Dolby Vision HDR und über 144 Hz schnell: Dieser Mini-LED 4K-TV ist ein Gaming-Traum!

Bei Amazon ist ein Mini-LED 4K-TV im Angebot, den ich seit vielen Monaten für Gaming absolut empfehle.

Seit vielen Monaten kommt kein anderer 4K-TV man meiner Preis-Leistungs-Empfehlung vorbei, wenn es ums Zocken geht! Hisense hat einen Mini-LED-Fernseher im Programm, der mit Oberklasse-Ausstattung, genialer Bildqualität und einem teils unschlagbaren Preis punkten kann.

Mein Gaming-Tipp ist jetzt wieder im Amazon-Angebot und ich zeige euch nicht nur, was den Fernseher auszeichnet, sondern zum Schluss sogar eine noch günstigere Alternative, fast ohne Abstriche.

65 Zoll Mini-LED-TV: Warum dieser Hisense Fernseher meine Preis-Leistungs-Empfehlung ist

Die zwei für mich bedeutsamsten Argumente stehen schon allein in dieser Überschrift. Der Hisense U7Q Pro aus dem Amazon-Angebot ist satte 65 Zoll groß und hat damit die meiner Meinung nach optimale Größe. Noch wichtiger als die Bildfläche ist aber natürlich die Bildqualität.

Auch da punktet Hisense, denn dank Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit reichlich Dimming-Zonen und QLED-Technologie bietet der Hisense-TV für seine Preisklasse extrem beachtliche Kontraste und krasse Farben.

Der Hisense U7Q Pro ist ein 4K Mini-LED-TV, der auch weit oberhalb seiner Preisklasse ein Wörtchen mitzureden hat.

Zusammen mit allen wichtigen HDR-Standards präsentiert der U7Q Pro Filme, Serien, Fernsehen und natürlich auch Spiele in grandioser Qualität. Aber was nützt die schönste Grafik beim Spielen ohne flüssige Bilder? Richtig, wenig. Deswegen hat es Hisense auf die Spitze getrieben und dem U7Q Pro nicht nur 144 sondern satte 165 Hz verpasst. Nur als kleine Referenz: Solche Werte erreichen sonst höchstens die besten Flaggschiff-TVs von LG, Samsung und Co.

Gegen welches Umfeld sich der Hisense-TV in der Gaming-Kategorie durchsetzen musste und welche 4K-TVs ich 2026 sonst empfehle, findet ihr übrigens hier, in meinem aktuellen Ratgeber:

Hisense kann es noch günstiger, aber für PS5 und Xbox genauso gut?

Die 165 Hz vom U7Q Pro sind natürlich beachtlich, aber sie nützen euch nur dann etwas, wenn ihr (A) einen Gaming-PC an den Fernseher anschließt und (B) genannter Gaming-PC auch die brachiale Leistung besitzt, 4K mit so vielen Bildern pro Sekunde zu füttern.

Wollt ihr stattdessen hauptsächlich mit der Xbox oder eurer PS5 auf dem 4K-TV zocken, habe ich eine Alternative in petto, für die ihr noch weniger ausgeben müsst!

Auch der günstigere Hisense E7Q Pro lässt sich in einem modernen Wohnzimmer absolut sehen und macht beim Fernsehen und Gaming richtig viel Spaß.

Auch die kommt aus dem Hause Hisense, hört aber auf den Namen E7Q Pro. Dieses Modell bringt ein paar Abstriche in Sachen Bildqualität mit sich, die ohne direkten 1:1-Vergleich für die allermeisten von euch aber kaum ins Gewicht fallen sollten. Außerdem belässt es Hisense beim E7Q Pro auch bei 144 Hz, also immer noch mehr als genug für eure Next-Gen-Konsole.

Ebenfalls in 65 Zoll ist er noch einmal knapp 100€ günstiger als meine oben genannte Gaming-Empfehlung, und das, obwohl auch der gerade im Angebot ist!