Weise erleben.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

9:32 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Warum ihr den Koop-Plattformer unbedingt auf der Switch nachholen solltet

Die Switch-Neuauflage des Wii U-Hits Super Mario Bros. 3D World bringt einige Verbesserungen und neue Features wie Online-Koop für bis zu vier Personen und einen Foto-Modus mit. Die größte Neuerung ist aber die umfangreiche Erweiterung Bowser's Fury, die euch ein ganz neues Abenteuer liefert. In diesem reist Mario gemeinsam mit Bowser Jr. zur Samtpfotenküste, um Bowser zur Vernunft zu bringen, der dort mit Stürmen und Meteoritenschauern für Chaos sorgt.

Auch das Hauptspiel ist nach wie vor ein großartiger 3D-Plattformer, nicht ohne Grund steht das Original bis heute bei 93 Punkten auf Metacritic. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist das tolle Leveldesign, das immer wieder mit kreativen Ideen vom Ritt auf einem Dinosaurier bis zum Spielen mit Schatten an einer Wand überrascht. Neben dem Gameplay hat sich zudem auch die knallbunte Optik der Welten hervorragend gehalten.

Donkey Kong Country Returns HD

1:28 Donkey Kong Country Returns HD - Switch-Umsetzung im Trailer

Donkey Kong Country Returns HD lässt den Klassiker, der ursprünglich für Wii U erschienen ist und später auf Nintendo 3DS portiert wurde, mit hübscherer Grafik wiederauferstehen. Zusätzlich bietet die Switch-Neuauflage eine überarbeitete Steuerung, durch die ihr auch die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller einsetzen könnt, sowie einen neuen, leichteren Modus. Die acht Extra-Level aus der 3DS-Version sind ebenfalls enthalten.

Donkey Kong Country Returns HD ist ein anspruchsvolles Jump& Run, das trotz 3D-Grafik auf klassische 2D-Level setzt. Donkey Kong zieht hier in den Kampf gegen den Stamm der Tiki Taks, der die anderen Tiere der Insel per Hypnose unter seine Kontrolle gebracht und noch dazu die Bananen gestohlen hat. In den 80 Leveln, die jede Menge abgedrehter Ideen bieten, wird Donkey Kong von dem mit einem Raketenrucksack ausgestatteten Diddy Kong begleitet.

Luigi's Mansion 3

8:46 Luigis Mansion 3 - Testvideo zum Wohlfühlgrusel auf der Switch

In Luigi’s Mansion 3 geht Marios furchtsamer Bruder wider Willen ein weiteres Mal auf Geisterjagd. Er muss nämlich Mario, Peach und die Toads befreien, die in einem Spukhotel von König Buu Huu in Gemälde eingesperrt wurden. Glücklicherweise verfügt Luigi mit dem Schreckweg F-LU über eine Art Staubsauger für Geister. Zudem besitzt er weitere Hilfsmittel wie den Stroboblitz, mit dem er die übernatürlichen Feinde betäuben kann, um sie widerstandslos einsaugen zu können.

Seine Suche führt Luigi durch die siebzehn Stockwerke des Hotels, die alle einen eigenen Bossgegner bieten und in ganz verschiedenen Stilen eingerichtet sind, vom Piratenschiff bis hin zum mittelalterlichen Schloss. Ihr könnt die Kampagne sowohl allein als auch zu zweit im Koop spielen. Daneben gibt es verschiedene Multiplayer-Modi, durch die bis zu acht Spieler*innen gemeinsam Geister jagen oder zwei Teams gegeneinander antreten können.

Super Mario Maker 2

5:29 Super Mario Maker 2 - Alle Features des zweiten Mario-Baukasten im Trailer

Wie schon im Vorgänger könnt ihr in Super Mario Maker 2 erneut eure eigenen 2D-Mario-Level bauen. Dabei stehen euch diesmal viele neue Optionen und kreative Möglichkeiten zur Verfügung, von rutschigen Abhängen über Greifhaken bis hin zu Wirbelstürmen. Ihr könnt nun sogar mehrere Level auf einer Übersichtskarte zusammenfügen und so eine ganze Kampagne erschaffen. Außerdem steht ein neuer, auf Super Mario 3D World basierender Grafikstil zur Auswahl.

