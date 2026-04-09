Bis zu 85% Rabatt: Tausende Spiele für Switch & Switch 2 nur bis Sonntag im Angebot abstauben!

Wenn ihr tausende günstige Spiele für Switch und Switch 2 abstauben wollt, bleibt euch nicht mehr viel Zeit.

Nur noch bis zum 12. April, also bis Sonntag, läuft im Nintendo eShop ein gigantischer Sale, durch den ihr mehr als 2000 Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben könnt. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch in diesem Artikel zehn der besten Schnäppchen herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer sich lieber selbst durch die lange Liste der Angebote wühlen möchte, kann stattdessen diesem Link direkt zur Übersicht folgen:

Street Fighter 6

3:06 Street Fighter 6 zeigt im Trailer überraschenden Singleplayer-Modus

Autoplay

Der jüngste Teil der altehrwürdigen Fighting-Game-Reihe bringt eine gewaltige Änderung mit: In der großen Solo-Kampagne, die ungefähr 20 bis 30 Stunden Spielzeit liefert, dürft ihr zum ersten Mal eine Open World erkunden! Die Großstadt hält neben Kämpfen auch zahlreiche Minispiele und Shops bereit und bietet zudem die Möglichkeit, in andere Regionen der Welt zu reisen, um dort auf weitere Kämpfer zu treffen.

Ansonsten bietet Street Fighter 6 mit zahlreichen Kombos und Spezialattacken sowie mit den neuen Drive-Manövern und Overdrive Arts wieder den spielerischen Tiefgang, für den die Reihe bekannt ist. 18 Fighter stehen im Hauptspiel zur Auswahl, von denen 11 aus den Vorgängern bekannt und 7 völlig neu sind. Die Switch 2-Version bietet zudem exklusive Modi wie den Gyro-Kampf und den Kalorienwettkampf, welche die Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller nutzen.

EA Sports FC 26

14:38 EA Sports FC 26 im Test

Auch in diesem Jahr hält die Fußballspiel-Reihe EA Sports FC wieder gekonnt die Balance zwischen einer ernstzunehmenden Sportsimulation und einsteigerfreundlichen Spielspaß und liefert zudem ein umfangreiches Paket mit den verschiedensten Solo- und Multiplayer-Modi ab. Von den diversen Turnieren und Meisterschaften über Ultimate Team bis hin zur Profi- und zur Management-Karriere werden euch hier unzählige Stunden Spielspaß geboten.

Gerade im Karriere-Modus gibt es einige Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, hier wird euch nun eine noch realistischere Simulation geliefert, mit all den Zufällen, die zum Fußball dazugehören. Wenn ihr virtuell eurem Lieblingsteam zur Meisterschaft verhelfen wollt, führt an EA Sports 26 ohnehin kein Weg vorbei, da ihr nur hier hunderte lizenzierte Mannschaften aus dutzenden verschiedenen Ligen bekommt und so die Saison authentisch nachspielen könnt.

Monster Hunter Stories Collection

3:12 Monster Hunter Stories 2 im Launch-Trailer

Die Monster Hunter Stories Collection liefert euch das erste, ursprünglich für 3DS erschienene Spiel der Reihe in der verbesserten Switch-Neuauflage und zudem den Nachfolger Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Die beiden Rollenspiele unterscheiden sich deutlich von der Monster-Hunter-Hauptreihe: Statt die riesigen Monster zu jagen und zur Strecke zu bringen, sammelt ihr hier ihre Eier, zieht die geschlüpften Tiere groß und trainiert sie, um sie im Kampf gegen andere Monster antreten zu lassen.

Es handelt sich also um klassische Monstersammelspiele im Stil von Pokémon, mit rundenbasierten Taktik-Gefechten. Die Suche nach den mächtigsten und seltensten Kreaturen sorgt auch hier für eine hohe Langzeitmotivation. Beide Spiele lassen euch dabei eine riesige Fantasy-Welt mit weiten, offenen Gebieten erkunden und bieten eine Menge Umfang: Insgesamt dürftet ihr mit dem Paket deutlich über 100 Spielstunden lang beschäftigt sein.

