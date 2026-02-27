Mario, Pokémon & mehr: Diese 10 Top-Spiele für Switch & Switch 2 erscheinen im März!

Im März erscheint eine bunte Mischung an Spielen für Switch und Switch 2. Hier findet ihr die Highlights.

Der März bringt jede Menge neuer Spiele für Switch und Switch 2, darunter Nintendo-Exklusivhits, aber auch viele spannende Titel anderer Hersteller, sowohl große AAA-Produktionen als auch kleinere Geheimtipps. Damit ihr nicht das Beste versäumt, stellen wir euch in diesem Artikel zehn der Highlights vor. Falls ihr euch lieber selbst durch die lange Liste der Neuerscheinungen wühlen wollt, findet ihr diese hier im Nintendo eShop:

Pokémon Pokopia

9:41 Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist

Autoplay

Erscheint am: 5. März

Schon kommende Woche erscheint das nächste große Pokémon-Spiel exklusiv für Nintendo Switch 2! Bei Pokémon Pokopia handelt es sich allerdings nicht um ein traditionelles Pokémon, stattdessen könnt ihr euch das Gameplay eher wie eine Mischung aus Animal Crossing und Minecraft vorstellen. Ihr schlüpft selbst in die Rolle eines Pokémon (genauer gesagt eines Ditto, das die Gestalt eines Menschen angenommen hat) und landet auf einer einsamen, aus Blöcken aufgebauten Insel.

Wie in Minecraft könnt ihr nun Ressourcen abbauen, Gegenstände craften, Bauwerke errichten und die Insel nach euren Wünschen umgestalten. Das tut ihr jedoch mit dem Ziel, Habitate für andere Pokémon zu errichten, damit diese sich bei euch ansiedeln. Jedes Pokémon stellt dabei ganz unterschiedliche Anforderungen an seinen Lebensraum. Da euer Ditto die Fähigkeiten der anderen Pokémon erlernen kann, ist jeder neue Bewohner ein bedeutender Fortschritt.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park

4:58 Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor

Erscheint am: 26. März

Das Jump&Run Super Mario Bros. Wonder war schon in seiner ursprünglichen Version ein Megahit, der auf Metacritic eindrucksvolle 92 Punkte erreicht hat. Jetzt kommt es in der Switch 2 Edition zurück, die nicht nur technisch verbessert wurde, sondern auch zahlreiche zusätzliche Inhalte durch die Erweiterung „Gemeinsam im Bellabel-Park“ liefert, etwa das Toad-Trainingslager mit neuen Herausforderungen und zwei neue spielbare Figuren, nämlich Rosalina und Luma.

Die größte Neuerung ist jedoch die Attraktionenwelt mit 17 Minispielen für den lokalen Multiplayer (die ihr über GameShare auch online spielen könnt) und 6 weiteren Spielen, die für den Online-Multiplayer mit bis zu 12 Personen bestimmt sind. Falls ihr Super Mario Bros. Wonder schon für die erste Switch besitzt, braucht ihr es euch übrigens nicht noch einmal zu kaufen, sondern könnt für 19,99€ ein Upgrade auf die Switch 2-Version bekommen.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

2:54 Monster Hunter Stories 3 ist das RPG für alle, die sich lieber mit Monstern anfreunden statt sie zu erlegen

Erscheint am: 13. März

Wie seine Vorgänger geht auch Monster Hunter Stories 3 einen anderen Weg als die übrigen Spiele der Monster-Hunter-Reihe: Statt Monster zu jagen und zu erledigen, sucht ihr hier nach ihren Eiern, zieht die geschlüpften Tiere groß und trainiert sie, um sie in rundenbasierten Kämpfen gegen andere Monster antreten zu lassen. Es handelt sich also um ein Rollenspiel im Pokémon-Stil, bei dem Taktik, Erkundung und das Monstersammeln im Vordergrund stehen.

Ihr erforscht dabei eine riesige Fantasy-Welt, die sogar noch viel schöner ist als im ohnehin schon hübschen zweiten Teil, was natürlich auch den technischen Möglichkeiten der Switch 2 zu verdanken ist. Die Story, die abermals mit aufwendigen Zwischensequenzen im Anime-Stil erzählt wird, dreht sich um zwei Reiche und einen drohenden Krieg sowie um zwei besonders mächtige Monster, die die Welt zerstören könnten.

WWE 2K26

Der neue Showcase in WWE 2K26 stellt CM Punk in den Mittelpunkt.

Erscheint am: 6. März

WWE 2K kehrt zurück und bringt im neuen Jahrgang das umfangreichste Line-up in der Geschichte der Reihe mit: Diesmal stehen euch über 400 Kämpferinnen und Kämpfer zur Verfügung, darunter Legenden wie The Rock und John Cena ebenso wie aktive Stars von Rey Fénix bis hin zu Rusev. Die Hauptrolle im Showcase-Modus spielt diesmal CM Punk: Ihr könnt in historischen Matches seiner Karriere aus 2008 bis 2025 antreten und die Geschichte neu schreiben.

Im Vergleich zum Vorgänger bringt WWE 2K26 außerdem einige neue Match-Typen sowie die neue Scrapyard-Brawl-Arena und ein besseres Fortschrittssystem mit. Selbstverständlich gibt es auch wieder verschiedene Multiplayer-Modi, an einer Konsole können bis zu vier und online bis zu acht Personen gegeneinander antreten. Doch nicht alles spielt sich direkt im Ring ab: Im Sandbox-Modus könnt ihr euer eigenes WWE-Universum erschaffen und selbst die Shows organisieren.

Scott Pilgrim EX

In Scott Pilgrim EX prügelt ihr euch durch eine chaotische Version von Toronto.

Erscheint am: 3. März

Die skurrilen Abenteuer von Scott Pilgrim haben als Comicbuch-Reihe angefangen und wurden durch den Kinofilm Scott Pilgrim vs. the World weltberühmt, nun erscheint mit Scott Pilgrim EX bereits das zweite Videospiel. Dabei handelt es sich erneut um ein klassisches Beat 'em up mit Pixelgrafik und einem auf der Comic-Vorlage basierenden Look. Ihr könnt allein oder im Koop für bis zu vier Personen spielen, sowohl lokal an einer Konsole als auch online.

Das Spiel liefert euch eine völlig neue Geschichte aus der Feder des Scott-Pilgrim-Erfinders Bryan Lee O’Malley persönlich: Das Toronto der nahen Zukunft wird von drei rivalisierenden Gangs beherrscht, nämlich von Veganern, Robotern und Dämonen. Als Scotts Bandmitglieder entführt werden, muss er herausfinden, wer dahintersteckt. Ihr spielt jedoch nicht nur Scott selbst, sondern könnt zwischen sieben verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen.

Disney Dreamlight Valley - Nintendo Switch 2 Edition

3:36 Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video

Erscheint am: 26. März

Die neue Switch 2-Version von Disney Dreamlight Valley bietet nicht nur technische Verbesserungen wie eine flüssigere Framerate, eine höhere Auflösung und kürzere Ladezeiten, sondern auch einen spielerischen Vorteil, indem sie das Gegenstands-Limit auf 6000 Items erhöht. Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing, in der ihr euer eigenes idyllisches Dorf aufbaut und dort Disney- und Pixar-Charaktere ansiedelt.

Bei der Verschönerung eures Dorfes habt ihr von der Innenarchitektur bis zur Landschaftsgestaltung viele kreative Möglichkeiten. Zwischendurch stürzt ihr euch in Abenteuer, um weitere Charaktere freizuschalten. Die Liste der Figuren reicht von den Disney-Urgesteinen wie Micky und Donald Duck über Arielle und Aladdin bis hin zu Wall-E. Seit dem Release werden immer wieder neue Charaktere hinzugefügt, so sind erst im Februar Susi und Strolch hinzugekommen.

Mega Man Star Force Collection

Mit der Mega Man Star Force Collection bekommt ihr die ganze Reihe in einem Paket.

