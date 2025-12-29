77 Zoll OLED-TV im Amazon-Angebot: Jetzt 65% Rabatt auf diesen gewaltigen 4K-Fernseher mit Top-Gaming-Performance sichern!

Den 77 Zoll großen 4K-Fernseher LG OLED B59 gibt's vermutlich nur noch für kurze Zeit zum Top-Preis.

Wenn ihr euch einen neuen 4K-Fernseher schnappen wollt, der sowohl einen riesigen Bildschirm als auch Top-Bildqualität bietet, hat Amazon gerade einen Top-Deal für euch. Dort könnt ihr jetzt nämlich den 77 Zoll großen LG OLED B59 im Angebot abstauben. Im Vergleich zum Release-Preis kommt ihr satte 65 Prozent günstiger weg. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Alternativ könnt ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt bekommen, wo es Teil des großen Final Countdown Sales ist, der nur noch bis zum 31. Dezember um 20 Uhr läuft. Da Amazon vermutlich mit diesem Deal mitgezogen ist, dürfte das dortige Angebot ebenfalls um diesen Zeitpunkt herum enden.

Durch den MediaMarkt-Sale könnt ihr übrigens noch viele weitere 4K-Fernseher und auch zahlreiche andere Technik-Deals, darunter etwa Handys, Laptops und auch ein paar Gaming-Angebote, günstig abstauben. Hier findet ihr die Aktion:

Perfekter Kontrast & Top-Gaming-Performance: Das kann der riesige OLED-Fernseher

Hier die Maße der 77-Zoll-Version des LG OLED B59, damit ihr wisst, ob ihr überhaupt genügend Platz für den riesigen 4K-Fernseher habt.

Der LG OLED B59 gehört zwar zu LGs günstigsten OLED-Fernsehern aus 2025, bietet aber trotzdem die hervorragende Bildqualität, die ihr von einem OLED-TV erwarten könnt. OLED-Displays verfügen nämlich über selbstleuchtende Pixel, weshalb sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen und perfektes Schwarz darstellen können, anders als normale TVs, bei denen immer etwas Licht durch den schwarzen Filter hindurch scheint.

Deshalb können OLED-Fernseher unendlich hohen Kontrast erreichen. Außerdem können sie die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren, weshalb sie sich viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen können als gewöhnliche Fernseher. Dadurch könnt ihr beispielsweise kleine, hellere Details in dunklen Szenen viel besser erkennen.

Der Bildprozessor des LG OLED B59 mag nicht ganz mit dem des teureren C57 mithalten können, ist jedoch trotzdem stark.

Im Vergleich zu teureren OLED-TVs wie dem LG OLED C57 bietet der B59 zwar den etwas schwächeren Bildprozessor und die geringere Helligkeit, allzu groß fällt der Qualitätsunterschied in der Praxis allerdings nicht aus. Auch der B59 wird noch immer hell genug, um mit HDR recht gut für leuchtende Farben sorgen zu können. Mit über 700 cd/m2 bietet er mehr als die doppelte Helligkeit gewöhnlicher Low-Budget-Fernseher.

Fürs Gaming ist der LG OLED 59 ebenfalls gut geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display, durch das er die Power der PS5 und Xbox Series X vollständig ausnutzen und bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung liefern kann. Der Input Lag ist mit etwa 5 bis 6 ms ebenfalls sehr niedrig, weshalb ihr beim Spielen überhaupt keine Eingabeverzögerung wahrnehmen werdet. Auch andere wichtige Gaming-Features wie VRR und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.