Wistoria: Wand and Sword Season 2 – Wann kommt Episode 1? Release, Uhrzeit und Streamingdienst

Wir fassen für euch zusammen, wann und wo es die neuesten Episoden von Wistoria: Wand and Sword Season 2 gibt.

Myki Trieu
08.04.2026 | 06:30 Uhr

Will muss sich in der zweiten Staffel neuen Herausforderungen stellen und seine Grenzen überschreiten. (© Fujino Oomori, Kodansha Bandai Namco Pictures) Will muss sich in der zweiten Staffel neuen Herausforderungen stellen und seine Grenzen überschreiten. (© Fujino Oomori, Kodansha / Bandai Namco Pictures)

Der April hat so einige Anime-Hits für Fans parat. Dazu gehört auch die zweite Staffel der beliebten Fantasy-Action-Serie Wistoria: Wand and Sword, in der dem Protagonisten Will noch mehr epische Kämpfe bevorstehen.

Damit ihr den Einstieg und die neuesten Episoden der zweiten Staffel von Wistoria: Wand and Sword nicht verpasst, haben wir euch das Wichtigste zum Release der einzelnen Folgen in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.

Release und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Wistoria: Wand and Sword Season 2?

  • Release: 12. April 2026
  • Uhrzeit: voraussichtlich um 09:30 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchronisation: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchro

Video starten 2:14 In Wistoria: Wand and Sword Season 2 muss Will seine Grenzen übersteigen, um seine Freunde zu beschützen

Worum es in Wistoria: Wand and Sword noch einmal geht

Wistoria: Wand and Sword (auf Deutsch: Wistoria: Zauberstab und Schwert) erzählt die Geschichte von Will Serfort, der die Rigarden-Akademia und den Grad des angesehenen Magia Vende erlangen möchte. Schließlich hat er es seiner Kindheitsfreundin und großen Liebe Elfaria Albis Serfort, die als Pflegekind damals in seiner Familie aufgenommen wurde, versprochen.

Obwohl er selbst keinen Funken Talent für Magie in sich trägt, lässt er sich davon nicht beirren und verfolgt seinen Traum, eines Tages wieder an der Seite von Elfaria stehen zu können, die bereits zur jüngsten Magia Vende aufgestiegen ist.

Um trotzdem Punkte in der Schule zu bekommen und nicht von der Schule zu fliegen, begibt sich Will immer wieder in die Dungeons und bekämpft dort die Monster mit seinem Schwert. Seinen Professor*innen und Mitschüler*innen wird schnell klar, dass Will überdurchschnittliche Schwertkampfkünste besitzt und für die Schule von Nutzen sein wird.

Es gab schon 3 Jahre vor Solo Leveling einen Protagonisten mit der nahezu identischen "Spieler"-Fähigkeit wie Jin-Woo
von Myki Trieu
Witch Hat Atelier: Wann erscheint Episode 3? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und Synchro
von Myki Trieu
Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 12? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst
von Myki Trieu

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Die erste Staffel der Anime-Serie endete mit dem Sieg über ein gefährliches Monster im Dungeon, das Will und seine Freunden*innen beinahe das Leben gekostet hätte. 

Will entwickelte sich in diesem Kampf weiter und sogar seine Begleiter*innen, die bisher an ihm gezweifelt hatten, mussten sich seine Schwertkampf-Fähigkeiten eingestehen. Im Finale nach dem Kampf traf Will auch einen neuen Charakter, der sich als Finn vorgestellt hatte. 

Finn diente als kleiner Cliffhanger und Teaser für die kommende zweite Staffel, denn bei ihm handelt es sich eigentlich um einen Schwertmeister, der genau wie Will ebenfalls keine Magie benutzen kann.

Die zweite Staffel setzt genau dort an, wo die erste Season aufgehört hat, und Fans erfahren mehr über den mysteriösen Finn und seine Verbindung zur Akademie. Will muss sich sowohl neuen und schwierigen Herausforderungen stellen als auch einen Weg finden, den Evil Grand Duke zu besiegen, um Elfaria wiedersehen zu können.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Wistoria: Wand and Sword und wie gefallen euch die Kämpfe im Anime?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
1
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
2
Manche PS5-Konsolen haben türkise USB-Anschlüsse auf der Rückseite und manche schwarze - aber wieso eigentlich?
3
Switch 2 jetzt im Amazon-Angebot: Preis der Konsole überraschend gesenkt!
4
Nintendo hat die Geschichte von Peach nach 41 Jahren umgeschrieben
5
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Dune trifft Elden Ring: Dieses PS5-RPG haben zu viele von euch schon vergessen!

vor 31 Minuten

Dune trifft Elden Ring: Dieses PS5-RPG haben zu viele von euch schon vergessen!
Pokémon Pokopia-Spieler zeigt, wie die zerstörte Spielwelt vor der Apokalypse aussah

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia-Spieler zeigt, wie die zerstörte Spielwelt vor der Apokalypse aussah
8€ statt 50€: Exklusives Switch-Spiel jetzt zum absoluten Spottpreis abstauben!

vor einer Stunde

8€ statt 50€: Exklusives Switch-Spiel jetzt zum absoluten Spottpreis abstauben!
Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassins Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit

vor einer Stunde

Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassin's Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit
mehr anzeigen