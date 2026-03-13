  • Anzeige

PS5- oder Switch-Spiele gesucht? Der Amazon Spring Sale bietet euch viele Games zum Hammerpreis!

Kaum ein Zeitpunkt ist so gut wie jetzt, um sich mit coolen Videospielen für gemütliche Gaming-Abende einzudecken! Verpasst nicht die krassen Angebote bei Amazon!

13.03.2026 | 09:42 Uhr


Von super cozy bis zu spannender Action – beim Amazon Spring Sale wird jeder fündig! Von super cozy bis zu spannender Action – beim Amazon Spring Sale wird jeder fündig!

Der Amazon Spring Sale ist in vollem Gange und nochbis zum 16. März könnt ihr euch eine Vielzahl cooler Produkte im Angebot schnappen. Und vor allem Gamer können von den aktuellen Deals echt profitieren, da jede Menge cooler Spiele – besonders für die Nintendo Switch und die Playstation 5 – gerade im Angebot sind!

Diese Spiele könnt ihr euch schnappen:

Elden Ring: Nightreign und DLC-Erweiterung!

Auch wenn dieses Spiel den Titel Elden Ring trägt, hebt es sich doch deutlich von dem namensgebenden Vorgänger ab. Denn Nightreign orientiert sich nicht klassisch am Souls-Like-Prinzip, hier bekommt ihr viel eher ein Rogue-lite mit Koop-Modus! Gemeinsam mit zwei weiteren Spielern könnt ihr euch hier ins Getümmel stürzen – oder ihr stellt euch allein den schwierigen Bossen!

Zu Beginn des Spiels wählt ihr je einen von acht spielbaren Charakteren und auch den Nachtfürsten (also im Grunde euren Endgegner für die Runde) aus. Von diesen erfahrt ihr sogar zu Beginn von Resistenzen sowie Schwächen und ihr könnt auch immer wieder neue Nachtfürsten freischalten!

Video starten 1:53 Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt

Im DLC erwarten euch dann noch zwei weitere Charaktere, drei Bosse und auch eine Umgestaltung der bekannten Limveld-Karte durch das Event »The Great Hollow«.

Lieber ein gemütliches Cozy Game?

Wenn euch nicht so nach purem Stress beim Zocken ist, sondern ihr es lieber entspannt angeht, dann solltet ihr euch Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition [Switch] nicht entgehen lassen. Hier trifft eine Cozy-Atmosphäre wie aus Animal Crossing oder Stardew Valley auf eure Lieblingscharaktere der Disney-Geschichte.

Video starten 3:20 Disneys Dreamlight Valley zeigt im Trailer den Charakter-Editor, Dialoge, Housing und mehr

Darunter beliebte Figuren wie aus Mickey Maus, Vaiana oder sogar Ratatouille. Zu Beginn leben bereits einige Figuren im Valley. Im Laufe der Zeit befreit ihr aber auch immer wieder neue, sodass es nach und nach immer belebter wird!

Ansonsten geht ihr die meiste Zeit ziemlich alltäglichen Dingen nach: Ihr entfernt Ranken, zerschlagt Steine, grabt Löcher und pflanzt Blumen. Die Rolle des Tom Nooks übernimmt hier Dagobert Duck. Er hilft euch dabei, Geschäfte wie Goofys Gemischtwarenladen und Häuser aufzuwerten, wenn ihr ihm genügend Münzen bringt.

Schnappt euch hier Disney Dreamlight Valley bei Amazon!
86 Punkte auf Metacritic: Das erste große Rollenspiel-Highlight 2026 erscheint heute!
von GamePro Deals
Der Preis-Leistungs-King aller 4K-TVs ist im Frühlingsangebot gerade besonders günstig!
von GamePro Deals
WLAN schnell wie mit LAN-Kabel: Ein Router aus dem Spring Sale macht's möglich!
von Frederic Hamann
