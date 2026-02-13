Traumhaft schönes PS5-Meisterwerk: Dieses Open World-Spiel gibt's gerade zum Top-Preis!

Dieses Open-World-Spiel bietet nicht nur aufgrund einer Schönheit eine packende Atmosphäre.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen der ganz großen PS5-Hits des letzten Jahres im Angebot abstauben. Den erst im Oktober erschienenen Open-World-Hit bekommt ihr dort jetzt 33 Prozent günstiger, was Amazon laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand zum günstigsten Anbieter macht. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht zwar keine offiziellen Angaben zur Dauer des Deals, das PS5-Spiel hat bei dem Händler in letzter Zeit aber recht schnelle Preisschwankungen durchgemacht. Deshalb rechnen wir damit, dass es schon bald wieder teurer werden könnte.

Eine wunderschöne Reise ins 17. Jahrhundert: Das bietet das PS5-Meisterwerk!

Landschaftlich ist Ghost of Yotei wieder wunderschön geworden.

Es geht um Ghost of Yotei, das euch, wie schon der Vorgänger Ghost of Tsuishima, in eine wunderschöne Open World im alten Japan schickt. Statt im 13. seid ihr diesmal allerdings im frühen 17. Jahrhundert unterwegs und bereist nun die ganz im Norden gelegene Ezo-Region (also das heutige Hokkaido) mit dem gigantischen Vulkan Yōtei.

Abermals sind die idyllischen Landschaften ein Highlight des Spiels und bieten durch die wechselnden Jahreszeiten von Kirschblüten im Frühling bis hin zu schneebedeckten Gebirgen immer wieder neue, beeindruckende Szenen. Dabei kommt der Atmosphäre sehr zugute, dass uns Ghost of Yotei weitgehend mit aufploppenden Icons für Sammel- und Nebenaufgaben in Ruhe lässt, sodass wir die Schönheit der Welt ungestört genießen können.

13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight

Autoplay

Das spielerische Highlight sind auch diesmal wieder die spannenden Nahkämpfe, wobei euch neben dem Schwert auch andere historische Waffen wie die Kusarigama, eine Sichel mit einer Metallkette und einem schweren Gewicht, zur Verfügung stehen. Im Fernkampf gibt es nun neben Pfeil und Bogen auch frühe Feuerwaffen.

Natürlich müssen wir nicht immer die direkte Konfrontation suchen. Beim Einnehmen feindlicher Stützpunkte können wir uns auch anschleichen und Feinde still ausschalten. In einigen storyrelevanten Kämpfen kommen wir allerdings nicht um fordernde Duelle herum. Unsere Hauptaufgabe besteht schließlich darin, die sogenannten Yōtei 6 auszuschalten, eine Gruppe kampferprobter, abtrünniger Samurai, die für den Tod unserer Familie verantwortlich sind.

Alles in allem erfindet Ghost of Yotei das Rad zwar nicht neu, sondern bietet im Grunde mehr vom Selben. Dabei befindet es sich aber auf einem so hohen Niveau, dass man das Open-World-Actionspiel allen, die Ghost of Tsushima mochten, bedenkenlos empfehlen kann. Selbst wenn ihr den Vorgänger noch nicht gespielt habt, solltet ihr zuschlagen, wenn euch die Atmosphäre einer Welt wichtiger ist als das Erledigen zahlreicher Fleißaufgaben.