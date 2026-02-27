DualSense-Controller in verschiedenen Farben jetzt günstiger bei Amazon sichern!

Die coolen DualSense-Controller gibt es in tollen Farben und Editionen!

Jeder PlayStation-Spieler kennt sie: die DualSense-Controller. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich früher nicht verstanden hab, was genau der Hype um die coolen Farben und ausgefallenen Sondereditionen ist. Mittlerweile muss ich mich aber zusammenreißen, nicht einfach jede Limited direkt zu bestellen.

Wenn ihr genauso Bock habt auf einen neuen, fancy DualSense-Controller für eure Playstation 5, solltet ihr besser schnell zuschlagen. Bei Amazon bekommt ihr viele Modelle gerade günstiger!

Die coolen Farben im Überblick

Was macht den coolen Controller so toll?

Für viele Spieler zählt DualSense inzwischen zu den stärksten Controllern überhaupt – und das nicht nur wegen seines modernen Looks, sondern vor allem dank der Technik unter der Haube. Die adaptiven Trigger passen ihren Widerstand dynamisch an und lassen euch beispielsweise die Spannung eines Bogens oder das Durchtreten eines Bremspedals regelrecht spüren. Dazu kommt das präzise haptische Feedback, das Explosionen, Treffer und Umgebungsdetails deutlich greifbarer macht!

Der Controller in Chroma Indigo macht richtig was her!

Doch auch jenseits der PS5 spielt der Controller seine Stärken aus: Ob am PC, Mac oder sogar an mobilen Geräten – kabellos verbunden liefert er nahezu überall ein hochwertiges und immersives Spielerlebnis!

Weitere coole Funktionen des DualSense-Controllers!

Praktisch ist außerdem, dass der DualSense mehr kann, als nur euren Charakter zu übernehmen. Das eingebaute Mikrofon erlaubt kurze Sprachchats ohne zusätzliches Headset und über den kleinen Lautsprecher im Controller hört ihr bestimmte Sounds und Effekte auch direkt aus euren Händen!

Wer es lieber matt mag, kann sich den DualSense in Cosmic Red schnappen!

In manchen Spielen kommt auch die Bewegungssteuerung zum Einsatz, sodass ihr durch leichte Neigungen oder Bewegungen zusätzliche Aktionen ausführen könnt. Das sorgt nicht nur für richtig coole Abwechslung in den Spielen, es sorgt auch für ein noch lebendigeres Spielerlebnis!