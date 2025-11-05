77 Zoll Samsung OLED-Fernseher jetzt 60% günstiger: MediaMarkt startet frühes Black-Friday-Angebot mit High-End-TV zum Hammerpreis!

Durch die Black Deals bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt diesen riesigen Samsung OLED 4K-Fernseher zum Bestpreis sichern.

Schon jetzt könnt ihr bei MediaMarkt erste Vorab-Angebote zum Black Friday abstauben, wodurch ihr unter anderem hochwertige 4K-Fernseher zu Top-Preisen bekommt. Einer der besten Deals ist der 77 Zoll große Samsung S90F OLED-Fernseher, den ihr euch jetzt dank stolzen 60 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor sichern könnt. Hier findet ihr den Deal:

Übrigens ist inzwischen auch Amazon mit dem Deal mitgezogen, ihr könnt den Fernseher dort also aktuell genauso günstig abstauben. Bei MediaMarkt ist das Angebot Teil der Black Deals, die bis zum 13. November laufen und euch schon mal einen Vorgeschmack auf den großen Black Friday Sale liefern sollen, der bald danach starten dürfte. Die Aktion bietet bereits hunderte günstige Deals, dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Perfektes Schwarz und strahlende Farben: Das bietet der 77 Zoll große Samsung OLED-TV

Für die 77 Zoll des Samsung OLED-TVs braucht ihr natürlich einigen Platz, aber dafür ist der Fernseher sehr schlank.

Der Samsung S90F ist einer der besten Samsung-Fernseher aus 2025, was natürlich nicht zuletzt am OLED-Display liegt. OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel, weshalb sie nahezu perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast erreichen können. Weil die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, können sie sich außerdem viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen als normale Fernseher mit Hintergrundbeleuchtung.

Im Vergleich zu vielen anderen OLED-Fernsehern wie dem noch etwas günstigeren LG OLED B59, den ihr gerade ebenfalls im MediaMarkt-Sale im Angebot bekommt, punktet der Samsung S90F unter anderem mit seiner gewaltigen Spitzenhelligkeit: Dank circa 1600 cd/m2 (der LG OLED B59 schafft nur rund die Hälfte) kann er HDR-Formate hervorragend ausnutzen und so für strahlende Farben sorgen.

Durch das 144Hz-Display kann der Samsung S90F 4K-Fernseher auch schnelle Bewegungen flüssig darstellen.

Daneben bietet der Samsung S90F einen starken Prozessor, der bei der Verwendung aufwendiger Bildverbesserungsprogrammen und beim Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte hilft, sowie ein 144Hz-Display, durch das der TV trotz des riesigen Bildschirms schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann. Das ist besonders wichtig bei Sportübertragungen und natürlich beim Gaming.

Beim Spielen mit der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr das Maximum von 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen, mehr schaffen die Konsolen nicht. Für 144 fps braucht ihr einen guten Gaming-PC. Durch den niedrigen Input Lag von circa 5 ms bei 120 Hz braucht ihr euch außerdem keine Sorgen darüber zu machen, beim Spielen von der Eingabeverzögerung ausgebremst zu werden. Zudem werden auch Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt.