8-Jähriger spielt Zelda Tears of the Kingdom komplett durch und sein Vater baut ihm ein echtes Master-Schwert zur Feier

Zelda: Tears of the Kingdom fällt nochmal deutlich größer als der schon gigantisch umfangreiche Vorgänger BotW aus. Das bedeutet, dass ihr locker über 100 Stunden damit verbringen könnt, bevor ihr auch nur ansatzweise ans Ende der Story denken müsst.

Da kann man schon mal die Lust verlieren, und zwar erst recht, wenn man erst 8 Jahre alt ist. Aber dieser junge Gamer hier hat das riesige Open World-Spiel trotzdem beendet und als Belohnung dafür von seinem Vater ein richtig cooles Master-Schwert bekommen.

Junger Zelda TotK-Fan erhält das wohl coolste Geschenk ever von seinem Vater

Darum geht's: Falls ihr noch nie Zelda Tears of the Kingdom gespielt haben solltet, lasst euch gesagt sein: Dieser Titel fällt unglaublich groß aus. Ihr könnt nicht nur die Oberwelt von Hyrule durchstreifen, sondern auch noch den Untergrund und die Himmelsinseln. Zusätzlich gibt es schier unendliche Möglichkeiten, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen, wenn ihr gern Vehikel baut.

1:00 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer bereitet euch auf den Release vor

8-jähriger Fan spielt's durch: Wie lange er dafür gebraucht hat, wurde leider nicht überliefert, aber der 8 Jahre alte Sohn eines Redditors hat es offenbar geschafft, Zelda TotK komplett durchzuspielen.

Ob das auch einschließt, alle Schreine, Missionen und den ganzen Rest erledigt zu haben, wissen wir nicht, aber auch allein der Abschluss der Story-Mission ist schon ein äußerst umfangreiches und beeindruckendes Unterfangen in diesem Alter.

Cooles Master-Schwert als Belohnung: Der Vater des Kindes hat ihm nach dem Ende des Spiels eine ganz besondere Überraschung zukommen lassen. In mühevoller Kleinarbeit und mit Hilfe eines 3D-Druckers wurde dieses sensationelle Bannschwert gebastelt. Ihr könnt es euch hier ansehen und den Apfel gibt es als Größenvergleich noch dazu:

Wie lange hat's gedauert? In den Kommentaren beantwortet der Vater einige Fragen und erklärt, dass er mit zwei 3D-Druckern insgesamt um die 30 Stunden gedruckt habe. Die Farben des Schwers seien nicht nachträglich aufgetragen worden, sondern durch das benutzte Material entstanden.

Das kommt als nächstes: So ein Masterschwert allein ist zwar schon cool, da geht aber noch mehr. Wie der Vater auf Reddit schreibt, will er als nächstes eine Scheide basteln, um das Schwert auch wegpacken und umhängen zu können. Außerdem sei auch noch geplant, eine Wandhalterung für das gute Stück zu erstellen.

Der Vater druckt generell wohl recht viel mit seinen 3D-Druckern, wie ein Blick in seinen Reddit-Account zeigt. Beispielsweise hat er auch eine Fallout-Figur beziehungsweise eine kleine Powerrüstung von der Stählernen Bruderschaft ausgedruckt. Ebenfalls für ein Kind, das mit ihm die Amazon-Serie gesehen habe. Wir können angesichts der heftigen Brutalität der Serie nur hoffen, dass es sich dabei um ein anderes, erwachsenes Kind handelt.

Zelda TotK ist eigentlich ab 12: An dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass Zelda Tears of the Kingdom eigentlich nichts für 8-Jährige ist. Das Spiel wurde von der USK mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren versehen und wir würden diese Einschätzung auch teilen. Nicht nur aufgrund der Themen und der teilweise recht düsteren Atmosphäre sowie den Kämpfen, sondern auch aufgrund der Komplexität des Ganzen.

Wie findet ihr das Schwert und was haltet ihr davon, es als Belohnung für den Abschluss von Zelda TotK zu verschenken?