Disney Dreamlight Valley

2:22 Disney Dreamlight Valley - Trailer zeigt, was euch in der neuen Animal Crossing-Alternative erwartet

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing, in der ihr euer eigenes idyllisches Dorf aufbaut, wobei ihr von der Innenarchitektur bis zur Landschaftsgestaltung über viel kreative Freiheit verfügt. In diesem Dorf siedelt ihr Charaktere aus berühmten Disney- und Pixar-Filmen an, die von Micky und Donald Duck über Ariel bis hin zu Wall-E reichen. Für jede dieser Figuren müsst ihr den passenden Lebensraum schaffen.

Gelegentlich verlasst ihr auch mal euer Dorf und macht euch auf zu Abenteuern in anderen Regionen, um neue Figuren freizuschalten, indem ihr Quests erledigt und sie aus den Klauen berüchtigter Schurken wie Ursula, Scar oder Dschafar rettet. Seit dem Release wurde Disney Dreamlight Valley immer wieder durch Updates um neue Charaktere und Quests erweitert, so ist zum Beispiel erst am 8. April Pocahontas dazugekommen.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

15:04 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 im Test

Mit Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 haben zwei große Klassiker aus den Jahren 2001 und 2002, die im Original auf Metacritic bei 97 und 94 Punkten stehen, im letzten Jahr eine aufwendige Neuauflage bekommen. Diese bietet ganz neue Grafik auf dem aktuellen Stand der Technik und auch einige zusätzliche Inhalte wie ein New Game+ und drei ganz neue Skate Parks, nämlich ein Filmstudio, einen Wasserpark und einen Park im Pinball-Stil.

Insgesamt werden euch nun 19 verschiedene Parks auf der ganzen Welt geboten, von San Francisco bis Tokio. Euer Ziel ist wie üblich, innerhalb eines engen Zeitlimits mit eurem Skateboard möglichst viele Tricks und Kombos auszuführen, um den Highscore zu knacken. Teil 4, der im Original noch Quests bot, wurde dabei an das Spielprinzip der Vorgänger angepasst. Durch den Create-A-Park-Modus könnt ihr nun aber auch eigene Regeln für die Kurse festlegen.

Vampire Survivors

0:36 Vampire Survivors im Trailer

Vampire Survivors ist einer der größten Indie-Hits der letzten Jahre und war so erfolgreich, dass das clevere Spielprinzip inzwischen vielfach kopiert wurde. Das Roguelike schafft es, das Gameplay von Action-Rollenspielen wie Diablo auf Runden von höchstens 30 Minuten Länge zu komprimieren: Aus der Top-Down-Perspektive schnetzelt ihr haufenweise Monster und Dämonen und schaltet dabei in Abständen von oft nur Sekunden neue Waffen und Upgrades frei.

Eure Spielfigur attackiert automatisch, die spielerische Herausforderung besteht daher vor allem darin, sich nicht von den feindlichen Horden einkreisen zu lassen und zudem die richtigen Upgrades zu wählen, um einen starken Charakter zu erschaffen, der es selbst mit den harten Bossgegnern aufnehmen kann. Erfolge werden mit dem Freischalten neuer Gebiete und Charaktere sowie mit In-Game-Währung belohnt, durch die ihr euch zwischen den Runden permanente Verbesserungen kaufen könnt.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

Das Open-World-Spiel Hogwarts Legacy lässt euch sowohl die berühmte Zauberschule als auch deren bildschöne Umgebung frei erkunden, einschließlich des malerischen Dörfchens Hogsmeade. Dabei lernt ihr die Welt von Harry Potter, die mit viel Liebe zum Detail umgesetzt wurde, rund 100 Jahre vor den Ereignissen der Bücher und Filme kennen und besucht neben bekannten Schauplätzen auch Orte, die noch nie zuvor zu sehen waren.

Spielerisch wird euch ein vielfältiges Kampfsystem geboten, dessen 20 verschiedene Zauber viel Raum fürs Experimentieren mit verschiedenen Taktiken lassen. Daneben erforscht ihr uralte Geheimnisse, löst Rätsel und müsst auch noch die alltäglichen Aufgaben eines Zauberschülers bewältigen. Die Digital Deluxe Edition liefert euch als Extras ein Thestral als Reittier sowie ein Paket mit verschiedenen Bonus-Gegenständen rund um die dunklen Künste.

DOOM Eternal

10:01 Doom Eternal - Test-Video zum Ego-Shooter

DOOM Eternal ist wie das DOOM-Reboot aus 2016 ein klassischer First Person Shooter, der auf knallharte, temporeiche Action setzt und dabei das Kunststück vollbringt, nostalgische Erinnerungen an die 90er zu wecken und trotzdem gleichzeitig modern zu wirken. Erneut müsst ihr ganze Heerscharen von aufwendig animierten Dämonen erledigen. Statt auf dem Mars seid ihr diesmal jedoch auf der am Rande der Apokalypse stehenden Erde unterwegs.

Trotz fast pausenloser Action braucht ihr für DOOM Eternal übrigens mehr als nur gute Reflexe und Zielgenauigkeit, das Gameplay ist erstaunlich anspruchsvoll: Bestimmte Arten, eure Gegner zu erledigen, verschaffen euch nämlich Munition, Gesundheit oder Rüstung, sodass ihr sie taktisch klug einsetzen müsst. Die schick inszenierte Solo-Kampagne, die euch an einige atemberaubende Schauplätze führt, ist ganz klar der Kern des Spiels. Online-Multiplayer gibt es jedoch ebenfalls.

Subnautica – Nintendo Switch 2 Edition

1:07 Subnautica - Gameplay-Trailer zum Unterwasser-Survival-Spiel

Subnautica könnt ihr in der Nintendo Switch 2 Edition günstiger abstauben, die höhere Auflösung, eine bessere Bildrate und Unterstützung der neuen Maussteuerung liefert. Es handelt sich um ein Survival-Spiel mit First-Person-Perspektive, in dem ihr die meiste Zeit unter der Meeresoberfläche verbringt. Nachdem euer Raumschiff abgestürzt ist und ihr auf einem größtenteils von Wasser bedeckten Planeten gelandet seid, müsst ihr dort um euer Überleben kämpfen.

Ausgehend von eurer kleinen Rettungskapsel baut ihr eure eigene Unterwasserbasis auf und untersucht die lokale Tierwelt und den Meeresgrund auf der Suche nach Nahrung und Ressourcen. Dabei stoßt ihr allerdings auch auf gigantische Kreaturen, die manchmal friedlich, oftmals jedoch äußerst gefährlich sind. Nach und nach erforscht ihr auch die kleinen Inseln des Planeten und sucht nach den anderen Rettungskapseln, um herauszufinden, was mit euren Kollegen geschehen ist.

Resident Evil 7 biohazard Gold Edition

4:40 Resident Evil 7 mit allen DLCs - Testvideo zur Gold-Edition

Das Horror-Meisterwerk Resident Evil 7 schickt euch in eine alte Villa in den amerikanischen Südstaaten, in der ihr als Ethan Winters nach eurer verschwundenen Freundin sucht, jedoch schon bald um euer eigenes Überleben kämpft. In dem heruntergekommenen Haus trefft ihr nämlich auf die unheimlichen Mitglieder der Familie Baker, die über übernatürliche Kräfte sowie über seltsame Essgewohnheiten verfügen und Jagd auf euch machen.

Resident Evil 7 wechselt zwar zur First-Person-Perspektive, bietet spielerisch aber klassischen Survival-Horror im Stil der frühen Teile der Reihe, mit begrenzten Ressourcen und knappem Inventarplatz. Inszenatorisch gehört es zu den düstersten und furchterregendsten Resident-Evil-Spielen. Die Gold Edition liefert euch zusätzlich zum Hauptspiel auch noch alle vier Erweiterungen mit, von denen ihr mindestens End of Zoe unbedingt spielen solltet.

Tausende weitere Spiele für Switch & Switch 2 jetzt im Angebot schnappen!

Falls ihr unter unseren Empfehlungen noch nicht das richtige Spiel für euch gefunden habt, ist das kein Problem. Schließlich könnt ihr im Nintendo eShop aktuell noch über 2000 weitere Sonderangebote für Switch und Switch 2 abstauben. Es lohnt sich also definitiv, auch selbst noch einmal einen Blick auf den riesigen Sale zu werfen, bevor er am Sonntag endet. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht über sämtliche Deals: