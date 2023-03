Neue Spiele der Woche bringen frische Inhalte für Mario Kart 8 Deluxe

Jeden Montag findet ihr auf GamePro alle Konsolenspiele, die in den kommenden Tagen erscheinen.

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 06. bis zum 12. März und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche beantworten. Wie gewohnt starten wir mit den möglichen Highlights, weiter unten findet ihr dann eine Liste mit den Neuerscheinungen für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und der Nintendo Switch.

Das Highlight der Woche

Mario Kart 8 Deluxe: 4. Welle

0:57 Mario Kart 8 Deluxe: Erster Trailer zur DLC-Welle 4 enthüllt neue Strecke und Fahrerin

Release: 09. März

09. März Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Rennspiel

In dieser Woche könnt ihr in Mario Kart 8 Deluxe mit dem Booster-Streckenpass über acht weitere Strecken brettern. Mit Birdo ist in der 4. DLC-Welle sogar erstmals seit acht Jahren eine neue Fahrerin mit dabei. Wollt ihr mehr über den Streckenpass wissen, hier entlang:

Neue Spiele für PS4 und PS5

07. März - Dead by Daylight: Tools of Torment

07. März - Romancelvania

07. März - Little Witch Nobeta

08. März - KartRider: Drift

09. März - Papetura

09. März - Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

09. März - The Last Spell

09. März - Oni: Road to be the Mightiest Oni

09. März - Tiny Troopers: Global Ops

09. März - Transport Fever 2

09. März - Monster Energy Supercross 6

09. März - Clash: Artifacts of Chaos

09. März - Figment 2: Creed Valley

10. März - Mato Anomalies

10. März - DC Justice League: Cosmic Chaos

10. März - Before Your Eyes

Welche PlayStation-Spiele erscheinen 2023? Die Release-Listen mit den kommenden PS4-Spielen und natürlich auch den kommenden PS5-Spielen findet ihr ebenfalls auf GamePro.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

07. März - Romancelvania

07. März - Guilty Gear Strive

07. März - Dead by Daylight: Tools of Torment

08. März - KartRider: Drift

09. März - Papetura

09. März - Zapling Bygone

09. März - Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

09. März - Monster Energy Supercross 6

09. März - Tiny Troopers: Global Ops

09. März - Transport Fever 2

09. März - Clash: Artifacts of Chaos

09. März - Figment 2: Creed Valley

09. März - Strategic Mind: Spectre of Communism

09. März - Caverns of Mars: Recharged

10. März - Mato Anomalies

10. März - DC Justice League: Cosmic Chaos

10. März - Titanium Hound

10. März - Volley Pals

10. März - Flashout 3

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2023? Welche Titel voraussichtlich in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, findet ihr natürlich ebenfalls auf GamePro.

Neue Spiele für Nintendo Switch

07. März - Little Witch Nobeta

07. März - Pronty: Fishy Adventure

07. März - Dead by Daylight: Tools of Torment

07. März - Fire Emblem Engage (DLC)

09. März - Know by Heart

09. März - Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

09. März - Mystic Gate

09. März - Ib

09. März - Zapling Bygone

09. März - Figment 2: Creed Valley

09. März - Caverns of Mars: Recharged

09. März - Antigravity Racing

09. März - Why I was born

09. März - Super Ninja Miner

09. März - Island Cities

09. März -Escaping a Fireworks Factory

09. März - Oni: Road to be the Mightiest Oni

09. März - Chippy & Noppo

09. März - The Last Spell

09. März - Tiny Troopers: Global Ops

09. März - The Good Life

09. März - Mario Kart 8 (DLC)

09. März - Paranormasight

09. März - Mari and Bayu

09. März - Cannon Dancer Osman

09. März - Record of Agarest War

10. März - Mythology Waifus Mahjong

10. März - Mato Anomalies

10. März - Package Rush

10. März - Felix the Toy DX

10. März - DC Justice League: Cosmic Chaos

10. März - Hike Trip

10. März - Ski Resort Driver

10. März - EvilUp

11. März - Titanium Hound

Welche Switch-Spiele erscheinen 2023? Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, welche Spiele in den kommenden Monaten für die Nintendo Switch erscheinen sollen.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im März 2023 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?