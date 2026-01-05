LEGO-Fan hat 70 Jahre altes Set, das sogar LEGO selbst nicht mehr besitzt - tauscht es gegen 10 moderne Sets ein

Der Tausch kann sich sehen lassen.

Viele Leute haben eine Sammel-Begeisterung. Egal ob Pokémon-Karten, Briefmarken oder eben Klemmbausteine. Eine Sache haben dabei alle Leidenschaften gemeinsam – besonders seltene Stücke können richtig wertvoll sein.

Letztes Update am 05. Januar: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

So auch in unserer heutigen Geschichte, in der es um ein seltenes LEGO-Set geht. Das hatte ein Sammler zuvor auf dem Dachboden eines geschlossenen Spielzeuggeschäfts entdeckt. Im vergangenen Jahr konnte er es dann endlich gegen einen ganzen Haufen aktueller Sets eintauschen.

Ein LEGO-Set, das selbst LEGO nicht mehr hatte

Darum geht's: Das von LEGO patentierte Bausystem mit dem Namen The Byggepinner wurde in den 1950er Jahren hergestellt, allerdings nur in Norwegen und auch nur für kurze Zeit verkauft. Demzufolge ist es heute extrem rar – sogar so sehr, dass selbst LEGO kein Exemplar mehr davon besaß.

Der Klemmbausteinhersteller hatte allerdings Glück, denn Redditor TotallySoon war bereit, seine Ausfertigung abzugeben. Bei einem Fantreffen traf er sich daher mit einer Vertreterin von LEGO und überließ das gute Stück für deren Sammlung.

Natürlich bekam TotallySoon aber nicht nur ein paar warme Worte und einen Händedruck zum Dank. Laut seinen Aussagen bekam er auch noch eine großzügige Geldprämie. Er verrät zwar nicht, wie hoch der Betrag ausgefallen ist, gibt aber an, dass erdirekt wieder in neue LEGO-Sets investiert hat.

Auf einem Foto zeigt er, welche Sets er ergattert hat, darunter etwa Der Herr der Ringe: Bruchtal, das allein schon über 400 Euro kostet oder die Burg der Löwenritter, die nicht viel weniger kostet.

Das Sammlerstück abzugeben, war zwar sicher nicht einfach, mit den zahlreichen neuen Sets hat er vermutlich aber mindestens genau so viel Spaß. In jedem Fall sollte er danach eine Weile beschäftigt gewesen sein.

Hättet ihr euch ebenfalls von dem seltenen Stück getrennt, oder es lieber behalten? Was ist euer liebstes Set, ganz unabhängig von der Marke? Verratet es uns in den Kommentaren!