Über 50.000 Amazon-Kunden feiern diesen Kaffeevollautomaten – jetzt ist er endlich wieder im Angebot

Die De'Longhi Magnifica S könnt ihr euch jetzt endlich mal wieder richtig günstig im Amazon-Angebot schnappen.

Ich weiß nicht wie es, euch geht aber ich gehöre definitiv zum Team „Ich brauche erst mal zehn Minuten Stille und einen Eimer Koffein“, bevor ich überhaupt ansprechbar bin. Ohne Kaffee läuft bei mir gar nix. Wenn ihr ebenfalls ein Lied davon singen könnt, hat Amazon jetzt das perfekte Angebot für euch auf Lager: Die De'Longhi Magnifica S.

Wenn ihr euch fragt, warum über 50.000 Menschen auf Amazon diesen Automaten nicht nur gekauft, sondern regelrecht zelebriert haben, dann seid ihr hier richtig. Diese Maschine ist der absolute Dauerbrenner, der „Volkswagen“ unter den Kaffeevollautomaten. Und das Beste: Er ist gerade wieder im Angebot.

Unzählige Amazon-Kunden schwören auf diesen Kaffeevollautomaten – und das zurecht

Die De'Longhi Magnifica S besticht durch ihr zeitloses Design und die intuitive Bedienung per Direktwahltasten und Drehregler.

Im Jahr 2026, in dem Kaffeemaschinen fast schon einen eigenen Internetanschluss, Touch-Display in Tablet-Größe und ein Abo-Modell haben, wirkt die Magnifica S fast schon nostalgisch und aus der Zeit gefallen. Aber genau hier liegt ihr Vorteil. Ihr bekommt hier keine blinkenden Menüs, sondern echte haptische Tasten und einen soliden Drehregler.

Die Magnifica S nutzt ein 13-stufiges Kegelstahlmahlwerk. Warum das wichtig für euch ist? Weil Kaffee ein Naturprodukt ist. Jede Bohne, jede Röstung benötigt einen anderen Mahlgrad, um ihr volles Aroma zu entfalten.

Früher dachte ich immer, die Bohne sei allein verantwortlich für den Geschmack. Erst als ich anfing, bei meinem Siebträger mit verschiedenen Mahlgraden zu experimentieren, begriff ich: Ein zu grober Mahlgrad macht den Kaffee wässrig, ein zu feiner lässt ihn bitter schmecken.

Cappuccino, Latte Macchiato und Co: Einfach selber anfertigen mit der praktischen Milchaufschäumdüse

Die Magnifica S ist zwar ein echter Spezialist für Espresso und klassischen Kaffee, aber sie lässt euch bei Milchgetränken nicht im Stich. Die verbaute Milchaufschäumdüse (Panarello) erfordert zwar ein bisschen Geschick, aber das Ergebnis überzeugt. Wer schon mal versucht hat, mit einer automatischen Milchfunktion einen wirklich festen Schaum für einen Latte Macchiato hinzubekommen, weiß, dass das oft Glückssache ist. Mit der Düse der De'Longhi bestimmt ihr selbst, wie cremig es werden soll und nach ein paar Versuchen kann sich euer Cappuccino sicherlich sehen lassen.

Mit einem Füllvermögen von 250 Gramm ist der Behälter der De'Longhi Magnifica S groß genug, um dutzende Tassen Kaffee zu ziehen, bevor ihr nachfüllen müsst.

Die 5 wichtigsten Features der De'Longhi Magnifica S:

13-stufiges Kegelmahlwerk: Individuelle Anpassung des Mahlgrads für jede Bohnensorte.

Individuelle Anpassung des Mahlgrads für jede Bohnensorte. Direktwahltasten: Schneller Zugriff auf ein oder zwei Tassen Espresso oder Kaffee.

Schneller Zugriff auf ein oder zwei Tassen Espresso oder Kaffee. Manuelle Milchaufschäumdüse: Für die klassische Zubereitung von Milchschaum im Barista-Stil.

Für die klassische Zubereitung von Milchschaum im Barista-Stil. Entnehmbare Brühgruppe: Einfache Reinigung unter fließendem Wasser ohne Chemie.

Einfache Reinigung unter fließendem Wasser ohne Chemie. Zweites Fach für Kaffeepulver: Ideal für den gelegentlichen koffeinfreien Kaffee zwischendurch.

Zurecht einer der beliebtesten Kaffeevollautomaten weit und breit

Die De'Longhi Magnifica S ist zwar nicht das allerneueste Modell auf dem Markt, aber genau das ist ihr Vorteil. Sie ist mehr als ausgereift und dass sie bei Amazon so extrem gut bewertet wird, liegt vor allem daran, dass sie das Versprechen „Guter Kaffee auf Knopfdruck“ ohne unnötigen Ballast einlöst. Ihr bekommt ein robustes und äußerst preiswertes Gerät, das sich auf das Wesentliche konzentriert: Den Geschmack in der Tasse.

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!