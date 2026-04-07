Wenn Dune auf Monster Hunter trifft: Unterschätzter PS5-Action-Hit jetzt günstig wie noch nie!

Im Dezember erwartet uns Dune 3 im Kino. Wer im Gegensatz zu Anakin Skywalker Sand mag, der sollte dieses Spiel einmal kennen.

Manchmal landen Spiele genau in dieser komischen Zwischenzone: zu groß, um echte Geheimtipps zu sein, aber nicht groß genug, um wochenlang alles zu überstrahlen.

Bei diesem riesigen Action-Rollenspiel für die PS5 ist genau das der Fall. Ich persönlich hatte das Spiel länger vergessen, ehe ich es jetzt supergünstig bei Amazon wieder entdeckt hatte. Wenn es euch auch so geht, hier findet ihr das Angebot:

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Ein bisschen Dune, ein bisschen Elden Ring, ein bisschen Monster Hunter - YAY!

Ihr mögt Dune und freut euch schon auf den Kinofilm im Dezember? Elden Ring (übrigens eins der bestbewerteten PS5-Spiele aller Zeiten) hat euch riesig viel Spaß gemacht? Ihr habt Spaß daran, gegen riesige Monster anzutreten?

Dann seid ihr hier genau richtig!

Atlas Fallen: Dieses Spiel verdient eure Aufmerksamkeit!

2:56 Atlas Fallen - Trailer zum neuen Action-RPG von Deck13 zeigt spektakuläre Sandmagie - Trailer zum neuen Action-RPG von Deck13 zeigt spektakuläre Sandmagie

Autoplay

Das größte Problem von Atlas Fallen ist nicht der Sand. Nicht die Monster. Nicht einmal der Name, obwohl der nun wirklich so klingt, als hätte ein Generator „Fantasy-Actionwort 7b“ ausgeworfen. Das eigentliche Problem ist: Das Spiel steht im Schatten von Marken, die sofort jeder kennt. Wenn ein Spiel nur entfernt nach großem Fantasy-Gemetzel riecht, wird es heute reflexhaft mit Elden Ring verglichen. Wenn irgendwo genug Sand herumliegt, ist Dune nicht weit. Und wenn ein Titel nicht sofort die halbe Internetkultur in Brand setzt, wird er schnell als „ganz nett, aber egal“ abgeheftet, denn wie das heute nun mal so ist: Jeder Trend ist schnell wieder vergessen.

So war das auch bei Atlas Fallen. Es wurde kurz berichtet und dann kam schon der nächste PS5-Meilenstein-AAA-Hit. Ich sage: Halt, stop!

Und was hat das alles jetzt mit Elden Ring zu tun?

Der Dune-Bezug drängt sich nicht auf, weil hier plötzlich Paul Atreides um die Ecke kommt oder jemand dramatisch „Spice“ flüstert, sondern weil Atlas Fallen diese herrlich überdrehte Sand-Mystik hat. Laufen im Sand ist langweilig, hier könnt ihr gleiten, driften und schlittern.

Die Welt in Atlas Fallen ist nicht einfach nur ein trockener Sandhaufen, sie ist kaputt, alt, gefährlich und voller Überreste einer Vergangenheit, in der Götter noch zu viel Macht hatten.

Nicht falsch verstehen: Atlas Fallen ist nicht einfach „Elden Ring mit Sand“. Aber der Vergleich ist auch nicht schlecht, weil er sofort klar macht, an welchem Regal das Spiel vorbeiläuft. Ihr bekämpft große Kreaturen, lest Angriffsmuster, weicht aus, haut zurück und baut euch euren Stil über Ausrüstung, Fähigkeiten und sogenannte Essence Stones zusammen.

Die Welt von Atlas Fallen ist wunderschön und voller Geheimnisse und Ruinen.

Der Unterschied im Gefühl ist aber wichtig: Während Elden Ring euch hasst und ihr den Deathscreen öfter seht als eine Windows Fehlermeldung, ist Atlas Fallen entspannter. Es ist fordernd, aber auf eine deutlich weniger masochistische Art und Weise.

Das Beste daran: Das Spiel wurde nicht liegengelassen

Ein Punkt, den man Atlas Fallen fairerweise wirklich anrechnen muss: Das Spiel wurde nach Release nicht einfach vergessen. Mit „Reign of Sand“ bekam es 2024 ein großes, kostenloses Update, das eine Überarbeitung mehrerer Kernmechaniken, Pacing- und Quality-of-Life-Verbesserungen gebracht hat.

Dazu kamen eine erweiterte Welt, neue Gegner, neue Quests, eine überarbeitete Kampagne, neue Synchronisation, 25 neue Essence Stones, New Game+ und ein zusätzlicher Schwierigkeitsmodus. Focus empfiehlt für das volle Paket sogar ausdrücklich einen neuen Durchlauf. Und so ein Fanservice ist auch ein Grund, dem Spiel nochmal eine Chance zu geben!