Left 4 Dead meets Dungeon Crawler – packender Zombie-Koop für bis zu 6 Spieler!

In der Zombie-Apokalypse zählt nur eines: Überleben. Was aber, wenn die Zombies Superhelden und -schurken sind?

Es gibt verschiedene Arten von Zombies: Entweder die langsamen, dummen Zombies wie in Walking Dead, die nur durch einen gezielten Hieb auf den Kopf erledigt werden können, oder die schnellen Zombies, wie in Left 4 Dead. Beide Arten werden in großen Massen gefährlich, aber was, wenn diese Zombies auch noch intelligent sind?

Dann wird das Überleben besonders schwierig – habt ihr also genug Mut, um euch als Gruppe in Marvel Zombies Zombicide zu trauen?

Anmerkung: Die Grundspiel-Editionen von Marvel Zombies gibt es aktuell fast nur in englischer Ausführung, die Erweiterungen gibt's auf Deutsch. Falls ihr nicht auf die Verfügbarkeit der deutschen Ausgabe warten wollt, könnt ihr euch die Standard-Edition von Zombicide holen.

Marvel Zombies – X-Men Resistance: Das Zombicide mit Wolverine und Magneto

Bevor es letztes Halloween als kurze Animationsserie lief, gab es Marvel Zombies schon als Comic-Reihe von Walking Dead & Invincible-Schöpfer Robert Kirkman. Wer also dachte, dass normale Zombies schon gefährlich sind, hat noch keine zombifizierten Superhelden gesehen. In den Comics haben die Zombies nicht nur einen unstillbaren Hunger, sondern immer noch etwas von ihrem Gewissen, was eine interessante moralische Komponente hinzufügt.

Zu den Karten gibt es auch reichlich detaillierte Figuren eurer Lieblingscharaktere – einige sind aber Zombies!

Im Brettspiel-Klassiker Zombicide ist das aber nicht der Fall. Hier geht es als Überlebender allein um den knallharten Kampf ums Überleben – und darum einige Missionen zu erledigen. In klassischer Dungeon-Crawler-Manier geht ihr alleine oder als Gruppe von bis zu sechs Spielern durch eine Map, klatscht Gegner, plündert Räume, sammelt Loot und steigt Stufen auf.

Die Zombies stehen nur herum, solange sie einen nicht sehen, aber Vorsicht! Bestimmte Aktionen, wie das Einbrechen einer Tür, sind laut und können Gegner anlocken, deswegen ist auch ein bisschen Schleichen und taktisches Denken wichtig.

Im Gegensatz zu einem Pen & Paper Rollenspiel oder ähnlichen Spielen wie Gloomhaven, ist hier der Fokus mehr auf einem einzelnen Szenario, auch wenn man eine zusammenhängende Kampagne spielen kann. Die Regeln sind zudem knüppelhart: Das Spiel ist vorbei, wenn nur einer aus eurer Gruppe stirbt – das heißt, Zusammenarbeit ist alles!

Von den X-Men bis zu den Fantastic 4 – noch mehr Helden, noch mehr Zombies

Marvel Zombies: X-Men Resistance ist eine Core-Box der Marvel Zombies-Reihe, das heißt, dass ihr zum Spielen nur sie haben müsst. Mit bekannten Gesichtern wie Wolverine, Rogue, Magneto und Storm habt ihr schon eine große Auswahl von bekannten Marvel-Gesichtern, aber es gibt noch viel mehr zu holen!

Zombie Thanos oder Zombie-Dr.-Doom – die stärksten Bösewichte aus dem Marvel-Universum sind plötzlich ganz schön hungrig.

Hat man im Grundspiel schon alle Szenarios durch und die X-Men-Manor oft genug gesichert, will man vielleicht andere Gesichter bekämpfen und spielen. Hierfür gibt es schon einige Erweiterungen, die das Repertoire an Charakteren, Karten und Gegnern erweitern. So kommen Groot und Zombie-Rocket von den Guardians of the Galaxy, Venom und Zombie-Dr.-Octopus oder Susan Storm und Zombie-Namor hinzu.

Hier sind alle Editionen des Zombicide-Spin-Offs:

Auch für Metalheads: Eddie von Iron Maiden mischt mit!

Falls ihr kein Problem habt, Spiele auf Englisch zu spielen, oder schon das Grundspiel auf Deutsch habt und euch eine Erweiterung holen wollt, dann habt ihr aktuell noch Glück, wenn ihr Marvel Zombies spielen wollt. Das Grundspiel ist aktuell aber etwas schwierig auf Deutsch zu bekommen und es ist immer wieder nervig, wenn man zwei verschiedene Sprachen in seinem Kartenstapel hat.

Garantiert auf Deutsch bekommt ihr noch das normale Zombicide in zweiter Edition, für das ihr ebenfalls Erweiterungen holen könnt. Als Fan der britischen Metal-Band Iron Maiden finde ich besonders folgende Editionen ansprechend:

Britischer Rotrock oder Pharao: das ikonische Band-Maskottchen Eddie the Head hat schon viele Berufe hinter sich.

Sei es der britische Rotrock von »The Trooper«, der Kopfgeldjäger von »Stranger in a Strange Land« oder der Waldschrat-Eddie von »Fear of the Dark«. Über drei Sonderboxen gibt es insgesamt 14 Miniaturen des Zombie-Maskottchens der Metal-Legenden. Die Eddies können sowohl als Überlebende gespielt werden, oder als Monstrum bekämpft werden und sind kompatibel mit verschiedenen Zombicide-Editionen: