75 Zoll QLED-TV günstig wie nie im Angebot: Jetzt über 2000€ Rabatt auf diesen Mini-LED-Fernseher im MediaMarkt-Sale sichern!

Diesen Top-4K-Fernseher bekommt ihr nur für wenige Tage zum Schnäppchenpreis.

An diesem Wochenende könnt ihr euch einen 4K-Fernseher mit stattlicher Größe und hoher Bildqualität zu einem echten Schnäppchenpreis sicher: Bei MediaMarkt bekommt ihr den 75 Zoll großen LG QNED93A6 jetzt stolze 67 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP, laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den günstigsten Preis aller Zeiten für den hochwertigen 144Hz-TV. Hier findet ihr das Angebot:

Laut Shopseite soll der Deal bis zum 9.11., also bis Sonntag, laufen. Dabei gibt es aber einen Haken: Aufgrund der hohen Nachfrage scheint er schon fast ausverkauft und nur noch in bestimmten Regionen verfügbar zu sein. Falls ihr Pech haben und zu spät kommen solltet, haben wir hier ein paar ähnlich günstige TV-Angebote für euch herausgesucht:

Quantum Dots, NanoCell & Mini-LED: Das bietet der 75 Zoll große LG 4K-TV

Hier die Maße des LG QNED93A6 4K-Fernsehers im Überblick.

Beim LG QNED93A6 handelt es sich, wie der Name schon sagt, um einen sogenannten QNED-Fernseher. Diese TVs verbinden die Quantum Dots der QLED-Technologie, wie sie unter anderem bei vielen Fernsehern von Samsung zum Einsatz kommt, mit LGs hauseigener NanoCell-Technologie. Beide Verfahren dienen zur Verbesserung der Farbdarstellung, ihr bekommt hier also besonders kräftige und akkurate Farben geboten.

Seine hohe Bildqualität verdankt der LG QNED93A6 allerdings vor allem seinem Mini-LED-Display: Der Bildschirm ist in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, wodurch sich der TV besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen und einen weit höheren Kontrast erreichen kann. Zum Vergleich: Bei Fernsehern mit einem gewöhnlichen VA-Panel liegt der Kontrast meist bei etwa 6.000:1, der LG QNED93A6 erreicht laut den TV-Experten von rtings.com mehr als 280.000:1!

Neben dem Mini-LED-Panel punktet der günstige LG -Fernseher auch durch das QNED-Display und seinen relativ starken Prozessor.

Außerdem bringt der LG QNED93A6 ein 144Hz-Display mit, durch das schnelle Bewegungen flüssig darstellen können. Das ist natürlich vor allem beim Gaming wichtig. Mit der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung erreichen, mehr ist nur mit einem schnellen Gaming-PC möglich. Da zudem der Input Lag mit rund 5 ms sehr niedrig liegt, könnt ihr zudem ohne wahrnehmbare Eingabeverzögerung zocken.