Wistoria: Wand and Sword Season 2 – Wann kommt Episode 1? Release, Uhrzeit und Streamingdienst

Will muss sich in der zweiten Staffel neuen Herausforderungen stellen und seine Grenzen überschreiten. (© Fujino Oomori, Kodansha / Bandai Namco Pictures)

Der April hat so einige Anime-Hits für Fans parat. Dazu gehört auch die zweite Staffel der beliebten Fantasy-Action-Serie Wistoria: Wand and Sword, in der dem Protagonisten Will noch mehr epische Kämpfe bevorstehen.

Damit ihr den Einstieg und die neuesten Episoden der zweiten Staffel von Wistoria: Wand and Sword nicht verpasst, haben wir euch das Wichtigste zum Release der einzelnen Folgen in den nächsten Abschnitten zusammengefasst.

Release und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Wistoria: Wand and Sword Season 2?

Release: 12. April 2026

12. April 2026 Uhrzeit: voraussichtlich um 09:30 Uhr deutscher Zeit

voraussichtlich um 09:30 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchro

2:14 In Wistoria: Wand and Sword Season 2 muss Will seine Grenzen übersteigen, um seine Freunde zu beschützen

Autoplay

Worum es in Wistoria: Wand and Sword noch einmal geht

Wistoria: Wand and Sword (auf Deutsch: Wistoria: Zauberstab und Schwert) erzählt die Geschichte von Will Serfort, der die Rigarden-Akademia und den Grad des angesehenen Magia Vende erlangen möchte. Schließlich hat er es seiner Kindheitsfreundin und großen Liebe Elfaria Albis Serfort, die als Pflegekind damals in seiner Familie aufgenommen wurde, versprochen.

Obwohl er selbst keinen Funken Talent für Magie in sich trägt, lässt er sich davon nicht beirren und verfolgt seinen Traum, eines Tages wieder an der Seite von Elfaria stehen zu können, die bereits zur jüngsten Magia Vende aufgestiegen ist.

Um trotzdem Punkte in der Schule zu bekommen und nicht von der Schule zu fliegen, begibt sich Will immer wieder in die Dungeons und bekämpft dort die Monster mit seinem Schwert. Seinen Professor*innen und Mitschüler*innen wird schnell klar, dass Will überdurchschnittliche Schwertkampfkünste besitzt und für die Schule von Nutzen sein wird.

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Die erste Staffel der Anime-Serie endete mit dem Sieg über ein gefährliches Monster im Dungeon, das Will und seine Freunden*innen beinahe das Leben gekostet hätte.

Will entwickelte sich in diesem Kampf weiter und sogar seine Begleiter*innen, die bisher an ihm gezweifelt hatten, mussten sich seine Schwertkampf-Fähigkeiten eingestehen. Im Finale nach dem Kampf traf Will auch einen neuen Charakter, der sich als Finn vorgestellt hatte.

Finn diente als kleiner Cliffhanger und Teaser für die kommende zweite Staffel, denn bei ihm handelt es sich eigentlich um einen Schwertmeister, der genau wie Will ebenfalls keine Magie benutzen kann.

Die zweite Staffel setzt genau dort an, wo die erste Season aufgehört hat, und Fans erfahren mehr über den mysteriösen Finn und seine Verbindung zur Akademie. Will muss sich sowohl neuen und schwierigen Herausforderungen stellen als auch einen Weg finden, den Evil Grand Duke zu besiegen, um Elfaria wiedersehen zu können.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Wistoria: Wand and Sword und wie gefallen euch die Kämpfe im Anime?