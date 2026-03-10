Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum

Dass in diesem Jahr ein neues Yoshi-Spiel erscheinen würde, war schon seit längerem klar. Was aber Yoshi and the Mysterious Book genau für ein Spiel wird und wann es erscheint, lag bislang noch im Dunkeln.

Der zum Mario-Day 2026 veröffentlichte neue Trailer lüftet jetzt diese Geheimnisse. In dem knapp dreimininütigen Video wird erklärt, wie der Titel funktioniert. Es handelt sich um einen Platformer mit Geschicklichkeits- und Puzzle-Elementen, in dem ihr geheimnisvolle Kreaturen erforscht und rettet, um dadurch dann neue Abschnitte in einem magischen Buch zu entdecken.

Dabei sticht vor allem auch der an illustrierte Buchseiten erinnernde Grafikstil ins Auge, die Animationen haben zudem bewusst eine niedrigere Framerate. Sieht nach einem spannenden Abenteuer aus, auf das wir jetzt nicht mehr allzu lange warten müssen.

Denn auch der Release-Termin ist jetzt bekannt: Yoshi and the Mysterious Book erscheint am 21. Mai 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.