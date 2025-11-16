75 Zoll QLED 4K-TV jetzt im Black-Friday-Angebot: Amazon startet ersten Top-Deal mit 144Hz-Fernseher zum Schnäppchenpreis!

Amazon hat ein frühes Black-Friday-Highlight gestartet: Jetzt könnt ihr einen 75 Zoll großen QLED 4K-Fernseher mit 144Hz zum Top-Preis abstauben!

GamePro Deals
16.11.2025 | 14:42 Uhr


Frühes-Black-Friday-Schnäppchen: Bei Amazon gibts diesen QLED 4K-Fernseher mit 75 Zoll jetzt im Sonderangebot. Frühes-Black-Friday-Schnäppchen: Bei Amazon gibt's diesen QLED 4K-Fernseher mit 75 Zoll jetzt im Sonderangebot.

Amazon hat schon vorab eines der Top-TV-Angebote des großen Black Friday Sales 2025 gestartet: Ab jetzt könnt ihr den euch den 75 Zoll großen QLED 4K-Fernseher TCL Q7C mit 144 Hz zum Top-Preis schnappen! Günstiger bekommt ihr das Modell laut Vergleichsplattformen nirgendwo, generell findet man einen Fernseher dieser Größe und Qualität selten zu einem so guten Preis. Hier kommt ihr zum Deal:

75 Zoll QLED-TV im Black-Friday-Angebot bei Amazon abstauben!

Neben der 75-Zoll-Version könnt ihr übrigens auch kleinere Varianten von 50 bis 65 Zoll im Black-Friday-Angebot bekommen. Die Deals laufen noch bis zum 1. Dezember, könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Offiziell startet der Amazon Black Friday Sale erst am 20. November, der Händler hat aber schon viele Vorab-Angebote gestartet. Hier findet ihr sie:

Amazon Black Friday 2025: alle Angebote im Überblick!

QLED, Mini-LED & 1248 Zonen: So gut ist der TVL Q7C

Der TCL Q7C QLED-Fernseher verfügt über ein schlankes Design und passt deshalb gut an die Wand. Der TCL Q7C QLED-Fernseher verfügt über ein schlankes Design und passt deshalb gut an die Wand.

Der TCL Q7C ist ein 4K-Fernseher aus 2025 mit hoher Bildqualität, der sich nur knapp teuren OLED-TVs geschlagen geben muss. Dafür verantwortlich ist in erster Linie das Mini-LED-Display, das mit seinen kleinen Leuchtdioden hervorragendes Local Dimming ermöglicht: Bei der 75-Zoll-Version ist der Bildschirm in 1248 Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird. Das sorgt für hohen Kontrast und eine gute Anpassung an Bilder mit hellen und dunklen Teilen.

QLED 4K-Fernseher mit 75 Zoll jetzt im Amazon-Angebot schnappen!

Hinzu kommt eine gewaltige Spitzenhelligkeit von rund 2000 cd/m2, womit der TCL Q7C sogar die meisten OLED-TVs übertrifft. Eine hohe Helligkeit hilft nicht nur beim Fernsehen bei hellem Licht, sondern ermöglicht es auch, HDR voll auszunutzen und so für strahlende Farben zu sorgen. Beim TCL Q7C wird die Farbdarstellung noch zusätzlich durch eine QLED-Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots verbessert.

Das Mini-LED-Display und Local Dimming sorgen dafür, dass der TCL Q7C 4K-TV nahe an OLED-Qualität heranreicht. Das Mini-LED-Display und Local Dimming sorgen dafür, dass der TCL Q7C 4K-TV nahe an OLED-Qualität heranreicht.

Auch fürs Gaming seid ihr mit dem TCL Q7C bestens ausgerüstet. Der 4K-Fernseher verfügt über ein 144Hz-Display, weshalb er schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann. Aus den Konsolen könnt ihr das Maximum von 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen, mit einem schnellen Gaming-PC sind die vollen 144 fps möglich. Der Input Lag ist zudem so niedrig, dass ihr keine Verzögerung eurer Eingaben wahrnehmen werdet.

QLED 4K-Fernseher zum Top-Preis im Black Friday Sale sichern!
Weitere aktuelle Angebote:
