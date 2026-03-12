Der nächste große PS5-Rollenspielhit erscheint morgen: Das ist eines der Fantasy-Highlights 2026!

Das große, neue Rollenspiel-Highlight schickt euch in eine märchenhafte und farbenfrohe Fantasy-Welt.

Schon morgen erscheint eines der Rollenspiel-Highlights des Jahres 2026! Das märchenhafte Fantasy-Abenteuer, das in den weltweiten Tests bereits Top-Wertungen kassiert, kommt für alle aktuellen Plattformen, also für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Hier bei Amazon könnt ihr euch alle vier Versionen schnappen:

Noch etwas günstiger als bei anderen Händlern kommt ihr derzeit bei Proshop weg, dort gibt es gerade auf alle vier Varianten einen Rabatt von rund 10€. Allerdings scheint es sich laut den Bildern auf der Shopseite um die internationale PEGI-Version und nicht um die deutsche USK-Version des Spiels zu handeln, die sich deshalb schwerer weiterverkaufen lässt:

Eine Märchenwelt, vom Monsterrücken aus betrachtet: Das ist der neue Rollenspielhit!

In diesem Rollenspiel seid ihr häufig auf dem Rücken von Monstern unterwegs - und habt von dort aus einen fantastischen Ausblick.

Es geht hier um Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, das in den bisher veröffentlichten Tests bereits hohe Wertungen abgestaubt hat: Auf Metacritic steht das Rollenspiel bei 87 Punkten und damit aktuell unter den besten PS5-Spielen 2026 auf Platz 2, zwischen Resident Evil Requiem (89 Punkte) und Nioh 3 (86 Punkte). Im GamePro-Test hat es mit 85 Punkten nicht viel schlechter abgeschnitten, unsere Testerin hat es sogar zum Kandidaten für ihr Spiel des Jahres erklärt!

Wie seine Vorgänger spielt sich auch Monster Hunter Stories 3 völlig anders als die anderen Spiele der Monster-Hunter-Reihe: Ihr macht hier nicht Jagd auf Monster, um sie zu erlegen und euch aus ihren Überresten bessere Ausrüstung zu craften. Stattdessen sammelt ihr Monstereier ein, zieht die geschlüpften Monster groß und trainiert mit ihnen, um sie in Kämpfen gegen andere Monster antreten zu lassen. Insgesamt warten über 100 verschiedene Monster auf euch.

Es handelt sich also um ein klassisches Sammel-Rollenspiel im Stil eines Pokémon, dessen Reiz nicht zuletzt darin besteht, die coolsten Monster der Spielwelt zu finden und zu kontrollieren. Auch die Kämpfe sind traditionell rundenbasiert. Allerdings kämpfen hier nicht nur eure Monster, sondern auch die Mitglieder eurer Heldengruppe. Die verschiedenen Angriffsarten und Waffentypen sorgen dabei durch ihr Schere-Stein-Papier-Prinzip für taktischen Tiefgang

Außerhalb der Gefechte erkundet ihr die weiten, offenen Areale einer märchenhaften Fantasy-Welt, die auf einen hübschen, farbenfrohen Bilderbuch-Look setzt. Hier gibt es jede Menge zu entdecken – nicht nur versteckte Monster, sondern auch Höhlen, Geheimnisse und wertvolle Items. Ihr seid dabei meist auf den Rücken eurer Monster unterwegs, die fliegen, schwimmen und klettern können. Die Story rund um zwei Reiche und einen drohenden Krieg wird in filmreifen Zwischensequenzen erzählt.