Erscheint am: 27. März

Mit der Mega Man Star Force Collection bekommt ihr alle drei Teile der Reihe in all ihren verschiedenen Versionen, wodurch das Paket insgesamt sieben Spiele enthält. Außerdem wurden die von 2006 bis 2008 für Nintendo DS erschienenen Spiele technisch verbessert und mit einem neuen Online-Modus sowie zusätzlichen Features wie Auto-Saves ausgestattet. Als Bonus für Fans gibt es sogar noch eine Artwork-Galerie und eine Sammlung der Musikstücke obendrauf.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Mega-Man-Reihe handelt es sich bei den Star-Force-Spielen nicht um Platformer, sondern um taktische Rollenspiele mit Sammelkarten-Mechanik: Aus der isometrischen Perspektive erkundet ihr die Welt und sammelt dabei Battle Cards, aus denen ihr euer Deck aufbaut. In den Kämpfen, in denen zu einer 3D-Arena mit quadratischen Feldern gewechselt wird, spielt ihr die Karten dann aus, um mächtige Attacken auszuführen.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

1:00 Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Trailer des Echtzeit-Taktikspiels

Erscheint am: 18. März

Der aus Deutschland stammende Echtzeittaktik-Hit Shadow Tactics: Blades of the Shogun, der Gameplay im Stil von Klassikern wie Commandos und Desperados liefert, kommt auf Switch 2. Im Japan des Jahres 1615 müsst ihr mithilfe einer kleinen Gruppe kampferprobter Spezialisten mit völlig unterschiedlichen Fähigkeiten, vom Nahkämpfer über den Scharfschützen bis hin zur Geisha, den Shogun vor einer Verschwörung seiner Feinde retten.

Die Missionen finden auf großen, offenen Karten statt, die viel Freiraum zum Experimentieren lassen. Zwar ist der Schwierigkeitsgrad hoch, doch durch das freie Speichern hält sich der Frust in Grenzen. Übrigens erscheint gleichzeitig auch die allein lauffähige Erweiterung Aiko's Choice, die ihr sowohl einzeln als auch im Bundle mit dem Hauptspiel bekommen könnt. Bei allen Versionen bekommt ihr 10 Prozent Rabatt, wenn ihr bis zum Release-Tag bestellt:

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

Der Horror-Klassiker Fatal Frame II kommt im Remake mit neuer Grafik auf Switch 2.

Erscheint am: 12. März

Der ursprünglich 2003 erschienene Horrorspiel-Klassiker FATAL FRAME II: Crimson Butterfly bekommt ein aufwendiges Remake, das vollkommen neue Grafik mit stimmungsvollen Licht- und Schatteneffekten sowie neuen 3D-Sound bietet, um für eine noch packendere Atmosphäre zu sorgen. Auch die Steuerung wurde komplett überarbeitet und es wurden sogar ganz neue Nebengeschichten und Bereiche ins Spiel eingefügt.

Fatal Frame II dreht sich um Zwillingsschwestern, die sich in einem gruseligen, verlassenen Dorf voller Geister verlaufen. Das Besondere an den Fatal-Frame-Spielen ist, dass ihr die Geister stets mit einer besonderen Kamera, der Camera Obscura, bekämpft. Diese kann die Geister einschließen und lässt euch außerdem Dinge sehen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Im Remake sorgen neue Kamera-Funktionen wie Zoom und Filter für mehr Komplexität im Kampfsystem.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Der Fighting-Game-Klassiker Virtua Fighter 5 ist mit einer erweiterten Neuauflage zurück.

Erscheint am: 26. März

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ist eine stark verbesserte und erweiterte Neuauflage des Fighting-Game-Klassikers, die neben plattformübergreifendem Online-Multiplayer auch einen neuen Solo-Modus namens „World Stage“ bietet. In diesem fordert ihr Rivalen heraus, um nach und nach zum ultimativen Kämpfer aufzusteigen. Um Neulingen den Einstieg zu erleichtern, wurden zudem neue Trainingstools und weitere Komfort-Features hinzugefügt.

Der jüngste Teil der altehrwürdigen, bereits 1993 gestarteten Reihe bietet auch in dieser Version wieder rasante Kämpfe mit gewaltigem Tiefgang: Virtua Fighter 5 kann man jahrelang spielen und findet immer noch Möglichkeiten, sich zu verbessern – was wohl der Grund dafür ist, dass das Fighting Game stolze 20 Jahre nach seinem ursprünglichen Release noch immer so beliebt ist. Die neue Fassung ist dabei sogar noch besser fürs kompetitive Spielen ausbalanciert.