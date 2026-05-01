Segway lässt die Konkurrenz Staub schlucken: Grandioser E-Scooter-Deal mit über 50km Rerichweite!

Segway stellt nicht nur Mähroboter und die bekannten kleinen Dinger aus den Stadttouren her, sondern auch richtig gute E-Scooter mit Straßenzulassung. Einer davon sagt nun Xiaomi & Co. mächtig den Kampf an!

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Frederic Hamann
01.05.2026 | 17:02 Uhr


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Segway kannte man früher von diesen lustigen zweirädrigen Mannschinchen - jetzt bauen sie mit die besten E-Scooter. Segway kannte man früher von diesen lustigen zweirädrigen Mannschinchen - jetzt bauen sie mit die besten E-Scooter.

E-Scooter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Und wenn ihr euch schon mal durch Specs, Modelle und Preislisten gewühlt habt, kennt ihr das Problem: Viel klingt auf dem Papier gut, aber im Alltag trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Es lohnt sich daher in diesem Fall wirklich, auf bewährte Hersteller zu setzen.

Ganz vorne dabei ist hier neben Xiaomi auch Segway. Und einer davon ist gerade stark reduziert bei Amazon!

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Segway E-Scooter mitm Straßenzulassung & 55km Reichweite im Sale!

Ich sag’s ganz ehrlich: Die meisten E-Scooter, die man so kaufen kann, sind okay - aber halt eben auch nur okay. Die Probleme merkt man dann leider erst nach einiger Zeit der Nutzung. Das ging zum Beispiel meinem Vater so, der sich mal einen geholt hat und nach einem Jahr war der Akku so schwach, dass man nicht einmal mehr 10 Kilometer schaffte.

Zu wenig Reichweite, schwache Motoren bei Steigungen, wackelige Verarbeitung oder Reifen, die jede Bodenwelle direkt in denn Lenker schicken. Damit kommt man klar, wenn man nur schnell zwei Minuten zum Bäcker fährt, aber wenn ihr langfristig einen E-Scooter behalten wollt, empfehle ich ein bisschen mehr Qualität.

Segway Ninebot: Nicht der günstigste E-Scooter, aber mit grandioser Preis-Leistung!

Natürlich nur mit Straßenzulassung: Dieser E-Scooter darf in Deutschland auf die Straße und erfüllt alle rechtlichen Normen. Natürlich nur mit Straßenzulassung: Dieser E-Scooter darf in Deutschland auf die Straße und erfüllt alle rechtlichen Normen.

Auf Amazon bekommt ihr schon für unter 200€ E-Scooter, die ganz passabel aussehen. Die Verarbeitungsqualität lässt da aber oft zu wünschen übrig. Aber was genau unterscheidet denn jetzt gute E-Scooter von den günstigen?

Die Geschwindigkeit ist es sicherlich nicht, denn in Deutschland sind ja nur maximal 20 km/h erlaubt.

Es sind vor allem drei Punkte - und jeder von ihnen ist wichtig:

  • Verarbeitungsqualität
  • Bremsen
  • Akku
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Reichweite, Straßenzulassung, Bremsen: Das bekommt ihr beim Segway Ninebot F2 Pro

55 Kilometer Reichweite sind angegeben. Und ja, wie immer hängt das stark von Fahrweise, Gewicht und Strecke ab. Aber selbst wenn ihr realistisch eher bei 35 bis 45 Kilometern landet, ist das für mich schon eine Hausnummer. So weit muss man mit einem E-Scooter erst einnmal fahren!

Eine Sache, die ich noch super finde: Der E-Scooter hat sogar eine Traktionskontrolle inklusive - wie beim Auto. Wenn das Rad durchdreht, fängt es sich von selbst wieder. Außerdem könnt ihr den E-Scooter per App verbinden.

Die wichtigsten Specs im Überblick

Segway ist Marktführer. Kein Wunder, die E-Scooter sind auch richtig gut, stabild und zuverlässig. Segway ist Marktführer. Kein Wunder, die E-Scooter sind auch richtig gut, stabild und zuverlässig.

  • Motorleistung: bis zu 900 Watt Peak
  • Reichweite: bis zu 55 km
  • Geschwindigkeit: 20 km/h (gesetzlich begrenzt in Deutschland)
  • Reifen: 10 Zoll, selbstheilend (tubeless mit Gel-Schicht)
  • Federung: vorne integriert Gewicht: ca. 18,5 kg
  • Steigfähigkeit: bis zu 22 %
  • Blinker: integriert vorne und hinten
  • App: über die Segway-Ninebot App+

Unterm Strich bekommt ihr hier also einen wirklich guten E-Scooter jetzt fast 200€ günstiger. Das ist schon eine dolle Ansage und in meinen Augen die deutlich bessere Investition als ein Billig-Modell.

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