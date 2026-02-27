Switch-Hit zum besten Preis aller Zeit: Nintendo-Spiel für nur 7,99€ im Sale!

Einen besseren Preis für dieses exklusive Nintendo-Spiel gab es noch nie!

Gerade könnt ihr euch ein Switch-Spiel, das euren Kopf ordentlich zum Qualmen bringen kann, zum absoluten Schnäppchenpreis sichern. Bei MediaMarkt bekommt ihr den Nintendo-Exklusivhit, der im Nintendo eShop aktuell 29,99€ kostet, jetzt nämlich für schlappe 7,99€ im Angebot. MediaMarkt macht allerdings keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnte sich also schon bald ändern:

Laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den günstigen Preis aller Zeiten für das Rätselspiel. Falls es trotzdem nicht das Richtige für euch sein sollte, hat MediaMarkt gerade noch einige weitere Switch-Schnäppchen zu bieten:

Bringt euer Hirn zum Schwitzen: Das ist der günstige Switch-Hit!

In Big Brain Academy: Kopf an Kopf stellt ihr euch 20 verschiedenen Aufgaben, die in fünf Kategorien unterteilt sind.

Es geht hier um Big Brain Academy: Kopf an Kopf. Das beliebte Knobelspiel lässt euch allein knifflige Denkaufgaben lösen oder im lokalen Multiplayer mit Freunden oder der Familie herausfinden, wer von euch das hellste Köpfchen hat. Seid ihr nur zu zweit, könnt ihr das sogar über den Touchscreen tun. Spätestens bei drei oder vier Personen braucht jedoch jeder einen eigenen Joy-Con Controller. Alternativ könnt ihr euch auch online mit Spieler*innen aus der ganzen Welt messen.

Zur Auswahl stehen 20 verschiedene Rätselspiele, die in die fünf Kategorien Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura eingeteilt sind. Euer Verstand wird also in ganz verschiedenen Bereichen auf die Probe gestellt, die vom räumlichen Denken übers Rechnen bis hin zu Gedächtnisübungen reichen. Mal müsst ihr einen Zug an sein Ziel bringen, mal Figuren aus zerstörten Blöcken nachbauen, mal ein Tier auf einem sich langsam zusammensetzenden Bild erkennen.

Online könnt ihr gegen die Geister anderer Spieler antreten, die dieselben Aufgaben erfüllt haben wie ihr.

Durch die vielfältigen Aufgaben bekommt ihr nicht nur einen „Gehirnwert“ in Form einer Punktzahl angezeigt, das Spiel verrät euch auch, welcher „Gehirntyp“ ihr seid. Alles in allem ist Big Brain Academy: Kopf an Kopf zwar kein Spiel, dass man oft Stunden am Stück spielt, aber selbst im Solo-Modus immer für ein paar Aufgaben zwischendurch gut. Im Multiplayer ist es ohnehin ein großer Spaß. Beim aktuellen Preis von 7,99€ macht ihr auf jeden Fall ein Schnäppchen.