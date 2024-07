Nur 1,89 Euro im PS Store: Diesen modernen Horror-Klassiker bekommt ihr gerade besonders günstig

Outlast fühlt sich wie ein spielbarer Found-Footage-Film an – und ist auch deshalb so gruselig.

Auch für Horror-Fans hat der aktuelle Sale im PlayStation Store ein paar attraktive Angebote zu bieten. Zu denen gehört auch der Titel, den wir euch hier genauer vorstellen wollen, und den viele mit Horror-Affinität vermutlich schon kennen dürften. Wer das allerdings nicht tut, kann dieses Versäumnis jetzt zu einem ziemlich günstigen Preis nachholen.

Spiel : Outlast

: Outlast Angebotspreis: 1,89 Euro

1,89 Euro Regulärer Preis: 18,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

18,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis: 18. Juli 2024

Outlast ist kurz, aber ziemlich gruselig

4:07 Outlast - Ingame-Trailer zum Survival-Horror-Titel

Genre: Horror

Horror Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Metacritic-Schnitt: 78 (PS4-Version)

78 (PS4-Version) GamePro-Wertung: 80

Als Journalist Miles Upshur erkunden wir in Outlast die abgelegene Anstalt "Mount Massive" um dort den Gerüchten um illegale Experimente an den Insassen nachzugehen. Und müssen schnell feststellen, dass an diesen Gerüchten nicht nur etwas dran ist, sondern auch das Militär seine Finger im Spiel hat – und die Versuchskaninchen in der Anstalt Jagd auf uns machen.

Spannung entsteht vor allem durch zwei Elemente. Zum einen ist Miles komplett unbewaffnet und muss deshalb bei Kontakt mit Gegnern die Beine in die Hand nehmen, sich verstecken, oder Türen verrammeln. Und zum anderen ist es in großen Teilen der Anstalt stockfinster. Abhilfe schafft nur die Nachtsicht-Funktion unserer Kamera, für die aber die Batterien begrenzt sind.

Die oft zum Schneiden dichte Atmosphäre gehört wie die ordentliche Technik zu den Stärken des Spiels, der für viele schon als moderner Horror-Klassiker gilt, an dem sich zahlreiche andere Titel orientierten. Auf der Contra-Seite stehen unter anderem die sehr simplen Aufgaben, die im Spiel erledigt werden müssen sowie die mit knapp vier Stunden ziemlich kurze Spielzeit.

Auch der Nachfolger ist im Angebot: Sollte euch die Art des Spiels zusagen, könnt ihr im aktuellen Sale auch den Nachfolger zum Schnäppchenpreis erwerben. Der hat zwar keine Verbindung zum ersten Teil, spielt aber im gleichen Universum und setzt auf ein ähnliches Spielprinzip.

Outlast 2 kam in Tests allerdings nicht so gut weg wie Teil 1, unter anderem wegen einer – kurioserweise – zu langen und dadurch gestreckt wirkenden Spielzeit.