  • Anzeige

Switch-Hit zum besten Preis aller Zeit: Nintendo-Spiel für nur 7,99€ im Sale!

Gerade könnt ihr euch ein exklusives Nintendo-Spiel für nur 7,99€ im Sonderangebot schnappen. Das ist laut Vergleichsplattformen der beste Preis aller Zeiten für den Switch-Hit!

GamePro Deals
27.02.2026 | 11:07 Uhr


zum Shop

Einen besseren Preis für dieses exklusive Nintendo-Spiel gab es noch nie! Einen besseren Preis für dieses exklusive Nintendo-Spiel gab es noch nie!

Gerade könnt ihr euch ein Switch-Spiel, das euren Kopf ordentlich zum Qualmen bringen kann, zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Bei MediaMarkt bekommt ihr den Nintendo-Exklusivhit, der im Nintendo eShop aktuell 29,99€ kostet, jetzt nämlich für schlappe 7,99€ im Angebot. MediaMarkt macht allerdings keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnte sich also schon bald ändern:

Switch-Spiel jetzt für 7,99€ im Angebot abstauben!

Laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den günstigen Preis aller Zeiten für das Rätselspiel. Falls es trotzdem nicht das Richtige für euch sein sollte, hat MediaMarkt gerade noch einige weitere Switch-Schnäppchen zu bieten:

Bringt euer Hirn zum Schwitzen: Das ist der günstige Switch-Hit!

In Big Brain Academy: Kopf an Kopf stellt ihr euch 20 verschiedenen Aufgaben, die in fünf Kategorien unterteilt sind. In Big Brain Academy: Kopf an Kopf stellt ihr euch 20 verschiedenen Aufgaben, die in fünf Kategorien unterteilt sind.

Es geht hier um Big Brain Academy: Kopf an Kopf. Das beliebte Knobelspiel lässt euch allein knifflige Denkaufgaben lösen oder im lokalen Multiplayer mit Freunden oder der Familie herausfinden, wer von euch das hellste Köpfchen hat. Seid ihr nur zu zweit, könnt ihr das sogar über den Touchscreen tun. Spätestens bei drei oder vier Personen braucht jedoch jeder einen eigenen Joy-Con Controller. Alternativ könnt ihr euch auch online mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen.

Nintendo-Exklusivspiel jetzt zum besten Preis aller Zeiten schnappen!

Zur Auswahl stehen 20 verschiedene Rätselspiele, die in die fünf Kategorien Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura eingeteilt sind. Euer Verstand wird also in ganz verschiedenen Bereichen auf die Probe gestellt, die vom räumlichen Denken übers Rechnen bis hin zu Gedächtnisübungen reichen. Mal müsst ihr einen Zug an sein Ziel bringen, mal Figuren aus zerstörten Blöcken nachbauen, mal ein Tier auf einem sich langsam zusammensetzenden Bild erkennen.

Online könnt ihr gegen die Geister anderer Spieler antreten, die dieselben Aufgaben erfüllt haben wie ihr. Online könnt ihr gegen die Geister anderer Spieler antreten, die dieselben Aufgaben erfüllt haben wie ihr.

Durch die vielfältigen Aufgaben bekommt ihr nicht nur einen „Gehirnwert“ in Form einer Punktzahl angezeigt, das Spiel verrät euch auch, welcher „Gehirntyp“ ihr seid. Alles in allem ist Big Brain Academy: Kopf an Kopf zwar kein Spiel, dass man oft Stunden am Stück spielt, aber selbst im Solo-Modus immer für ein paar Aufgaben zwischendurch gut. Im Multiplayer ist es ohnehin ein großer Spaß. Beim aktuellen Preis von 7,99€ macht ihr auf jeden Fall ein Schnäppchen.

Big Brain Academy: Kopf an Kopf für 7,99€ im Angebot
Weitere aktuelle Angebote:
Ein unfassbar gutes Zombie-Brettspiel gibt es auch in der Marvel-Edition
von GamePro Deals
DualSense-Controller in verschiedenen Farben jetzt günstiger bei Amazon sichern!
von GamePro Deals
30 Jahre Pokémon: Amazon feiert das Jubiläum mit großer Sale-Aktion
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 39 Minuten

Ein unfassbar gutes Zombie-Brettspiel gibt es auch in der Marvel-Edition

vor einer Stunde

Switch-Hit zum besten Preis aller Zeit: Nintendo-Spiel für nur 7,99€ im Sale!

vor 2 Stunden

DualSense-Controller in verschiedenen Farben jetzt günstiger bei Amazon sichern!

vor 3 Stunden

30 Jahre Pokémon: Amazon feiert das Jubiläum mit großer Sale-Aktion

vor 16 Stunden

Lautsprecher + Subwoofer im Angebot: Das nenne ich mal starken Sound
mehr anzeigen