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PS5-Rollenspielhit: Das vielleicht beste Soulslike 2026 ist schon jetzt günstig!

Einen der bislang größten PS5-Hits des Jahres könnt ihr euch jetzt schon günstig schnappen: Das Soulslike-Rollenspiel mit 86 Punkten auf Metacritic gibt es gerade im Sonderangebot!

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GamePro Deals
01.05.2026 | 18:37 Uhr


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Einen der ersten großen Rollenspielhits des Jahres gibts jetzt schon stark reduziert im Sonderangebot. Einen der ersten großen Rollenspielhits des Jahres gibt's jetzt schon stark reduziert im Sonderangebot.

Das bisher beste PS5-Soulslike des Jahres, das auf Metacritic bei 86 Punkten steht, könnt ihr euch jetzt bereits günstig im Sonderangebot schnappen. Bei Amazon bekommt ihr aktuell nicht nur 33€ Rabatt im Vergleich zum UVP auf das Action-Rollenspiel, sondern auch noch das schicke Steelbook als Bonus obendrauf. Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Deals, hier findet ihr ihn:

Action-Rollenspielhit 2026 für PS5 im Angebot schnappen!

Alternativ könnt ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt finden. Bei Amazon bekommt ihr zudem gerade noch weitere Soulslike-Spiele für PS5 günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Offene Welten mit bösen Geistern: Das ist der Action-Rollenspielhit für PS5!

Die neuen offenen Welten machen Nioh 3 zum besten Spiel der Reihe. Die neuen offenen Welten machen Nioh 3 zum besten Spiel der Reihe.

Es geht hier um Nioh 3, das euch wie schon die Vorgänger in eine albtraumhafte, von bösen Geistern beherrschte Version des alten Japan schickt, dabei jedoch einiges anders macht. Während die ersten beiden Teile noch recht lineare Spiele waren, liefert euch Nioh 3 nämlich gleich drei Open Worlds, die in unterschiedlichen Gebieten und Epochen angesiedelt sind: Ihr kämpft euch durch eine ländliche Gegend im 16. Jahrhundert, ein verschneites Gebirge im 12. Jahrhundert und eine düstere Großstadt im 19. Jahrhundert.

Das beste PS5-Soulslike des Jahres jetzt günstig schnappen!

Auch beim Gameplay gibt es Neuerungen: Das Samurai-Kampfsystem der Vorgänger, in dem ihr euch den Gegnern im Schwertkampf stellt und mit schweren Schlägen enormen Schaden austeilt, existiert zwar noch immer. Daneben könnt ihr jetzt aber auch im Ninja-Kampfstil spielen, der auf zwar schwächere, aber viel schnellere Angriffe setzt und euch außerdem blitzschnell ausweichen und Feinden in den Rücken fallen lässt.

Video starten 1:21 Nioh 3 - Action-Rollenspiel im Trailer

Zwar ist der Schwierigkeitsgrad noch immer hoch, doch dadurch, dass ihr nun mit zwei Spielstilen experimentieren könnt, statt zwingend den einzigen meistern zu müssen, ist Nioh 3 nicht mehr ganz so hart wie die Vorgänger, die zu den schwersten Spielen des Soulslike-Genres zählen. Auch die Open World trägt hierzu bei, denn durch diese könnt ihr manche Gegner auch erst mal umgehen, wenn sie euch gerade zu schwer sind, und euch ihnen später stellen.

Die offenen Gebiete sind aber auch sonst ein großer Fortschritt, da sie jede Menge Nebenmissionen, Minibosse und andere Geheimnisse bieten, durch die sich die Erkundung auch wirklich lohnt. Unserer Meinung nach ist Nioh 3 deshalb der beste Teil der Reihe. Größter Kritikpunkt war zum Release die Performance. Inzwischen sind glücklicherweise ein paar Patches erschienen, trotzdem solltet ihr noch mit gelegentlichen Framedrops rechnen.

Nioh 3 für PS5 jetzt im Angebot abstauben!
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