Eure Level könnt ihr anschließend online mit der ganzen Welt teilen. Umgekehrt könnt ihr natürlich auch die Kreationen anderer spielen, wodurch ihr mit Super Mario Maker 2 über einen nahezu unbegrenzten Vorrat an Mario-Leveln verfügt. Obendrauf liefert das Spiel sogar noch eine eigene Singleplayer-Kampagne mit über 100 Leveln. In dieser helft ihr Prinzessin Peach beim Bau ihres Schlosses, wobei ihr euch Inspiration für eure eigenen Schöpfungen holen könnt.

Super Mario RPG

8:32 Super Mario RPG im Test

Super Mario RPG aus dem Jahr 1996 war das erste Mario-Rollenspiel und somit ein Wegbereiter für spätere Reihen wie Paper Mario und Mario & Luigi. Bei der Switch-Neuauflage handelt es sich um ein vollwertiges Remake mit neuer und viel hübscherer Grafik, die trotzdem den Stil und die isometrische Perspektive des Originals beibehält. Auch beim Gameplay gibt es Verbesserungen, so sorgen neue Kombos und Team-Attacken für mehr Tiefgang.

Dennoch bleibt Super Mario RPG im Kern ein klassisches JRPG mit rundenbasierten Gefechten, in die Mario sich nicht allein, sondern stets mit seinen Begleitern stürzt. Als mit Schmiederich ein neuer Schurke auftaucht, vereinen Mario und Bowser nämlich ihre Kräfte und suchen sich weitere Mitstreiter, um ihm das Handwerk zu legen. Gemeinsam reisen die Helden durch das Pilzkönigreich, wobei sie sich neben Kämpfen auch Minispielen und Jump&Run-Einlagen stellen.

Neue Mario-Spiele für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket!

Drei neue Mario-Spiele sind jetzt im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online enthalten.

Pünktlich zum MAR10 Day sind drei neue Mario-Spieleklassiker zum Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online dazugestoßen. Bei zwei davon, nämlich Mario's Tennis und dem Platformer Mario Clash, handelt es sich um Titel, die ursprünglich vom Virtual Boy stammen. Für diese braucht ihr den neuen Virtual Boy für Nintendo Switch 2/Nintendo Switch. Das dritte Spiel, nämlich Mario vs. Donkey Kong vom Game Boy Advance, verknüpft ein klassisches Mario-Jump&Run mit Puzzle-Elementen. Mehr Infos zu Nintendo Switch Online und den Abo-Optionen gibt's hier:

Nintendo Music: Neuer Mario-Soundtrack jetzt verfügbar!

Den Soundtrack von Super Mario 3D World + Bowser's Fury könnt ihr euch jetzt mit Nintendo Music anhören.

Gute Neuigkeiten gibt es auch bei Nintendo Music: Ab sofort ist der Soundtrack von Super Mario 3D World + Bowser's Fury verfügbar. Nintendo Music ist ein Streaming-Dienst, über den ihr zahlreiche Soundtracks großer Nintendo-Spiele ohne Extrakosten anhören könnt, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt (das Basis-Abo genügt hierfür). Die Auswahl erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und reicht von NES-Klassikern bis in die Gegenwart. Die Nintendo Music App ist für Android und iOS verfügbar. Mehr erfahrt ihr hier:

Die Plauderblume aus Super Mario Bros. Wonder ist jetzt real!

Ab jetzt könnt ihr euch von der Plauderblume euren Alltag verschönern lassen.

Noch eine Neuerscheinung: Die Plauderblume aus Super Mario Bros. Wonder ist jetzt ein realer Gegenstand, den ihr euch seit dem 12. März im My Nintendo Store kaufen und in eure Wohnung stellen könnt. Dort dient sie nicht nur zur Zierde, sondern unterhält euch auch mit ihrem Geplapper: Zweimal pro Stunde fängt sie zu sprechen an und sagt dabei nicht nur zufällige Sprüche, sondern bezieht die Tageszeit ein und kann sogar die Temperatur im Raum kommentieren.

Wenn sie „WUNDER!“ ruft und Musik zu spielen beginnt, könnt ihr zudem eure musikalischen Fähigkeiten beweisen, indem ihr im Takt des Liedes die Taste drückt. Ihr könnt die Plauderblume auch so einstellen, dass sie zu bestimmten Zeiten spricht und euch einen guten Morgen und eine gute Nacht wünscht. Nachts lässt euch die Blume natürlich ungestört schlafen und ihr könnt sie auch tagsüber jederzeit zum Schweigen bringen, wenn ihr Ruhe braucht.